Польша хочет предъявить России счет за СССР

Председатель комиссии по репарациям польского Сейма Аркадиуш Мулярчик выразил уверенность в том, что Польша должна задокументировать весь объем «урона», который, по его словам, нанес СССР его стране, и затем продвигать этот документ на международной арене, передает издание Rzeczpospolita.

Реклама

«Я считаю, что в следующий парламентский срок должен быть составлен отчет о военных потерях из-за действий Советской России. Я знаю, что такие доклады подготовлены странами Балтии. Конечно, будет проблема с их реализацией, потому что сегодняшняя Россия — это страна, которая не уважает закон и международный порядок. Но такой доклад должен быть сделан», — заявил польский политик.

Причиной такого поведения Варшавы председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков видит в том, что сейчас Польшей руководит националистическая, ксенофобская партия, которая хочет «взять реванш за исторические поражения». При этом, по его словам, Польша чуть менее настойчиво, но все-таки тоже требует компенсаций и от Берлина, передает ФАН.

«Германия — лидер Евросоюза, который требует от Польши соблюдать правила ЕС, а Варшава, наоборот, хочет получать все выгоды членства в организации и не хочет вносить никакой вклад. Поэтому в отношении Германии и избран путь шантажа: современному Берлину каждый раз стараются напомнить о чудовищном преступлении в отношении Польши, которое было совершено во время Второй мировой войны. Однако Германия считает вопрос с репарациями закрытым», — пояснил эксперт.

По его словам, Варшава в последнее время вызывающе ведет себя на международной арене в отношении Москвы потому, что надеется на каком-то этапе на помощь со стороны Вашингтона. Политолог добавил, что конечная цель польских властей – разделение России с правом претензий на Калининградскую область.

«Варшава очень надеется, что Россию начнут делить, и уже готова заявлять свои права на земли, которые даже с ней не граничат.

Однако Россия ничего не отдаст и ничего выплачивать не будет. Мы заплатили сотнями тысяч жизней наших солдат за освобождение польских территорий от фашистов. А теперь Варшава предъявляет нам претензии и, по сути, ведет себя как предатель. Предает своего спасителя. Как Иуда. Только он потом повесился. Вот и Польша в философском смысле встала на этот путь. Те, кто предает спасителей, обычно плохо кончают», — добавил аналитик.

Тремя неделями ранее сообщалось, что Институт национальной памяти Польши составил список из 75 советских памятников на территории страны, которые региональным властям нужно снести. В реестр в основном попали памятники, посвященные погибшим советским воинам, партизанам, польско-советскому боевому братству. Данный документ был составлен в рамках принятого сеймом ранее «закона о декоммунизации Польши», передает НСН.

В сентябре прошлого года замминистра юстиции Польши Патрик Який и депутат сейма Ян Мосиньский заявили, что Варшава имеет право требовать репараций не только с Германии, но и с России. Однако если с Берлина Варшава требует репараций за ущерб, нанесенный нацистской Германией в ходе Второй мировой войны, то с Москвы репарации предлагалось взыскивать по условиям Рижского договора, подписанного РСФСР и Польшей в 1921 году.

Согласно договору, Москва обязалась выплатить Варшаве 30 млн рублей золотом, но, по словам депутата, «эти деньги никогда не были выплачены».

Россия, являясь правопреемницей СССР, «должна задуматься над деталями Рижского договора», указал Мосиньский.

«Россияне должны понести ответственность за то, что они сделали Польше», — добавил Який.

Польские депутаты ранее поднимали вопрос о требовании репараций с России за период Второй мировой войны. Инициатором идеи стал член парламента Станислав Пента, потребовавший взыскать с Москвы «триллионы злотых за преступления СССР». Другой депутат сейма Малгожата Гощевская, поддержав идею взыскания репараций с России, обосновала это тем, что «россияне разворовали [польскую] промышленность, произведения искусства». Идею взыскания репараций поддержал и министр обороны Польши Антоний Мачеревич.