Религиозные войны: как Украина отмечает Крещение Руси

На Украине в пятницу, 27 июля, начались мероприятия, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси. Ключевой датой этого события считается 28 июля, — по крайней мере, именно в субботу пройдут основные мероприятия в России и на Украине, однако

в Киеве из-за раскола, существующего внутри Украинской православной церкви, Московский и Киевский патриархаты устраивают отдельные шествия в разные дни.

27 июля шествие по центру Киева совершили прихожане храмов УПЦ Московского патриархата, а в субботу — 28 июля — свое шествие проведет Киевский патриархат.

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Накануне начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что в каждой из заявок было указано 100 тыс. участников. «На пятницу — заявка от Московского патриархата на участие в шествии до 100 тыс. человек. На субботу — Киевский патриархат, тоже на 100 тыс.», — цитирует слова Крищенко «Украинская правда».

В итоге в пятницу на шествие, по оценкам УПЦ МП, пришли около 250 тыс. верующих. Правда, украинская полиция насчитала в 10 раз меньше участников — примерно 20 тыс.

Празднование Крещения Руси разведено по двум дням в целях пресечения возможных провокаций. В целом, 27 июля мероприятия прошли мирно, а украинский блогер Дмитрий Заборин даже охарактеризовал поведение собравшихся как «военное». «В Христовом воинстве каждый со своим подразделением, командиры руководят. <…> Все очень сдержанные и вежливые. Поют. Молебен шикарный», — написал он в своем фейсбуке.

Автокефальные распри

Единства внутри православного сообщества на Украине нет. Здесь действуют сразу три православные церкви: УПЦ Московского патриархата (МП), УПЦ Киевского патриархата (КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

При этом Константинопольский патриархат признает только одну из них — это УПЦ МП. Этим положением дел на Украине недовольны многие, поскольку она подчиняется Русской православной церкви.

Действующие украинские власти выражают больше симпатий УПЦ КП и УАПЦ, поскольку они не только де-факто не зависят от РПЦ, но и принципиально отвергают ее влияние.

При этом УПЦ КП периодически обвиняют Россию во вмешательстве в церковные дела соседнего государства. В мае, например, Священный синод УПЦ КП обвинил Москву в препятствовании получения украинскими церквями автокефалии.

«Известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил на Украине в процесс признания [автокефалии] с целью помешать ему», — говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Более того, УПЦ КП обвинило некие «прокремлевские политические структуры» в организации сбора подписей против предоставления автокефалии.

РПЦ, действительно, выступает против автокефалии украинской церкви, однако Русская православная церковь не единственная структура, препятствующая данному развитию событий. Управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварский Антоний говорил, что против создания «единой автокефальной церкви» на Украине высказались и представители поместных православных церквей.

«Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы как каноническая церковь имеем полноценное — как официальное, так и личное общение — с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие», — заявил Антоний.

В РПЦ же расценивают требования УПЦ КП в получении автокефалии как надуманные и политические. «Проблема, которую пытаются поставить политические силы, переходя в каноническое пространство своей, украинской, церкви — это проблема надуманная, потому что Украинская православная церковь существует.

Она входит в состав большой Русской православной церкви, и кроме политических амбиций и человеческих страстей нет никаких серьезных канонических и духовных оснований для того, чтобы это единство взять и разорвать в угоду каким-то политическим амбициям и логике, не свойственной церкви»,

— сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда на брифинге в МИА «Россия сегодня» в преддверии празднования 1030-летия крещения Руси.

Вопрос давно стал политическим

Вместе с тем политизация религиозного вопроса на Украине происходит давно. Этот вопрос уже прочно вошел в риторику политических лидеров этой страны самого высокого уровня. Еще в апреле президент Украины Петр Порошенко заявил, что встречался 9 апреля в Стамбуле с патриархом Вселенским Константинопольским Варфоломеем и якобы достиг «четкой договоренности», что предстоятель новой — автокефальной — УПЦ будет избираться в Киеве.

«Идеальным сценарием для меня было бы, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем подтвердили автокефалию все православные Церкви, включая и российского патриархата», — заявил украинский президент.

По логике Порошенко, автокефальная УПЦ должна подчиняться не Москве, а Константинополю, поскольку, как он считает, с исторической точки зрения христианство пришло в Киев раньше, чем в Москву.

После этого заявления некоторые наблюдатели пришли к выводу, что таким образом Порошенко готовится к выборам президента, которые состоятся в 2019 году. По политической традиции Украины, избирательная кампания здесь начинается за полтора года до самой даты голосования.

Однако политолог Андрей Окара в разговоре с «Газетой.Ru» тогда же говорил, что такой взгляд верен лишь отчасти. «Киев решил, что у него появились шансы продвинуть этот вопрос», — пояснил он.

Отметим, что официального подтверждения, что Варфоломей настроен на пересмотр статуса украинских Церквей, в настоящий момент нет.

О политизации вопроса свидетельствует и другой эпизод. 26 апреля в Киевской православной академии УПЦ КП выступил замглавы администрации президента Украины Ростислав Павленко, который рассказал о роли государства в приобретении автокефалии.

«На ситуацию влияет множество сторон, и ни у одной нет контрольного пакета акций», — говорил Окара, напомнив, что есть еще один немаловажный фактор — на позицию Константинопольского патриархата могут оказывать влияние и власти Турции.

Кроме того, проблемой для Украины является и то, что общество здесь — как и в большинстве постсоветских государств — очень деидеологизированно, считает директор украинского Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.

«В связи с этим оно ищет новые институты и сферы, которые могли бы компенсировать душевное равновесие и одухотворение. Одной из таких сфер, очевидно, становится религия, которая на сегодняшний день, к сожалению, является очень спекулятивной за счет своего разнообразия», — рассказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Именно этим объясняется тот факт, что религия — вольно или невольно — становится частью политики, уверен эксперт. «И президент Порошенко, и Виктор Ющенко, и Виктор Янукович, и большинство политических лидеров постоянно путают вопросы религии с вопросами церкви, межцерковных отношений и отношений прихожан к церковным организациям.

В итоге и без того очень сложные процессы духовного возрождения постоянно подвержены политизированным процессам выяснения отношений конкретных церквей, определения их прав на сохранность сооружений, их прав на сферы влияния, на представленность в публичной политике», — считает Ермолаев.

Все это в совокупности приводит к тому, что большинство украинских политиков — и Порошенко не исключение — спекулируют на межцерковных отношениях.

«Сейчас этот вопрос стал инструментом мобилизации верующих к тем или иным политическим силам и политикам», — подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

То есть фактически Порошенко, инициировав решение вопроса автокефалии, попытался стать новым политическим лидером религиозного движения Украины.

«Мы реально находимся в ситуации, когда к накопившимся проблемам типа нищеты, духовным проблемам, связанным с поиском моральных авторитетов, и очень сложной истории межконфессиональных отношений может добавиться проблема электоральных процессов. Это может привести к тому, о чем предупреждают многие украинские политики, — к конфликтам характера религиозных войн»,

— предупреждает украинский политолог.