Социализм в большом городе: кто придет на смену Хиллари

Успех сенатора-социалиста Берни Сандерса, главного конкурента Хилари Клинтон на президентских выборах в США, вдохновил кандидатов на выборах в конгресс поднять на щит идеи «демократического социализма». Сторонником Сандерса называет себя и актриса Синтия Никсон, исполнившая роль одной из героинь в телесериале «Секс в большом городе».

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«Представители истеблишмента «корпоративные» демократы напуганы этим термином, но если вы считаете себя демократическим социалистом, то вы стоите за то, что здравоохранение, жилье, образование и все, что помогает нам стать лучше, должно быть основным правом, а не привилегией…», — сказала Никсон в интервью Politico. В сентябре 2018 года актриса собирается участвовать в праймериз как кандидат на пост губернатора штата Нью-Йорк.

На ноябрьских выборах разного уровня участвуют 42 кандидата из 20 штатов США, которых поддерживает движение «Демократические социалисты Америки» (Democratic Socialists of America, DSA). Оно было создано еще в 1982 году из различных лево-демократических, феминистических групп и профсоюзов.

У истоков движения стоял профессор и публицист Майкл Харрингтон, который изложил систему своих взглядов на социализм еще в 1972 году, написав книгу с одноименным названием. «Социализм знал успехи, провал и массовое предательство. Но это более уместная идея для строительства гуманного общества двадцать первого века, чем любая другая идея», — писал Харрингтон.

Социализм с Оказио

Среди кандидатов, которых поддерживает DSA — восходящая звезда демократического социализма, 28-летняя Александра Оказио Кортес, победившая на праймериз конгрессмена-демократа Джозефа Кроули. Теперь именно Кортес окажется в бюллетене как кандидат от Демократической партии c ее лозунгами по защите прав меньшинств, увеличения налогов для корпораций и развитии общественного сектора.

Именно ее издание Washington Post называет «стремительно восходящей звездой» Демократической партии, которая обсуждает «демократический социализм» на телевизионных ток-шоу и в интервью СМИ. «Я считаю, что каждый американец должен иметь стабильное, достойное жилье; здравоохранение; что самые элементарные потребности в поддержании современной жизни должны быть гарантированы в обществе, если оно считает себя моральным», — говорит Кортес.

В беседе с главным редактором журнала New Yorker Дэвидом Ремником Кортес почти как Ленин говорит о кризисе «капитализма последней стадии». Так она называет общество, где люди работают по 60-80 часов в неделю и не могут «прокормить свои семьи». «Поэтому люди хотят перемен», — считает Кортес.

Уроженка Бронкса и дочь архитектора, Кортес стала активно участвовать в низовой политике на районном уровне. В школьные годы она увлекалась наукой, участвовала в научных конкурсах, в университете получила образование в области экономики и международных отношений.

В 2016 году Кортес стала волонтером кампании Берни Сандерса — сенатора-демократа от штата Вермонт, который называл себя «социалистом». Сандерс обрел колоссальную популярность среди молодых людей и студенчества, разочарованного как консервативными, так и либеральными идеями. «Мои студенты просто валом валили на его митинги», — вспоминает в беседе с «Газета.Ru» один из американских профессоров.

Характеризуя политические взгляды Кортес, сенатор Джо Либерман даже заявил в одном из интервью, что считает ее больше «социалисткой» чем демократом. Бывший глава ФБР Джеймс Коми, призывавший голосовать за демократов, обратился к членам партии с просьбой «не терять головы и не бежать за левыми социалистами».

Сторонникам «демократического социализма» напоминают, что социалистом себя называл авторитарный лидер Венесуэлы Уго Чавес. В то же время на низовом уровне в Демократической партии было немало социалистов, отмечают исследователи.

По иронии судьбы «социалистом» республиканские консерваторы часто называли президента США Барака Обаму за то, что он активно продвигал программу обязательной социальной страховки для всех американцев.

Сегодня социальные гарантии и обязательная медстраховка являются важной частью программ политиков-социалистов. Кроме того, многие из них выступают за расширение трудовых прав мигрантов и повышение минимальной почасовой оплаты труда до $15 в час. В настоящее время ее размер составляет на федеральном уровне чуть больше $7 в час.

