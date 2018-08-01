Революция в КНДР: Ким выпустил врагов народа

Согласно планам руководства КНДР, амнистия коснется тех, кто совершил преступления против «государства и народа».

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О широкомасштабной амнистии, которая начинается 1 августа 2018 года, было объявлено ранее в центральном издании КНДР «Родонг Синмум». В статье говорилось, что власти используют ее для интеграции бывших преступников обратно в общество. Формально же амнистия проводится по указу парламента КНДР — высшей народной ассамблеи.

Амнистия приурочена к 70-летию со дня основания КНДР. Как пишет международная пресса, подобный процесс отнюдь не первый для республики.

Последняя крупномасштабная амнистия прошла в 2015 году в связи с празднованием освобождения от японской оккупации. В 2012 году в стране помиловали заключенных в честь 100-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

По данным американского Госдепа, в КНДР насчитывается от 80 до 120 тыс. политических заключенных, но не все склонны доверять этим данным.

Многие эксперты затрудняются оценить точное их количество, при этом неизвестно, сколько заключенных были освобождены во время предыдущих амнистиях. «Все эти сведения часто носят спекулятивный характер, так как нормальных данных нет», — говорит «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра корееведения РАН Константин Асмолов.

Часть экспертов связывает проведение амнистии в КНДР с определенными переменами настроений внутри самой Северной Кореи. Сказывается и улучшение отношений Пхеньяна с соседними государствами — Южной Кореей и Японией, а также с США.

Однако, по мнению американского специалиста по КНДР Бенжамина Зильберштейна, амнистию нельзя рассматривать как сигнал «оттепели».

«Ситуация в КНДР существенно связана с международными процессами, и местные события не так легко рассматривать в отрыве от международного контекста», — писал автор на сайте американского экспертного института Foreign Policy Research Institute, расположенном в Пенсильвании.

В майском докладе Госдепа, посвященном состоянию религиозных свобод в мире, утверждалось, что большинство заключенных в КНДР преследуется за религиозную деятельность. По этим данным, большинство заключенных «находится в системе лагерей, где они пребывают в ужасающих условиях».

Сдал мать ради хлеба?

В связи с тем, что посещение этих тюрем сторонними организациями не допускается, большинство данных основано на информации бывших заключенных, перебежчиков или же бывших сотрудников, покинувших страну. Многие из них рассказывают, что отношение к заключенным со стороны тюремщиков было ужасным.

«Нами манипулировали так, чтобы мы не испытывали никакого сочувствия к заключенным. Нам говорили, что они совершили ужасные преступления. Сейчас я понимаю, что это были нормальные люди, и я чувствую себя ужасно»,

— рассказывала в интервью британскому изданию The Independent одна из бывших сотрудниц тюремной системы КНДР, которая в настоящее время проживает в Сеуле.

И хотя условия в тюрьмах КНДР достаточно тяжелые, свидетельствам перебежчиков не всегда можно доверять, полагает Константин Асмолов. В подтверждение своих слов он приводит историю книги британского журналиста Блейна Хардена «Побег из лагеря 14», посвященной тюрьмам КНДР. В основе повествования лежит история Шин Дон Хека, который бежал из лагеря в КНДР в возрасте 23 лет и живет в Южной Корее.

Книга, описывающая ужасы режима КНДР, стала бестселлером на Западе и была переведена на несколько языков. По ней также был поставлен фильм. В книге Шин Дон Хек, в частности, поведал, что рассказал властям лагеря о планах побега из лагеря своей матери и брата, чтобы получить еду в награду. Его близкие, говорится в книге, были впоследствии казнены.

«Его била мать, и он видел в ней только соперника в борьбе за еду. Отец, которому охранники позволяли спать с матерью всего пять ночей в году, полностью его игнорировал. Шин почти не знал своего брата. Дети в лагере враждовали и издевались друг над другом. Кроме всего прочего, в своей жизни Шин понял, что залогом выживания является умение настучать на других первым», — говорится в предисловии к книге.

Правда, в 2015 году герой книги признался, что часть рассказанной им истории не является правдивой. Однако его сторонники заявили, что речь о незначительных деталях, которые не меняют содержания истории.

Вскоре после этого признания бывший узник обратился к своим читателям в соцсетях, заявив, что прекращает борьбу против режима КНДР, однако призвал своих сторонников продолжать его дело.

Трамп принес подарок

Международные правозащитные организации считают, что, несмотря на попытки Ким Чен Ына улучшить отношения с США, ситуация в тюремной системе КНДР остается тяжелой.

Стоит отметить, что накануне саммита с Кимом американский лидер Дональд Трамп заявил, что саммит благотворно скажется на корейских заключенных, которые лишь выиграют от этой встречи.

«Я не так много могу сделать прямо сейчас. В конечном итоге я действительно верю, что [Ким Чен Ын] собирается что-то делать. Я думаю, что [заключенные] станут теми, кто воспользуются плодами», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

Вопрос заключенных в КНДР затрагивался во время переговоров, однако неясно, является ли амнистия попыткой Пхеньяна улучшить свой образ в глазах Вашингтона.

В январе во время ежегодного послания Трампа «о положении в стране» тема заключенных в Северной Корее также косвенно была затронута президентом США. Для иллюстрации ситуации в КНДР в зал был приглашен один из беглецов из Северной Кореи в Южную.

Кроме того, Трамп также напомнил о судьбе американского студента Отто Фредерика Уормбира, осужденного в КНДР за то, что он сорвал со стены пропагандистский плакат. Тогда его приговорили к 15 годам лишения свободы. Молодой человек, вышедший на свободу благодаря посредничеству третьих стран, вскоре умер от болезней дома в Америке.

В свою очередь, кореевед Асмолов, говоря о ситуации вокруг студента, отмечает, что того фактически подставили гиды, которые не воспрепятствовали его попыткам сорвать плакат, хотя знали о последствиях: «Люди, которые сопровождали его, вели себя в стиле «кто наступит на хвост спящего тигра».