От Клинтона до Трампа: самые громкие секс-скандалы в политике

Билл Клинтон и Моника Левински

Стажерка Белого дома Моника Левински стала любовницей президента США Билла Клинтона, который в то время находился в напряженных отношениях с супругой Хиллари Клинтон. Роман президента США с Левински был разоблачен, в общем-то, случайно. Девушка сама рассказала о нем своей знакомой сотруднице администрации американского президента Линде Трип, с которой они вместе когда-то работали в Пентагоне. Она, в свою очередь, поведала о нем спецпрокурору Кеннету Старру. Рассказ о взаимоотношениях Левински и президента стал «вишенкой на торте», украсивший другие расследования Старра в отношении Клинтона.

Фоторепортаж: Монике Левински -- 45 __is_photorep_included11862403: 1

Сам Клинтон был вынужден оправдываться, заявив, что у него «не было секса» с Моникой. Это легло в основания обвинения Клинтона в лжи под присягой. Импичмента Клинтону удалось избежать, а Левински на долгое время пропала с экранов.

Однако после роста популярности движения #MeToo (#ЯТоже — флешмоб, запущенный в соцсетях, где жертвы харассемнта рассказывали о своем негативном опыте домогательств со стороны других людей), дала понять, что также стала жертвой Клинтона. К слову, с 2014 года Левински борется против домогательств и часто выступает с лекциями перед женщинами.

Сильвио Берлускони и танцовщица Руби

Как и Клинтону, итальянскому премьеру Берлускони удалось выйти сухим из воды из громкого сексуального скандала, получившего название «Рубигейт» (2011 год). Его героиней стала марокканская танцовщица Карима эль-Маруг, которая оказывала сексуальные услуги премьеру и его высокопоставленным гостям. При этом на момент их связи Руби была несовершеннолетней.

Alessandro Garofalo/Reuters Портрет «Сильвио и Руби» с изображением Сильвио Берлускони и Каримы эль-Маруг в миланской галерее, 2011 год

В июне 2013 года Берлускони — уже экс-премьер — был приговорен судом первой инстанции к семи годам лишения свободы за связь с несовершеннолетней танцовщицей. Кроме того, суд пожизненно запретил ему занимать государственные посты. Правда, в 2014 году приговор был отменен.

Реклама

Дональд Трамп и Сторми Дэниэлс

Сексуальные скандалы преследуют и нынешнего президента США Дональда Трампа. Еще до того как Трамп стал во главе Белого дома, в сексуальных домогательствах его обвинили сразу несколько женщин, однако самым значимым стал скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Как стало известно, у Трампа была интрижка с Дэниэлс, о котороый адвокаты президента просили ее не распространяться, выплатив Сторми за молчание $130 тыс. Правда, после того как Трамп стал президентом, актриса подала против него иск.

Tom Sampson/APTN via AP Порноактриса Сторми Дэниэлс перед выступлением в стрип-клубе Cloakroom в Вашингтоне, 9 июля 2018 года, кадр из видео

Она добивается отмены соглашения с адвокатом Майклом Коэном. Судебные процессы по этому делу идут, и, хотя сама по себе история с порнозвездой не сможет стать для Трампа аналогом «дела Левински», его противники активно используют ее против президента. Супруга Меланья Трамп, вместе с тем, предпочитает верить мужу. По словам доверенного Трампа, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, она уверена, что Дэниэлс преследует корыстные интересы.

Доминик Стросс-Кан и Нафиссату Диалло

Преуспевающий банкир, экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан стал оной из самых громких жертв сексуального скандала.

Известный ловелас, во время командировки в Нью Йорк в 2011 году он был обвинен работавшей там горничной Нафиссату Диалло в изнасиловании. Дама рассказала, что когда она вошла в номер банкира убрать его, тот набросился на нее и принудил к сексу. Стросс-Кан был взят под стражу, а многочисленные судебные разбирательства сломали не только его деловую карьеру, но и политическую.

Eric Gaillard/Reuters Фигуры в виде экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана во время карнавала в Ницце, 2016 год

Он не только потерял высокий пост в МВФ, но и не смог выдвигаться на президентских выборах во Франции от партии социалистов. Правда, с горничной экс-банкиру удалось решить дело миром — финансист выплатил $1,5 млн еще в декабре 2012 года. Это значительно меньше той суммы, о которой ранее говорили таблоиды, — $5,5 млн. Личная жизнь Стросс-Кана тоже потерпела крах — летом 2012 года его супруга Анн Синклер объявила о разводе.

Джон Профьюмо и Кристин Килер

К отставке со своего поста британского военного министра Джона Профьюмо привела красивая девушка с «низкой социальной ответственностью» Кристин Килер. История, которую британская пресса назвала впоследствии «Делом Профьюмо», началась в 1961 году, когда министр, приехавший погостить к приятелю в загородное поместье, познакомился со скучающей Килер.

У министра и молодой особы — ей на тот момент было всего 19 лет — завязался многомесячный роман, который он тщательно скрывал от супруги, однако не смог скрыть от прессы.

AP Кристин Килер, 1 апреля 1963 года

Кроме того, газеты также раскопали, что у Килер были романтические отношения с другим мужчиной — помощником военного морского атташе СССР в Великобритании Евгением Ивановым, которому, как полагали журналисты, Килер могла передавать какие-то сведения, касающиеся военных планов Великобритании и США. Впоследствии стало известно, что Килер действительно была влюблена в Иванова. Кроме Профьюмо, скандал закончился уходом с должности премьер-министра Великобритании, лидера консерваторов Гарольда Макмиллана.