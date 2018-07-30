«Никому они на самом деле не нужны»: депутаты ответили латвийскому коллеге

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс подвергся критике со стороны своих европейских коллег за высказывание о необходимости «раздробить» России на несколько стран с целью обеспечения «спокойствия» Латвии и Европы.

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«Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военые конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», — заявил Кирштейнс.

Заявление латвийского депутата оказалось настолько скандальным, что его стали комментировать не только в России, но и в Европарламенте.

Так, депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что Кирштейнс является одним из наиболее радикальных националистов в парламенте Латвии, однако «то, что у него на языке, у других на уме». Он полагает, что в Латвии после развала СССР многие верили в то, что и Россия тоже распадется.

«Он откровенно выразил тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы, которым покоя не дает синдром 1991 года», — передает слова Митрофанова RT.

Митрофанов полагает, что Кирштейнса интересует не «вопрос войны и мира», а ликвидация экономических конкурентов — России и Белоруссии. В Восточной Европе многие, по его утверждению, хотели бы с Россией «сделать то, что сделали с Украиной». «Люди, подобные Кирштейнсу, надеются на новый передел мира, при котором расчленение России приводит к перераспределению благ», — подчеркнул Митрофанов.

В России также высказались относительно заявлений латвийского народного избранника. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал предложение латвийского депутата разделить Россию на части.

По словам Калашникова, подобное заявление подтверждает «беспокойство» российской стороны из-за баз НАТО в прибалтийском регионе. «И нечего тут стесняться, надо жестко бороться. Не с этими даже высказываниями, а с опасностями, которые вслед за ними для нашей страны возникают по поводу расчленения», — заявил Калашников.

Он добавил, что высказывание латвийского депутата противоречит заявлениям Запада об отсутствии намерений по захвату и раздроблению российской территории. Калашников призвал бороться с агрессивными намерениями блока и не верить «каким-то» словам.

Его коллега, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил альтернативную стратегию — не обращать на латвийского депутата внимания.

«Нам не надо обращать внимания на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата», — сказал Милонов.

Лидер фракции коммунистов в Госдуме Геннадий Зюганов отметил, что высказывание о расчленении России является «глупым и идиотским».

«Если бы этот деятель немножко думал головой, то он прекрасно понимал, что распад любых огромных территорий неизбежно приведет к схватке соседей за те или иные куски этой территории. И тогда заполыхает большой пожар. А Россия уже много веков играет удивительно стабилизирующую роль с точки зрения существования государственности в Европе», — сказал лидер коммунистов.

Член Совета Федерации сенатор Франц Клинцевич в свою очередь отметил, что

подобная риторика может обернуться для Латвии потерей торгового партнера в лице России, отношения с которым «держат Латвию на плаву».

«В данном случае человек на всю жизнь поставил на себе крест. Он (латвийский депутат Александр Кирштейнс. — «Газета.Ru») не имеет четкого представления, что будет дальше. Перспектива развития Латвии без России практически отсутствует. Потому что только наличие нормальных торговых добрососедских отношений с Россией позволяет этой республике держаться на плаву. Но этот депутат прикрепил к лодке под названием «Латвия» еще один груз, который потихонечку будет тянуть их ко дну», — передает слова Клинцевич ФАН.

При этом российский сенатор считает, что «на такие глупости не надо сильно обращать внимание». Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своей риторике был еще более жестким, назвав заявление Кирштейнса «бредом».

«Еще Гитлер пытался расчленить Советский Союз на мелкие государства, превратить нас в рабов. Но откуда берутся такие идеи у современных латышских политиков, что-то меня удивляет. Мы помним, как распалась Югославия, и что там, мир и порядок на Балканах до сих пор? Ничего подобного. Завтра они предложат распасться Китаю, там тоже есть национальные меньшинства», — заявил Джабаров.

Сенатор также напомнил, что «Россия сама дала Латвии независимость». «Пусть спокойно спят, никто не собирается их оккупировать и никому они на самом деле не нужны», — отметил он.