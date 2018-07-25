Госдеп отчитывается за встречу Трампа с Путиным. LIVE

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Поджимается вопрос северокорейской денуклеаризации. Помпео уверяет, что Трамп по-прежнему с оптимизмом смотрит на перспективы денуклеаризации. «Налицо прогресс. Нам необходимо, чтобы председатель Ким Чен Ын придерживался своих обязательств, которые он взял на себя в Сингапуре», — говорит Помпео.
На встрече поднимается вопрос «Северного потока-2»: понимают ли европейские союзники США по НАТО, какую угрозу для европейской безопасности несет этот проект. Помпео с улыбкой отвечает, что нет, не понимают.
Россия же неоднократно подчеркивала, что в проекте «Северный поток-2» нет политики — только экономика.
Отвечая на вопрос о «вмешательстве» России в американские выборы, Помпео заявил, что Трамп согласен с выводами американских разведслужб о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы в США в 2016 году. «Президент согласен с выводами американской разведки о том, что Россия пыталась вмешаться в выборы», — отметил он.
Следующий вопрос посвящен Ирану — что Трамп и Путин говорили друг другу по этой теме. Помпео говорит, что у него нет полномочий раскрывать подробности этого разговора.
И снова сенатор-демократ задается вопросом о саммите в Хельсинки: «Мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, о чем согласились Путин и Трамп». Переходя к конкретному вопросу, сенатор задается вопросом, не было ли со стороны США уступок по Сирии. Помпео снова отвечает, что политика США не меняется, каких-либо уступок, в том числе по Сирии.
Еще один вопрос касается возможного «вмешательства России» в грядущие в США промежуточные выборы. «Попытки вмешаться в нашу демократию столкнутся с тяжелыми последствиями», — сказал Помпео, отвечая на вопрос.
Помпео говорит о понимании в вопросах международной безопасности, борьбы с терроризмом, ситуации в Сирии. Попытки сенатора обвинить Трампа в «достижении понимания» по вопросам санкций и украинской проблемы Помпео уверенно отвергает. «Политика США по этим вопросам не изменилась. И вы это видите», — говорит госсекретарь.
Следующий вопрос снова от демократов — выступает сенатор Бен Кардин. И снова вопрос о встрече с Путиным — о каком понимании между Москвой и Вашингтоном говорил Трамп?
Следующий сенатор, который задает вопросы Помпео — республиканец Джим Риш. Однопартийца Трампа отношения с Россией интересуют не так сильно, как его коллегу из Демпартии. Вопросы Риша касаются союзнических отношений США и НАТО, а также иранской проблемы. Помпео без проблем удовлетворяет любопытство сенатора.
Помпео в итоге подтверждает, что Трамп говорил ему о деталях разговора. И в этот момент сенатор переходит в атаку: «Говорил ли Трамп Путину, что санкции могут быть ослаблены? Дал ли он российскому президенту понять позицию США по крымскому вопросу?» Помпео в ответ заявляет, что «понимает игры, в которые пытается играть сенатор, но позиция США — это и есть позиция администрации президента Трампа, и она неизменна».
Сенатор Менендес спрашивает у Помпео, говорил ли ему Трамп, о чем он разговаривал с Путиным во время их двухчасовой встречи тет-а-тет. Помпео пытается уклониться от вопроса, однако сенатор непреклонен.
Помпео перечислил все меры, которые США применили в отношении России за время президентства Трампа, включая закрытие генконсульств, высылку дипломатов и так далее. Список впечатляет.
Всего за несколько часов до выступления Помпео перед сенаторами, госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию» — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.
«Как мы сделали в случае с декларацией Уэллеса 1940, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», — говорится в документе, подписанным Майком Помпео.
Эту же выдержку госсекретарь зачитывает перед сенаторами.
Помпео начинает свой ответ. «Мы предельно жестки по отношению к России», — говорит Помпео и тут же подтверждает эту мысль рассуждениями о Крыме. «Мы не признаем аннексию Крыма. Санкции против России не будут ослаблены до тех пор, пока полуостров не окажется под юрисдикцией Украины», — заявил Помпео.
