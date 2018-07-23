Журналист Fox News решил отдохнуть в России

Журналист американского консервативного телеканала Fox News Кристофер Уоллес решил провести отпуск в России – после того, как он взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Как сообщает газета The New York Times, Уоллес взял с собой в отпуск супругу.

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По словам журналиста,

у него практически «не было сомнений» насчет того, где проводить отпуск. «Я подумал, а почему бы и нет?» — ответил Уоллес на вопрос о том, как он принимал решение.

Чета Уоллесов посетила Санкт-Петербург и Москву, а самого Криса Уоллеса несколько раз даже узнавали прохожие на улице. Журналист добавил, что за время отпуска в России у него и его жены не было «ни единого признака каких-то неприятностей или вроде того».

Накануне, 22 июля, телеканал Fox News решил вновь показать отрывки из интервью с президентом России Владимиром Путиным. Уоллес взял это интервью после окончания саммита РФ и США в Хельсинки 16 июля. По словам ведущих канала, решение о повторе было обусловлено неутихающей шумихой вокруг первой полноформатной встречи лидеров двух мировых держав.

Путин в разговоре с Уоллесом отметил, что саммит в Хельсинки воспринимался в России и США по-разному: причиной тому – внутриполитические разногласия между Республиканской и Демократической партиями. Кроме того, российский лидер призвал не делать отношения между Москвой и Вашингтоном «заложником внутриполитической борьбы США». По словам Путина, ему совершенно неинтересны «внутриполитические игры», связанные с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

Путин добавил, что подобный подход «не делает чести американской демократии».

В интервью CBS американский президент Дональд Трамп отказался обвинять российского коллегу Владимира Путина во лжи в связи со «вмешательством России» в выборы. По словам Трампа, он доверяет данным разведки США и «не хочет вникать, говорит Путин правду или лжет».

Кроме того, Трамп заявил, что согласен с оценкой директора американской национальной разведки Дэна Коутса по поводу того, что угроза «российского вмешательства» в выборы в стране сохраняется. Президент США согласен с оценкой американских спецслужб, поскольку полностью доверяет их профессиональной компетентности, передает НСН.

Президент США пообещал принять активные меры для обеспечения безопасности промежуточных выборов в конгресс, назначенных на ноябрь 2018 года.

Спустя два дня после встречи с Путиным Трамп изменил свою позицию по вопросу вмешательства спецслужб РФ в американские президентские выборы. В Хельсинки американский президент заявил, что у него «нет оснований не верить» российскому президенту, отрицающему вмешательство. Аргументы Путина были «очень сильными», говорил тогда Трамп. После этого саммита в американских СМИ поднялся скандал, Трамп обвиняли в непоследовательности и антиамериканской позиции.

Крис Уоллес взял интервью у Владимира Путина в российском посольстве в Хельсинки. Встреча журналиста и президента длилась немногим более получаса. Глава российского государства ответил на вопросы по поводу расширения НАТО на восток, принадлежности Крыма, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, попыток западных государства ввергнуть Россию в изоляцию и гарантий безопасности Северной Кореи.

Интервью Путина, по данным американской социологической компании Nielsen, посмотрели в прямом эфире 3,2 млн зрителей в США. Для сравнения, аналогичное интервью Fox News президента США Дональда Трампа посмотрело 3,9 млн американцев. Оба показателя стали рекордными в день трансляции интервью на телевидении Соединенных Штатов.

Сама встреча президентов России и США продолжалась немногим больше двух часов. Хотя тон встречи Путина и Трампа был доверительным, оба лидера признали, что сейчас российско-американские отношения находятся в самой низкой точке в истории. По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели ошибки, допущенные как Вашингтоном, так и Москвой. При этом президенты отметили важность восстановления позитивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности.

Два дня спустя после саммита Трамп в своем твиттере написал, что с нетерпением ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер оценил встречу с российским президентом как «успешную», сообщает ФАН.

«Саммит с Россией был большим успехом за исключением реальных врагов общества — фейковых масс-медиа. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы реализовать новые темы переговоров», — написал Трамп. Вскоре стало известно, что он пригласил Путина приехать осенью 2018 года в Вашингтон.