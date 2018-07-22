Дни Ассанжа в Эквадоре сочтены

Главный редактор телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем твиттере сообщила, что правительство Эквадора в обозримом будущем планирует выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Великобритании.

По словам Симоньян, об этом ей сообщили надежные источники — и в этот раз она «как никогда» хочет, чтобы они ошибались.

При этом журналистка напомнила, что на грядущей неделе президент Эквадора Ленин Морено планирует посетить Великобританию с официальным визитом. Сейчас, по словам Симоньян, Морено находится «под постоянным прессингом» США и Британии, требующих «сдать Ассанжа». Главред добавила, что Вашингтон угрожает Эквадору «внебиблейскими карами».

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Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия ранее заявил, что убежище для основателя WikiLeaks не может быть вечным. «Нельзя думать об убежище, что оно будет длиться годами и не будет определенного момента, когда эта ситуация будет пересмотрена. В том числе и потому что это противоречит правам самого беженца», — передает слова главы МИД Эквадора ФАН.

Ассанж укрывается в эквадорском посольстве в Лондоне начиная с 2012 года — тогда он обратился к властям этой латиноамериканской республики, прося политического убежища. Основатель портала с государственными секретами опасался, что власти Швеции, где он укрывался до того момента, экстрадируют его в Соединенные Штаты по запросу американских правоохранителей.

Напомним, что в конце марта 2018 года власти Эквадора решили запретить Джулиану Ассанжу какие-либо контакты с внешним миром через интернет. В Кито полагают, что поведение укрываемого ими Ассанжа в социальных сетях и озвучиваемая позиция могут ухудшить отношения Эквадора не только с Великобританией, но также и с Европейским Союзом и прочими государствами мира.

Глава Эквадора Ленин Морено пару месяцев спустя приказал также отменить все принятые ранее экстраординарные меры безопасности в эквадорской дипмиссии в Лондоне. Правительство Эквадора потратило по меньшей мере $5 млн на обеспечение безопасности за шесть лет пребывания Ассанжа в стенах посольства. Полгода назад он получил гражданство Эквадора, что должно помочь обеспечивать его безопасность.

По данным издания, власти Эквадора наняли агентов, которые проверяют всех посетителей Ассанжа. Они также следят за всеми действиями самого Ассанжа, и анализируют ситуации, в которых он оказывается.

Тем временем стало известно, что

власти Великобритании потратили на слежку за основателем портала WikiLeaks 13,2 млн фунтов стерлингов (примерно $17,6 млн).

Это на $600 тысяч больше, чем затраты, которые понесли Соединенные Штаты Америки, организовав расследование так и не доказанного вмешательства «русских хакеров» в выборы 2016 года, пишет WikiLeaks в своем твиттере. При этом портал сообщает, что $17,6 млн было потрачено только на слежку. По словам авторов поста, глава британского правительства Тереза Мэй в этом свете выглядит больше как министр внутренних дел, нежели как премьер-министр.

Великобритания и Эквадор ведут переговоры на высоком уровне по вопросу будущей судьбы Ассанжа, сообщает The Times. Авторы публикации подчеркивают, что

переговоры проходят под эгидой подготовки визита в Британию свежеизбранного президента Эквадора Ленина Морено, называвшего Ассанжа «камушком в ботинке» и «проблемой, доставшейся по наследству».

Отметим, что врачи, обследовавшие основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, выразили опасение за его психическое состояние, на котором негативно сказывается многолетнее пребывание в посольстве Эквадора в Лондоне. «Мы не можем раскрыть результаты обследования из-за врачебной тайны, но по нашему мнению, продолжительное заключение в посольстве опасно для него, физически и психологически», — говорится в медицинском эпикризе. По мнению врачей, Ассанж лишен человеческого права на получение медицинской помощи.

Сотрудники эквадорского посольства и ближайшее окружение Ассанжа ранее жаловались на то, что «узник» не соблюдает элементарные правила гигиены, плохо пахнет и почти не следит за своим внешним видом.