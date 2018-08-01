Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек, возглавивший словацкую делегацию, находящуюся с трехдневным визитом в Крыму, заявил, что полуостров законно вошел в состав РФ — по результатам референдума в 2014 году.

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«Крым был для меня, есть и будет всегда русский. Это мое мнение как гражданина Марчека», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Он также признался, что в своей стране парламентариев предупредили о возможном давлении, когда была анонсирована поездка в Крым.

«Нас предупреждали, что если мы поедем в Крым, то Украина нам запретит въезд в свою страну. На что я могу сказать, что мне очень жаль, потому что жители Украины — это славяне. Разве они виноваты, что имеют такое правительство? Это не мои проблемы, если они запретят. Мы выступаем за то, чтобы не было таких конфликтов между Украиной и Россией», — пояснил Марчек.

Говоря о цели визита, политик подчеркнул, что Братислава и Москва имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества.

«У вас есть огромные возможности. Мы не уйдем от вас, пока не подпишем хотя бы один маленький контракт или договор», — заверил представитель Словакии.

За два дня до этого сообщалось о приезде в Крым также политиков и общественных деятелей Чехии. Они прибыли в российский регион, среди прочего, для встречи с главой республики Сергеем Аксеновым и представителями парламента. Чешскую делегацию возглавляет депутат Европарламента Ягомир Когличек.

В этой связи член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков отметил, что поездка на полуостров позволит представителям страны ЕС лично, а не из публикаций европейских СМИ оценить обстановку в республике, передает НСН.

«Такие поездки, конечно, дают большой плюс Крыму и Евросоюзу в целом. Потому что те политики, которые приезжают в Крым из ЕС, своими глазами видят, что происходит в Крыму. Они понимают, что правда, которая есть в Крыму, далека от того, что пишется в чешских и европейских СМИ», — указал парламентарий.

Он пояснил, что на полуострове царит мирная и свободная атмосфера.

«Они [представители чешской делегации] встречаются с представителями национальных общин, понимают, что никакого нарушения прав человека нет, никого не хватают, не преследуют за убеждения. Это очень большой плюс нам и большой той части Евросоюза, которая желает знать правду о той ситуации, которая есть сегодня в Крыму», — заключил член верхней палаты парламента.

Неделей ранее заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году так называемый «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией. При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он назвал легальным.

«Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — отметил итальянский политик.

Сальвини также выразил несогласие с утверждением западных СМИ о «фейковости» референдума, в ходе которого, как напомнил Сальвини, 90% жителей региона проголосовали за присоединение Крыма к России.

Кроме того, он выступил за снятие санкций Запада с России, поскольку, как указал вице-премьер, ограничительные меры «оказались бесполезными и <...> нанесли ущерб итальянскому экспорту».

Месяцем ранее председатель правительства Словакии Петер Пеллегрини в ходе своего выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы указал на бессмысленность санкций Евросоюза против России.

Он подчеркнул, что подобные ограничительные меры вредят экономикам обеих сторон. Власти Словакии уже неоднократно убеждались, что санкции не принесли никакого результата, подчеркнул Пеллегрини.

«Ничего не улучшилось с точки зрения взаимоотношений между РФ и Евросоюзом, наоборот столкнулись с политическим и экономическим ущербом», — отметил премьер.

Пеллегрини добавил, что ряд европейских компаний из-за санкций руководства ЕС компаний понесли колоссальные убытки, поскольку не могут больше торговать с Россией. Словацкий премьер призвал европейские власти пересмотреть этот вопрос.

Он также выразил уверенность в том, что Брюсселю необходимо восстановить диалог с Москвой вместо продолжения «бессмысленных санкций», передает ФАН.