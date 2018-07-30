Почему латвийский депутат призывает «раздробить Россию»

Слова латвийского депутата Александра Кирштейнса о необходимости «раздробить Россию на несколько частей» вызвали бурную реакцию со стороны российских и европейских политиков и экспертов. 30 июля он заявил, что «когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир».

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Многие СМИ отметили, что высказывание парламентария практически подпадает под уголовную статью о публичном призыве к крушению территориальной целостности России. Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта констатирует, что мечты раздробить Россию или уничтожить ее «не переводятся несколько столетий».

«Этот политик либо провокатор, либо мы должны привлечь его к ответственности за такие слова, используя международные структуры», — отметил Почта в разговоре с RT.

Однако политолог и профессор МГУ Андрей Манойло подчеркнул, что «высказывание Кирштейнса следует квалифицировать как экстремистское, но без призыва», хотя для непосредственного призыва к действию ему не хватило лишь сказать «а давайте...».

Сопредседатель партии «Русский союз Латвии», депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов пояснил, что Кирштейнс довольно часто делает радикальные заявления, «в основном русофобского плана».

«Игнорировать его нельзя, потому что он воплощает стиль мышления не большинства, конечно, но многих политиков Восточной Европы, которые надеются, что Россия рассыплется или ослабнет настолько, что с ней можно будет сделать то же, что с Украиной. То есть ликвидировать промышленность, сделать таким придатком западного мира и выкачивать ресурсы, в том числе трудовые — что фактически сейчас и происходит с Украиной», — приводит слова Митрофанова РИА «Новости».

По его словам, заявление Кирштейнса о том, что распад России якобы нужен для мира в Европе — ложь. Кирштейнс является одним из тех людей, которые воспитывались при Советском Союзе, он понимает, как мыслят россияне и чего ждать от современной России, уверен Митрофанов.

Как утверждает политик, Кирштейнс «прекрасно понимает, что именно от России как раз никакой угрозы агрессии в отношении Запада не исходит.

«Главное — это вопрос экономический и геополитический, и касается он расчленения и дальнейшей эксплуатации постсоветского пространства: я лично Кирштейнса знаю и знаю, о чем идет речь. И то, что у умных русофобов на уме, у таких, как Кирштейнс, — на языке», — считает Митрофанов.

Между тем некоторые эксперты в Латвии считают, что плохие отношения с Москвой негативно влияют на экономику страны. Так, в июле бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс в интервью изданию Dienas Bizness рассказал, что улучшение отношений между Западом и Россией пойдет Риге лишь на пользу.

Он отметил, что ограничительные меры Вашингтона и Евросоюза против Москвы, а также российские ответные санкции негативно сказались на развитии транзитной отрасли и пищевой промышленности в Латвии.

Также политик выразил мнение, что латвийская экономика сильно зависит от России. По его словам, Рига может найти рынки сбыта для шпрот и другой рыбной продукции, однако существует риск потери российского транзита.

«Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как не в силах изменить географию. Мы соседние страны, и наши порты используются сто лет. Как только они построят свои порты и откажутся от нас, у нас не будет куда диверсифицировать российские грузы. Если мы ничего не сделаем, то российский транзит мы потеряем», — подчеркнул экс-министр.

Политик считает, что Риге следует брать пример с Финляндии, которая, находясь в Евросоюзе, проводит в отношении России совершенно иную политику.

«Нельзя не заметить, что у Финляндии нет таких экономических разрывов в сотрудничестве с Россией, нет и препятствий для транзита. Конечно, Финляндия также пострадала из-за санкций. Однако в области транзита сотрудничество Финляндии с Россией очень хорошее и двигается вперед», — заявил бывший министр.