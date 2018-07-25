Власть под прикрытием: как ФБР творило историю США

Подъезд к дому перепоясан желтой линией с надписью «Полицейская линия, не пересекайте». К правоохранителям твердым шагом движутся двое мужчин в мешковатых костюмах. Один из них поднимает ленту и юркает прямо на место преступления, другой демонстрирует жетон. «Это федералы», — говорит кто-нибудь в толпе.

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Подобную сцену часто можно увидеть в американских фильмах, когда речь идет о Федеральном бюро расследований, второй по значению — после ЦРУ — спецслужбы США, которая занимается расследованием наиболее резонансных преступлений.

Первоначально ФБР называлось просто — бюро расследований. Спецслужба, созданная для расследования резонансных преступлений на территории США, была подчинена министерству юстиции США.

Эдвард Гувер, главный в ФБР

Первым директором Бюро расследований стал Стэнли Финч, однако для американского общества, как, впрочем, и для всего мира, аббревиатура ФБР ассоциируется прежде всего со вторым руководителем спецслужбы Эдгаром Гувером. Начавший свою карьеру курьером при конгрессе, а потом чиновником минюста, Гувер за почти 50 лет руководства (на разных должностях) превратил ФБР в одну из мощнейших спецслужб мира.

AP Эдвард Гувер, 1942 год

Одной рукой борясь с преступностью, символом которой стал личный враг Гувера мафиози Джон Диллинджер, ФБР преследовало и борцов за гражданские права.

Агенты вели постоянную слежку за лидером движения за права чернокожих Мартином Лютером Кингом и другими гражданскими активистами, считая, что те связаны с СССР.

Гувер также вел «незримый бой» с американской политической элитой, на которую собирал компромат: «…Официальные и конфиденциальные документы были секретными в том смысле, что Гувер никогда не упоминал о них публично, как он делал c остальными файлами бюро», — писал американский исследователь Рональд Кесслер о деятельности второго директора Федерального бюро расследований в книге «Секретные файлы ФБР».

Мишенью Гувера стал даже его непосредственный начальник — глава минюста США Роберт Кеннеди, брат президента США Джона Кеннеди.

Одним из тех, на кого Гувер собирал компромат, был и известный певец Элвис Пресли, которого могущественный директор ФБР подозревал в «угрозе национальной безопасности».

Подручные Гувера писали ему, что Пресли развращает американскую молодежь. При этом сам исполнитель уважительно относился к работе рядовых агентов, дружил со многими из них и даже хотел посетить ФБР, — правда, Гувер отказал ему в визите.

elvisdaily.com 26 июня 1977 года, Элвис Пресли в последний раз выступил перед зрителями. Концерт состоялся в Индианаполисе

После смерти Гувера контроль над деятельностью ФБР со стороны минюста США был усилен, чтобы не допустить превращения его в политическую полицию. Срок пребывания у руля ФБР директоров также был ограничен 10 годами, чтобы не повторить ситуаци. с Гувером.

Практики покойного Гувера начали возвращаться в агентство, когда исполняющим обязанности главы ФБР стал Патрик Грей, который впоследствии признался, что уничтожил документы по делу «Уотергейт» о прослушке штаба Демократической партии с одобрения президента Ричарда Никсона.

Вместе с тем заместитель главы ФБР Марк Фелт, наоборот, тайно помогал разоблачить виновников «Уотергейта». Он связался с журналистами The Washington Post Бобом Вудвордотом и Карлом Бернстайном, став их основным источником по скандальному делу. Именно информация, полученная от Фелта, привела к уходу Никсона с должности.

В 1990-е годы в связи с активизацией радикальных элементов внутри США ФБР прилагает усилия по борьбе с леворадикальными и праворадикальными группировками. В 1996 году агентами бюро арестовало профессора Джон Казински, который рассылал письма с взрывчаткой в различные компании и СМИ. В эти же времена ФБР активно занялось терроризмом в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, которая способствовала радикализации части местного населения — выходцев из этого региона.

Заклятые друзья из ФБР

ФБР, в составе которого находится и контрразведывательное отделение, также приходилось противостоять и советской разведке. В 1995 году агентами ФБР был разоблачен высокопоставленный сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, сотрудничавший с Москвой с 1985 года.

Жадный до денег, Эймс выдал СССР секреты о борьбе американских спецслужб с российскими агентами, что позволило вывести многих из них из-под удара.

Как писал в своих мемуарах бывший глава российской разведки Евгений Примаков, «российская разведка оказалась насколько профессиональной, что ФБР не удалось засечь ни одной тайниковой операции Эймса, а их было немало».

Еще одним российским шпионом, разоблаченным ФБР в те времена, стал сотрудник ФБР Роберт Хансен, который начал сотрудничать с советской разведкой еще в начале 1980-х годов, передав ей сотни ценных документов. Как свидетельствуют очевидцы, когда на Хансене в феврале 2001 года защелкнулись наручники, он сказал: «Долго же [времени] вам потребовалось».

AP Сотрудник ФБР Роберт Хансен

Как и Эймсом, Хансеном также двигали меркантильные интересы. За свои сведения он получил более $1 млн, а также драгоценности, которые он дарил своим любовницам. «Он предал своего лучшего друга, предложив его КГБ. Он предал своего Бога. Но в большей степени он предал себя», — говорится в предисловии к книге «Шпион: Вся подноготная о том, как Роберт Хансен предал Америку», написанной писателем Дэвидом Вайсом.

Борьба не исключала и сотрудничества ФБР и российской ФСБ после распада Советского Союза. В 1994 году директор ФБР Луис Фри стал первым руководителем спецслужбы, посетившим Россию: «Сегодня у наших народов гораздо больше общего», — сказал Фри, который открыл офис ФБР в России. В его задачу входило поддержание контактов с российскими коллегами — они оказались полезными в борьбе с организованной преступностью.

Так, рано утром в один из дней 1995 года группа агентов ФБР ворвалась в двери одной из квартир в русском районе Нью-Йорка Брайтон-Бич. Дверь открыл заспанный бородач в черной майке. Это был Вячеслав Кириллович Иваньков, знаменитый «Япончик», который подозревался в попытке забрать почти $9 млн у одного из местных русскоязычных бизнесменов. После того как Иваньков отсидел несколько лет в американской тюрьме, он был депортирован на родину.

Приход к власти в США Дональда Трампа стал новой эрой в истории ФБР — президент, не жалующий спецслужбы, публично уволил со своего поста директора агентства Джеймса Коми, не добившись от него лояльности.

Jonathan Ernst/Reuters Экс-директор ФБР во время дачи показаний в специальном комитете сената США по разведке, 8 июня 2017 года

Сам Коми в своих мемуарах описывает Трампа исключительно в негативных тонах, а президент отвечает ему той же монетой: «Изворотливый Джеймс Коми, худший глава ФБР в истории, был уволен не из-за расследования о [якобы вмешательстве] России [в президентские выборы в США], где, кстати, не было никакого сговора (кроме демократов)», — писал Трамп в твиттере.

Независимо от отношения к Коми, публичная унизительная порка человека, который многие годы служил в ФБР, стала серьезным ударом по престижу бюро. Но в день рождения официальный твиттер агентства напоминает посетителям о «великих делах» спецслужбы, ее выдающихся агентах и предлагает скачать приложение, которое поможет «будущим агентам и энтузиастам фитнеса проверить свои навыки на соответствие стандартам агентов ФБР».