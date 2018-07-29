А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»

В парламенте ФРГ сомневаются в достоверности информации Великобритании о причастности Москвы к отравлению в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рассказала немецкому изданию Junge Welt депутат бундестага Хайке Гензель.

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По ее словам, ни общественность, ни избранные члены бундестага не должны строить заключения на основе только лишь заявлений британских политиков в прессе. Во второй раз за последние нескольких недель федеральные власти отказали в ответ на парламентские запросы бундестага предоставить хоть какие-то факты, свидетельствующие о причастности России к преступлению.

«Моя коллега Севим Дагделен также не получила никаких ответов. Этот отказ от прозрачности по отношению к парламенту и населению приводит только к одному выводу: ни британские, ни немецкие спецслужбы не имеют никаких доказательств предполагаемой ответственности России за нападение в марте этого года», — сказал Гензель.

Она добавила, что в ответе федерального правительства на недавнюю просьбу Левой партии указывается, что восемь отдельных вопросов касаются информации, «которая особенно влияет на благосостояние государства и, следовательно, на нее нельзя ответить даже в секретной форме».

На этом фоне странным выглядят появившиеся ранее сообщения о том, что британское правительство якобы «подробно объяснило» немецким властям, почему причастность Москвы к инциденту в Солсбери «весьма вероятна, а другие альтернативы не правдоподобны».

Члены бундестага также обратили внимание на то, что общественность и депутаты даже не могут ознакомиться с отчетом Организации по запрещению химического оружия, который британское правительство получило после запроса о технической помощи.

«Обнародование отчета будет противоречить конфиденциальности государств — партнеров и будет иметь серьезные негативные последствия для двусторонних отношений», — говорится в аргументации МИД ФРГ в ответ на запрос немецких депутатов.

Гензель также выражает непонимание тем, почему немецкие власти не ответили на вопрос, имеются ли у спецслужб ФРГ или бундесвера запасы нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, предположительно, и были отравлены Скрипали.

«Все это не сулит ничего хорошего, ведь федеральное правительство было призвано устранить любые подозрения и нестыковки в данном деле», — резюмировала немецкий депутат.

Чуть ранее британское издание Daily Mail со ссылкой на источник в разведке написало, что Скрипалей отправила группа из шести российских разведчиков, традиционно не предоставив никаких доказательств своей версии, передает НСН.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Британия ввела в заблуждение Европу, пообещав доказательства причастности Москвы к отравлению, передает ФАН.

«Очень негативную, особую роль играет Лондон, который буквально охмурил большинство стран ЕС за счет аферы с так называемым делом Скрипалей, огульно обвинив Россию, еще когда расследование даже не начиналось», — заявил глава МИД РФ.

Он напомнил, что расследование еще продолжается, однако Лондон уговорил Евросоюз без предъявления фактов выслать российских дипломатов и пообещал предоставить их в дальнейшем.

«Но потом выясняется, что все эти факты рассыпаются, как карточный домик. Отмечу, что в последнее время часть европейских партнеров России демонстрирует интерес к позиции Москвы, а также готовность вернуться к здравому смыслу в диалоге с нами», — заключил дипломат.

В конце марта нынешнего года Россия приняла ответные меры в отношении Америки, закрыв генеральное консульство США в Санкт-Петербурге и выслав 60 американских дипломатов. Ранее США объявили персонами нон-грата 60 российских дипломатических сотрудников и закрыли российское консульство в Сиэтле из солидарности с Великобританией по делу об инциденте в Солсбери.

Комментируя все происходящее, президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что дела о предлагаемом «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года в США и об отравлении граждан России в Солсбери похожи отсутствием доказательств.

«Раз уж вы упомянули дело Скрипалей. Мы просили, чтобы нам дали какие-нибудь документы, доказательства, но никто нам их не предоставил», — пояснил российский лидер.