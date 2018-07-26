Война без победителей: когда закончится вражда двух Корей

«Неожиданный» конфликт

За месяц до окончания Второй мировой войны ввиду неизбежности капитуляции Японии США и СССР договорились разделить Корейский полуостров по 38-й параллели на сферы влияния. Изначально это решение должно было быть временным, однако разногласия между участниками антигитлеровской коалиции не позволяли найти компромиссный вариант объединения.

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На самом же Корейском полуострове, как в Северной, так и в Южной его частях милитаристские настроения и стремление к объединению страны росли с каждым годом. И Пхеньян, и Сеул морально уже были готовы к войне: в конституциях обеих стран была закреплена идея, что целью обоих правительств является распространение своей власти на территории всего полуострова.

Спусковой крючок войны «нажала» КНДР. Ранним утром 25 июня 1950 года военная группировка численностью более 175 тыс. человек пересекла границу Южной Кореи. Наступление было столь стремительным, что Сеул был захвачен всего через три дня.

Американцы не ожидали начала войны. Всего за неделю до начала военных действий госсекретарь Дин Ачесон уверял конгресс, что вероятность войны является минимальной. Уверенные действия северокорейских коммунистов застали США врасплох.

AP Служащий военной полиции Южной Кореи с северокорейским заключенным, 1950 год

Вашингтону пришлось действовать быстро. В день начала боевых действий США созвали Совет Безопасности ООН, чтобы получить мандат на проведение миротворческой операции. Американская резолюция была принята девятью голосами «за». Советский Союз не наложил на нее вето, поскольку посол СССР Яков Малик бойкотировал голосование.

В итоге было принято решение об отправке на полуостров контингента «голубых касок», 80% которых составляли американские войска. Контрнаступление южнокорейской армии и миротворческих сил началось в сентябре и также оказалось удачным — на этот раз был взят уже Пхеньян.

Союзники Ким Ир Сена начали действовать. Как и США, не желая официально принимать участие в конфликте, чтобы избежать его ядерной эскалации, Китай и СССР искали свои способы поддержки.

Наступление 270-тысячной китайской армии началось в октябре 1950 года. Однако официально признать свое присутствие на Корейском полуострове Пекин не хотел — согласно легенде, поддержку «корейским товарищам» оказывали «китайские народные добровольцы».

Участие в этой войне СССР было намного менее значительным. Москва не вмешивалась в конфликт на земле, ограничившись отправкой в Северную Корею группы советских военных советников. Позже, после того как американское превосходство в воздухе становится подавляющим, СССР перебрасывает в Корею зенитчиков и пилотов истребителей. Однако даже тогда советские летчики не воевали на фронте — их главной задачей была охрана от налетов американской авиации значимых для войны инфраструктурных объектов.

«Советское участие было слишком незначительным, чтобы СССР можно было считать одной из сторон этого конфликта», — говорит об участии Москвы в Корейской войне старший научный сотрудник Центра корееведения Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

За год войны стороны зашли в тупик. Потери с обеих сторон были колоссальными, при том что значительного успеха никто добиться так и не смог. Всем сторонам конфликта стало ясно, что достичь военной победы разумной ценой будет невозможно и необходимы переговоры о заключении перемирия. Впервые стороны сели за стол переговоров в Кэсоне 8 июля 1951 года, однако даже во время дискуссий боевые действия продолжались.

Юридические сложности

Окончательно военные действия закончились два года спустя — после подписания 27 июля 1953 года договора о прекращении огня и заключении перемирия.

Jim Pringle/AP Американский танк около сгоревшего танка противника в пригороде Пхеньяна, 1950 год

На церемонии подписания документа в Пханмунчжоме под текстом «Соглашения о прекращении огня» своиподписи поставили глава делегации КНДР Нам Ир и глава делегации войск ООН Уильям Харрисон. Ким Ир Сен и командующий китайскими добровольцами Пэн Дэхуай на церемонии подписания не присутствовали, так как опасались провокаций, однако они скрепили текст своими подписями позже. Также потом подписал его и главнокомандующий войск ООН.

Соглашение о прекращении боевых действий было подписано представителями КНДР, ООН и «китайских добровольцев». Представитель делегации Южной Кореи отказался подписывать соглашение о перемирии, требуя продолжения войны до победного конца.

«Южная Корея отказалась поставить свою подпись потому, что на том этапе южнокорейский режим был куда более агрессивным, безумным и одиозным по сравнению с северокорейским», — поясняет Константин Асмолов.

Фактически война завершилась вничью, значительных территориальных приобретений никто так и не получил. Это же положение дел сохраняется до сих пор.

Однако на подписании соглашения о перемирии история конфликта не заканчивается.

Де-юре КНДР и Республика Корея все еще находятся в состоянии войны: мирный договор между ними не подписан до сих пор. Более того, соглашение о перемирии также фактически не действует.

В 1956 году США решили разместить на территории Южной Кореи ядерное оружие, хотя это противоречило одному из пунктов соглашения. Вашингтон проинформировал КНДР, что не связывает себя более условиями данного пункта. В 2013 году и Пхеньян заявил об одностороннем выходе из соглашения. Де-юре, перемирие сейчас соблюдается между «китайскими добровольцами» и силами ООН.

По словам Константина Асмолова, проблема договора заключается в целом ряде обстоятельств Корейской войны, которые не позволяют заключить мирный договор просто так.

Среди них, в первую очередь, тот факт, что Север и Юг не признают государственности друг друга. «Мирный договор между Пхеньяном и Сеулом подразумевает двустороннее признание друг друга как договороспособных сторон. Это примерно такая же ситуация, как если бы Киев признавал Донбасс как полноценного участника переговоров», — рассуждает эксперт.

Другие участники войны — США и Китай — принимали участие в конфликте как войска ООН и «китайские народные добровольцы», де-юре к войне отношения не имеют.

«Именно поэтому двустороннее заключение договора здесь достаточно сложно, поэтому стороны пытаются выйти на четырехстороннее подписание договора», — говорит Асмолов.

Будет ли мирный договор подписан в год 65-летия прекращения боевых действий на полуострове, — большой вопрос. Сейчас в переговорах между США и КНДР существует напряжение именно по данному вопросу. Американский подход сводится к идее, что сначала должна быть денуклеаризация, а потом — подписан мир. «Договор в таком случае будет выглядеть как капитуляционный, хотя явных победителей в той войне не было», — отмечает эксперт.

В связи с этим Пхеньян предлагает другой подход, который заключается в том, что Корейская война — это одно, а денуклеаризация — совсем другое. Перед окончательной денуклеаризацией, по мнению КНДР, должен быть установлен режим взаимного доверия, а лучший способ его установить — официально закончить Корейскую войну.

«Подписание договора в обозримом будущем будет говорить только о том, что США пошли в этом вопросе на уступки северянам. Пойдет ли на это администрация Трампа — большой вопрос», — заключает Асмолов.