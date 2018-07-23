Украина приготовилась к санкциям против российских портов

Киев рассматривает вариант ввести санкции против российских портов в ответ на задержания украинских судов российскими пограничниками в Азовском море, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире «Украинского радио».

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По словам Омеляна, украинские власти уже начали вести переговоры по соответствующему вопросу с Евросоюзом и США.

«Зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем, и я надеюсь, что это будет сделано», — сказал чиновник.

Согласно данным украинского мининфраструктуры, с 29 апреля по 9 июля Россия без объяснения причин задержала для досмотра 93 судна, направляющихся в порты через Керченский пролив. Стоит отметить, что данный вопрос усугубился после открытия Крымского моста.

В связи с этим президент Украины Петр Порошенко выразил свои опасения из-за увеличения досмотров украинских судов российскими пограничниками. По версии украинского президента, «это делается, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море» и даже предположил, что Москва якобы может атаковать Мариуполь.

Россия в ответ на подобные обвинения заявила, что проверки украинских судов проводятся в соответствии с международным морским правом. В ФСБ объяснили что подобные меры необходимы для предотвращения проникновения в страну террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.

При этом в Госдуме подчеркивают, что Киев постоянно пытается обвинить Россию в планах «напасть» на Украину. Порошенко неоднократно заявлял, что Москва планирует напасть на Украину через Донбасс, часть украинских военачальников говорили о «планах» Москвы атаковать ВСУ с морских территорий, используя Черноморский флот.

«Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверное, генерал [ВСУ Игорь Романенко] вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана», — цитирует РИА «Новости» слова главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова по этому поводу.

Вместе с тем нарушений в досмотрах украинских судов российскими пограничниками не нашли даже в украинском МИДе. Замглавы внешнеполитического ведомства страны Елена Зеркаль подчеркивала, что России не требуется особого мандата, чтобы осматривать проходящие через Керченский пролив суда, передает ФАН.

«Военное присутствие россиян в Азове больше нашего — это ясно. Но по всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого нет необходимости в каких-то мандатах», — указала заместитель главы МИД Украины.

Зеркаль подчеркнула, что не получала претензий в связи с досмотром от украинских судовладельцев или капитанов кораблей. Также она предположила, что украинские СМИ намеренно обостряют обстановку, поднимая данный вопрос. «Я бы хотела вам сказать то, что вы хотите от меня услышать, однако у меня нет оснований для этого», — подчеркнула украинский дипломат.

В свою очередь, бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире радио «Громадське» и вовсе предложил минировать Азовское море. По его мнению, такая мера предотвратит потери от действий российских военных кораблей в будущем. «Формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных заграждений является реальным шагом к предотвращению потерь», — отметил он.

Ранее министерство инфраструктуры Украины выступило с другим предложением — закрыть вход во внутренние воды страны от российских кораблей. «Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — заявил замминистра Юрий Лавренюк.

Эту инициативу поддержал Владимир Омельян. «Могу заверить, что российского флага в водах и портах Украины не будет до полного освобождения оккупированных территорий», — сообщил он.

Ситуация на Азовском море обострилась, когда 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд», где находились 10 членов экипажа. Судно было зарегистрировано в крымском порту, который украинские власти считают своей территорией.

Кроме того, моряков обвинили в нарушении порядка въезда и выезда с территории Крыма. Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам проведенного референдума. Киев итоги плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для Москвы «исторически закрыт».