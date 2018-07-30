ОБСЕ не едет в Крым, пока не позовут из Киева

Поездка делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на полуостров Крым оказалась в подвешенном состоянии. По словам главы парламента Республики Крым Владимира Константинова, власти региона будут готовы принять делегатов Бюро по демократическим институтам ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), если вояж в Крым будет согласован с Министерством иностранных дел России.

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Как сообщает РИА «Новости», Константинов отметил, что

Крым — часть Российской Федерации, и любой приезд иностранцев должен быть согласован с МИДом. Если ОБСЕ не собираются соблюдать установленный Москвой порядок, то они «могут не приезжать», подчеркнул политик.

При этом никаких согласований с Украиной или другими странами для визита в Крым не требуется, подчеркнул глава республиканского парламента. Жители Крыма готовы показать делегации ОБСЕ истинное положение дел на полуострове, продемонстрировать все потенциально интересные стороны жизни. Константинов подчеркнул, что с момента воссоединения Крыма и России на полуострове происходят постоянные позитивные изменения, и крымчанам «есть о чем поговорить с иностранцами».

Более того, глава крымского парламента заявил, что ОБСЕ стоит понять — никакого отношения к Украине Крым больше не имеет. Попытки же связать поездку в Крым с Киевом, по его мнению, выглядят «сюрреалистичными» в глазах крымчан.

Как сообщает ФАН, депутат Государственного совета Крыма Алексей Черняк поддержал мнение главы парламента. Он заявил, что в Крыму давным-давно ждут делегацию ОБСЕ, и она будет уже далеко не первой международной организацией, побывавшей на полуострове — официально и неофициально. «Пускай международные наблюдатели общаются с жителями в любом селе, в любом городе. Здесь проблем никаких нет», — подчеркнул Черняк.

Он добавил, что крымчане готовы рассказать ОБСЕ о преступлениях киевских властей, в частности — об отключении электроэнергии, задержках товаров и «экономическом терроре».

Напомним, что ранее газета «Известия» сообщила о готовности ОБСЕ приехать в Крым с инспекцией. По данным издания, такую информацию сообщили в пресс-службе ОБСЕ: эксперты могут поехать в Крым, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека в регионе.

Вскоре после этого пресс-секретарь ОБСЕ Томас Райнер заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не планирует визита в Крым. Он подчеркнул, что «Известия» вырвали фразу о возможном вояже из контекста. На самом деле, по словам Райнера, ОБСЕ «всегда готова организовать визит-оценку, но только при условии приглашения от украинских властей», сообщает НСН.

Напомним, что в марте 2018 года Европейский Союз, равно как и ОБСЕ, отказались от отправки делегаций в Крым, чтобы наблюдать за ходом президентских выборов в России.

В мае текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Евросоюза по отношению к крымчанам не является справедливой. «Новые меры [санкции] Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова. Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся «наказать» тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове», — подчеркнула она.

При этом, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Европа вполне осознает непродуктивность ограничительных мер, направленных против России.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации после референдума 16 марта 2014 года, когда в результате волеизъявления более 80% избирателей в поддержку присоединения к России высказались более 95%. Киев итоги плебисцита признавать отказался и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву.

Президент России Владимир Путин многократно заявлял, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для россиян и Кремля «закрыт исторически».