Не одним Путиным единым: еще одна встреча Трампа, которая будет обсуждаться на заседании — сингапурский саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Сенаторы явно сомневаются в переговорческих способностях своего президента.
Итак, заседание началось. Сенаторы приветствуют Помпео, благодарят его за службу и напоминают о медийных скандалах вокруг встречи Путина и Трампа. Сенатор Менендес явно недоволен словами, которые Трамп говорил до, во время и после саммита.
«Слова президента не вызывают доверия. Американские люди заслуживают и должны узнать, что произошло на саммите в Хельсинки», — говорит сенатор.
В еще одном интервью, на этот раз для телеканала EWTN, Помпео спросили, будут ли обнародованы распечатки с саммитов в Сингапуре и Хельсинки. «Я буду очень удивлен, если мы увидим распечатки с какого-либо из них. Это бы противоречило историческому прецеденту», — сказал Помпео. По его словам, содержание переговоров с КНДР и с Россией «не подходит для публикации».
Кстати, немного о встрече американского и российского президентов Помпео успел рассказать еще до слушания. «Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись», — сказал госсекретарь в интервью для телеканал ABC.
Российская сторона тоже открывает некоторые подробности переговоров. Так, помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал «Известиям», что Путин и Трамп обсуждали возможность проведения референдума в Донбассе.
Он отметил, что пока Вашингтон не отреагировал на предложение российского лидера. Также, по словам чиновника, во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео была затронута тема российской дипломатической собственности на территории Соединенных Штатов. Однако подробностей этого разговора Ушаков не привел.
«Я говорил с президентом (Дональдом Трампом) по поводу встречи с президентом Путиным. И я был частью более широкого обсуждения после. Я говорил с министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым. И президент был откровенен по поводу вещей, в которых мы согласны друг с другом и готовы работать. Эта встреча дала старт очень важному обсуждению. С моей точки зрения, это очень важная встреча с президентом Путиным, я думаю, что мир получит пользу от нее, и история ее оценит по достоинству
Я с нетерпением жду выступления, завтра я буду выступать по многим вопросам в сенате, включая Россию. Одна из тех вещей, которую потеряли в вопросе отношений РФ и США, это стремление текущей администрации предотвратить злонамеренную активность России. Вы знаете, что такие шаги предпринимали и другие администрации в течение всей холодной войны. Я буду рад обсудить этот вопрос», — сказал Помпео, отвечая на вопрос журналистов, как он относится к встрече с конгрессменами.
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что с нетерпением ждет дачи показаний перед конгрессом США, в которых он расскажет о взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами. Во время пресс-конференции с австралийскими коллегами в Сан-Франциско Помпео отметил, что его речь «покажет всему миру выгоды от встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным».
Еще одна тема, которая может всплыть на заседании — продолжение давления на Россию посредством санкций. Именно для этого на допросе Майка Помпео будет присутствовать комитет сената по банковским делам. «Члены двух комитетов рассмотрят процесс имплементации санкций, которые были введены против РФ в прошлом году, а также то, какие еще методы могут быть использованы для продолжения оказания давления на Россию», — приводит The Hill выдержки из совместного заявления комитетов сената США.
«Комитет по делам банков сената США рассмотрит законопроект, который усилит санкции, в пользу которых конгресс проголосовал в прошлом году», - подчеркивает издание.
Сомнений в том, что главной темой заседания станет именно саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в общем то нет. О допросе госсекретаря стало известно на следующий день после встречи двух лидеров, 17 июля.
Выступать Помпео будет не перед всем конгрессом, а только перед членами комитета по иностранным делам и комитета по делам банков сената США.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня госсекретарь США Майк Помпео дает показания в конгрессе США. По данным американской газеты The Hill, члены конгресса США намерены задать Помпео вопросы о том, какие именно темы затрагивали Дональд Трамп и Владимир Путин во время двухчасовых переговоров.
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