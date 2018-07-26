Госсекретарь Майк Помпео, выступая перед членами комитета по иностранным делам и комитета по делам банков сената, заявил, что политика Соединенных Штатов в области санкций против России по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не изменилась.

«Я могу сказать вам, что политика в отношении санкций против России осталась прежней. Санкции остаются в силе», — сказал Помпео сенаторам.

На сам вопрос, проходило ли обсуждение этой темы в рамках встречи, Помпео ответить отказался.

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В посольстве России в США в ответ на это заявили, что «ничего нового» не услышали.

«С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности», — говорится в сообщении российской дипмиссии. Представители посольства отметили, что власти США обращаются к международным правовым нормам и праву на самоопределение, однако эти же принципы были в основе присоединения Крыма к России. В дипмиссии подчеркнули, что «сотни тысяч украинцев» приезжают отдыхать в Крым, что не укладывается в миф «о российской «оккупации» и «агрессии».

Изначально слушание планировалось именно для того, чтобы сенаторы смогли узнать, о чем Путин и Трамп говорили в Хельсинки во время разговора в формате тет-а-тет, который продлился два часа вместо изначально запланированных полутора.

«Я бы хотел знать, какие именно темы Трамп решил поднять с Путиным на переговорах в Хельсинки в течение двух часов. О переговорах мы знаем очень мало, если не считать того, что сама Россия обнародовала и описала», — говорил перед слушанием сенатор США от штата Делавэр, демократ Крис Кунс.

Перед слушанием Помпео был полон энтузиазма касательно предстоящего разговора с сенаторами, заявляя, что его речь «покажет всему миру выгоды от встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным».

«Я с нетерпением жду выступления, завтра я буду выступать по многим вопросам в сенате, включая Россию.

Одна из тех вещей, которую потеряли в вопросе отношений РФ и США, это стремление текущей администрации предотвратить злонамеренную активность России.

Вы знаете, что такие шаги предпринимали и другие администрации в течение всей холодной войны. Я буду рад обсудить этот вопрос», — говорил Помпео, отвечая на вопрос журналистов, как он относится к встрече с конгрессменами.

Вопреки ожиданиям конгрессменов, Помпео отказался сообщать о деталях разговора двух лидеров. «Я готов говорить о том, какие темы обсуждались. И я могу рассказать вам о том, в чем заключается официальная позиция США», — говорил Помпео сенаторам, требующим него «ответить на простой вопрос».

По его словам, это необходимо для того, чтобы сохранять возможность для последующих разговоров в формате тет-а-тет. «Ведь у вас могут быть ожидания, что будут другие переговоры тет-а-тет… Вы думаете, что сможете это сделать снова, поскольку хотите достичь реального прогресса в будущем», — пояснял он свою позицию.

Тем не менее, конкретики на встрече тоже было немало.

Помпео начал свое выступление с резкого заявления о том, что США никогда не признают Крым частью российской территории.

«Санкции против России не будут ослаблены до тех пор, пока полуостров не окажется под юрисдикцией Украины», — заявил Помпео, после чего процитировал выдержку из опубликованной за пару часов до слушания «крымской декларации» — формального документа, определяющего непризнание Крыма частью России официальной политикой США.

«Как мы сделали в случае с декларацией Уэллеса 1940, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», — говорится в документе, подписанным госсекретарем.

В целом, обсуждение крымского вопроса и украинского кризиса, по словам Помпео, была не самой продуктивной частью встречи. Как отмечает госсекретарь, президенты «согласились не соглашаться» по украинскому вопросу.

Среди других тем, касающихся российско-американских отношений, поднимались также вопросы взаимодействия в Сирии, «российского вмешательства» в американские выборы и действия договоров РСМД и СНВ-3.

Помпео неоднократно заявлял, что саммит в Хельсинки никак не отразился на позиции США ни по одному из этих вопросов, а политика Дональда Трампа по отношению к России намного жестче, чем была у его предшественников.

Однако убедить в этом всех сенаторов Помпео не удалось. Последнее слово на заседании взял сенатор-демократ Роберт Менендес. «Единственное, в чем я с вами сегодня согласен — нужно больше санкций против России», — резюмировал он итоги слушания.