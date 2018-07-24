Хейли: Россия никогда не будет другом для США

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью американской телекомпании CBN заявила, что Россия «никогда не станет другом» Вашингтона. По словам Хейли, американские власти не доверяют властям РФ, в частности — президенту Владимиру Путину.

Более того, США «никогда не будут доверять России» и это, по мнению Хейли, «просто факт».

Кроме того, она отметила, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «должен был случиться», поскольку «долго заставлял себя ждать». Наконец, американская постпред добавила, что политика Вашингтона по отношению к Москве ее «удовлетворяет».

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Результаты социологических опросов, проведенных американской компанией HarrisX, тем не менее, демонстрируют желание большинства американцев улучшить отношения с Россией. Как сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты исследований, более 50% граждан США полагают, что необходима новая встреча глав России и США. Против этой инициативы выступили 46% участников соцопроса.

При этом 61% опрошенных американцев убежден, что чем лучше будут отношения Москвы и Вашингтона, тем лучше будет для США. Кроме того, рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома вырос, несмотря на критику встречи с президентом России со стороны американской прессы.

Согласно данным последнего опроса WSJ/NBC News, работой президента довольны 45% американцев, что является наивысшим показателем с начала его президентского срока, и на 1% обгоняет июньский результат. Опрос был проведен 15 июля, за день до встречи с Путиным и пресс-конференции, где Трамп поставил под сомнение заключение разведывательных служб США о «вмешательстве» России в президентские выборы в 2016 году.

Поддержка Трампа со стороны избирателей, придерживающихся республиканских взглядов, достигла 88%. Из четырех предшественников Трампа

только Джордж Буш-младший после террористических атак 11 сентября в Нью-Йорке имел более высокий рейтинг со стороны собственной партии. Вместе с тем более половины опрошенных американцев — 51% — не одобряет отношения Вашингтона и Москвы.

Другие опросы показывают, что Трамп оказался между двух огней. По данным CBS News, после встречи Трампа и Путина 55% американцев не одобрили поведения своего лидера в Хельсинки. 46% американцев считают, что Трамп «слишком дружелюбен» по отношению к Москве. Наоборот, слишком агрессивным Трампа представляют 6% американских резидентов. Еще 41% высказался за то, что президент США относится к России «по справедливости».

Ранее в администрации американского президента подчеркнули, что единственная достигнутая на саммите в Хельсинки 16 июля договоренность между Россией и США — это продолжение совместной работы национальных служб безопасности для борьбы с угрозами международного терроризма и преступности. В остальном стороны остались на своих позициях и не пошли на уступки, ограничившись общими заверениями. Поэтому неудивительно, что Трамп пригласил Путина вновь встретиться тет-а-тет — на этот раз в столице США Вашингтоне. Новый саммит запланирован на осень 2018 года.

Телеканал CNN полагает, что Белый дом, вероятно, думает, что лучший способ заставить президента Трампа возместить ущерб от его первой встречи с Путиным — это заменить его более сильным вторым саммитом.

Заместитель министра обороны США Джон Руд считает «хорошей идеей» визит российского президента в Белый дом этой осенью. По мнению Руда, обмен мнениями и честная дискуссия между двумя лидерами необходимы, «это нормальная и практичная вещь». Заместитель министра обороны США отметил, что до текущего похолодания в отношениях между двумя странами Путин регулярно встречался с американскими президентами. Руд также напомнил, что Москва — важный игрок на мировой арене.

«Президент Путин уже бывал в Белом доме. Он уже бывал в Соединенных Штатах. Например, когда я работал в Белом доме при Джордже Буше, он побывал в доме президента Буша в Техасе. Они вместе рыбачили в Мэне. Для меня в этом нет ничего примечательного»,

— заявил замминистра обороны США.

Отметим, что Кремль пока не дал официального согласия на проведение новой встречи двух президентов в США.