Да — президенту-социалисту!

Социалистические идеи не возникли в среде демократов «из ниоткуда»: в 1876 году зарубежные эмигранты создали в США Социалистическую рабочую партию Америки, а в 1901 была создана Социалистическая партия Америки. В свое время в ней состояло более 100 тыс. человек, среди которых были как портовые рабочие, так и профессора-интеллектуалы. Левые идеи были популярны в демократической среде в 20-е годы, а в 1930-е многие знаменитые американцы открыто симпатизировали СССР и даже состояли в Компартии.

Социалисты выдвигали кандидатов в президенты, однако они получали лишь небольшое количество голосов — во многом потому, что партийная система США была выстроена вокруг Демократической и Республиканской партии. К тому же во времена «холодной войны» в сознании обывателя слово «социализм» было тесно связано с советской политической системой «реального социализма». При этом леволиберальные американские интеллектуалы признавали, что в СССР, несмотря на косную политическую систему, существовало «социальное государство».

Как отмечают американские исследователи, сегодня интерес к левым социальным и прогрессивным идеям во многом связан с уменьшением доли среднего класса и увеличении доли сверхбогатых американцев.

Cогласно опросу Gallup, проведенному в 2015 году, 47% респондентов заявили, что они могли бы голосовать за президента-социалиста. Среди демократов таких оказалось 59%, среди республиканцев — 26%.

В 2011 году протест против власти банкиров и крупных корпораций вылился в серию массовых уличных акций и даже сражений, получивших название «Оккупируй Уолл-Стрит». Массовые протесты были поддержаны различными левыми движениями. Лозунгом движения стал девиз «Мы 99%». Издание Huffington Post назвал «Оккупируй Уолл-Стрит» «революцией XXI века».

Сегодня большинство кандидатов-социалистов не скрывают, что свои идеи они противопоставляют идеям президента США Дональда Трампа, в котором видят свою главную мишень. Большинство его реформ направлены как раз на улучшение экономического положения богатых американских семей, считают противники Трампа из левого лагеря.

«Мы верим в революцию, пусть она случится и не сегодня. Но эта революция отнимет политическую власть у богачей, у тех, кто контролирует правительство. Сегодня, когда остальной мир находится в упадке, богатые наживают многомиллиардные состояния», — рассказывала «Газете.Ru» одна из руководителей Социалистической рабочей партии США Элисон Кеннеди.

Правда, демократические социалисты таких радикальных взглядов не разделяют. Они не выступают против частной собственности как таковой, а являются сторонниками более справедливой системы распределения общественного блага и увеличения налогов для сверхбогатых. «Администрация Трампа служит интересам олигархов», — говорится в одной из статей на сайте «Демократических социалистов Америки», критикующей налоговую реформу Трампа, которая, по мнению социалистов, служит лишь интересам сверхбогатых американцев.

Некоторые эксперты объясняют популярность идей демократического социализма не только социальным запросом, но и кризисом в Демократической партии. Существуют опасения, что она не сможет предложить новых лиц для противостояния Трампу на президентских выборах 2020 года. Сам Трамп уже заявил, что собирается вновь участвовать в выборах после истечения первого президентского срока.

У демократов пока нет ярких фигур, которые могли бы ему противостоять, а имена бывшего вице-президента Джо Байдена и Хиллари Клинтон вызывают оскомину у многих избирателей-демократов. «Партия продолжает разочаровывать свой электорат. Она сдвигается влево, но это скорее реакция на «поправение» республиканцев и отдельно на Трампа», — говорит «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Виктория Журавлева.

Эксперт уверена, что левые тенденции являются краткосрочным явлением, и будущее партии — в центре. В то же время Журавлева не исключает, что «новые лица в партии будут появляться именно на левой волне».

C этим высказыванием соглашается и профессор политологии Американского университета в Вашингтоне Джон Тербер: «Кандидаты, которые называют себя демократическими социалистами, хотят перетянуть партию влево, но чтобы победить на выборах в конгресс, демократические кандидаты должны придерживаться более центристских, срединных взглядов».