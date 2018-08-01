«Охота на ведьм»: Трамп требует закрыть «российское дело»

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере процитировал профессора права из Гарварда Алана Дершовица, который заявил о попытках ФБР повлиять на президентские выборы в 2016 году, и обратился к генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу с призывом «прекратить охоту на ведьм».

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В заявлении Дершовица, которое привел глава Белого дома, в частности, говорится, что агент ФБР Питер Стрзок должен был предотвратить победу Трампа на выборах. Дершовиц также выразил уверенность, что спецпрокурор Роберт Мюллер не займется этим вопросом, так как у него есть «интерес в создании иллюзии объективности вокруг расследования».

%«Это отвратительная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен прекратить эту подстроенную охоту на ведьм прямо сейчас, до того как она запачкает нашу страну», — написал Трамп.

Он также отметил, что сам Мюллер скомпрометирован — вместе с членами Демократической партии, которые пытаются очернить США.

Этот твит американский президент опубликовал на следующий день после того, как его адвокат Рудольф Джулиани заявил о готовности своего клиента ответить на вопросы спецпрокурора Мюллера. По мнению Джулиани, Трамп не должен встречаться со спецпрокурором. «…но он (Трамп. — «Газета.Ru») уверен, что делал все правильно, и хочет это объяснить», — сказал Джулиани.

Адвокат президента также отметил, что, несмотря на желание Трампа дать показания, команда юристов, защищающая его интересы, склоняется к тому, чтобы игнорировать вопросы от специального прокурора. «Мы не считаем, что они ведут законное расследование», — заявил Джулиани, имея в виду команду Мюллера.

По словам адвоката, «очень маловероятно», что команда Трампа снова встретится с прокурорами.

«Я считаю, что мы приближаемся к концу», — сказал адвокат Трампа о «российском деле».

Он также пояснил, что к тому, чтобы игнорировать вопросы спецпрокурора Мюллера, команду юристов Трампа подтолкнули события последних «трех или четырех недель».

Вероятнее всего, Джулиани имеет в виду всплывшую недавно информацию о том, что команда Мюллера изучает твиттер Трампа, чтобы установить факты возможного противодействия расследованию «российского дела». По словам источников газеты The New York Times, следствие считает, что Трамп с помощью сообщений в своем твиттере мог запугать свидетелей или заставить сотрудников правоохранительных органов прекратить расследование.

Джулиани в ответ на эти обвинения заявил, что в твитах Трампа нет информации, которая могла бы повлиять на ход расследования Мюллера. Он также подчеркнул, что с помощью твиттера «очень сложно» помешать расследованию любого дела.

Активность адвоката Трампа привела к тому, что в центре внимания СМИ теперь находится не только президента США, но и сам Джулиани. Так, американский телеканал NBC News опубликовал материал, в котором отмечается, что медиастратегия Джулиани может нести определенные угрозы для главы Белого дома.

Риски для американского президента могут появиться из-за того, что Джулиани в общении со СМИ игнорирует основные правила безопасности для адвокатов при расследовании различных уголовных дел.

Телеканал напоминает, что сам Джулиани работал ранее федеральным прокурором и был мэром Нью-Йорка. В некоторых случаях действия сотрудников полиции или правоохранительных органов заслуживают публичной критики в интервью. Однако адвокат, защищающий интересы своего клиента, не должен критиковать прокуроров при общении со СМИ, отмечает телеканал. Адвокат также никогда не должен указывать следствию, как делать свою работу или когда ее завершать. Между тем, прокуроры не могут реагировать на СМИ, кроме как выступить с предъявлением обвинений. Именно поэтому им приходится терпеть подобные публичные заявления.

Речь идет о недавнем заявлении Рудольфа Джулиани, которое адвокат президента США сделал в эфире телеканала ABC News. Тогда он назвал расследование специального прокурора США Роберта Мюллера «самым коррумпированным», которое он когда-либо видел.