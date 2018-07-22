«Предатель и макаронина»: критики Трампа перешли черту

Словам американских политиков на саммит в Хельсинки удивляется весь мир. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов признается, что не ожидал «жестко напряженной реакции» США на встречу американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

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«Мы ожидали, что реакция будет смешанной, но не ожидали что реакция будет жестко напряженной», — заявил Антонов на встрече международного клуба «Валдай». Возможно, это даже слишком мягкая характеристика для происходящего в США дискурса. И уже по традиции основные баталии развернулись в твиттере.

Политические оппоненты действующего президента открыто награждают его самыми нелицеприятными эпитетами: от «предателя» до «маленькой раскисшей макаронины».

Автором последнего оригинального высказывания стал актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. «Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи», — отметил Шварценеггер в видеокомментарии к пресс-конференции, который он опубликовал в своем микроблоге.

Не менее жесткий комментарий сделал экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, который назвал Трампа «предателем». «Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное, как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?» — заявил Бреннан в твиттере.

Схожую риторику использует и конгрессмен-демократ Стивен Коэн, отметив, что Трамп практически «сдался врагу», то есть Путину. «Где наши военные? Главнокомандующий находится в руках врага!» — написал он.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер охарактеризовал позицию Трампа как «беспечную, опасную и слабую», добавив, что «за всю историю нашей страны американцы не видели, чтобы президент США поддерживал противника так, как Дональд Трамп поддержал президента Путина». А его коллега из палаты представителей Нэнси Пелоси назвала встречу российского и американского лидеров «печальным днем для Америки и для всех западных демократий».

Критика в адрес Трампа сыплется даже со стороны его однопартийцев-республиканцев. В лучшем случае они характеризуют совместную пресс-конференцию с российским президентом как «неуместную».

Такую позицию, например, выразили республиканцы Джастин Амаш и Уолтер Джонс. А их коллега Линдси Грэм даже потребовал проверить футбольный мяч, подаренный Путиным Трампу, на наличие шпионской аппаратуры.

Сенатор Джон Маккейн назвал саммит «трагической ошибкой», а также «одним из позорнейших выступлений американского президента». «Урон от наивности и эгоизма Трампа сложно подсчитать, — говорит один из самых ярых республиканцев в сенате. — Заманчиво назвать эту пресс-конференцию жалким разгромом, иллюстрацией того, как опасна неподготовленность и отсутствие опыта. Но речь идет не об ошибочных твитах политика-новичка. Это был сознательный выбор президента, который, похоже, решил реализовать свои галлюцинации о теплых отношениях с режимом Путина».

«Никогда не думал, что увижу день, когда наш президент встанет рядом с российским и возложит вину за российскую агрессию на США. Это позор», — заявил в свою очередь сенатор-республиканец Джефф Флейк.

В разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев напоминает, что резкие высказывания в адрес Трампа начались еще в период избирательной кампании. Барак Обама тогда сказал, что Трамп не тот человек, который может выполнять обязанности президента. А его оппонент Хиллари Клинтон даже отказывалась обсуждать с Трампом вопросы по существу и по сути не вступала с ним в дебаты.

«Поэтому неудивительно, что сейчас делаются такие резкие высказывания», — говорит Рогулев.

«Главное из-за чего происходит в Америке весь этот балаган, — промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся 6 ноября»,

— отмечает в свою очередь профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Промежуточные выборы в США важны Трампу, поскольку если он сможет укрепить свое влияние в сенате и палате представителей, то это приведет к тому, что у него снова будут развязаны руки. Сейчас республиканцы в большинстве в обеих палатах, но это часто республиканцы, которые были сторонниками не Трампа, а других однопартийцев, которые баллотировались в 2016 году.

«Когда Трамп победил в выборах 2016 года, он победил не только Хиллари Клинтон и демократов, но и собственную партию, чего ему многие республиканцы простить до сих пор не могут», — говорит эксперт.

В борьбе за голоса избирателей Трамп сознательно игнорирует критику своих оппонентов, предпочитая полагаться на ту стратегию, которая уже принесла ему победу, — гнуть свою линию.

«Трамп понимает, что и в Республиканской партии у него достаточно много соперников, в период избирательной кампании там даже было специальное движение против Трампа. Поэтому американский президент действует по своей программе — у него своя повестка дня, список тех обещаний, которые он делал в период избирательной кампании.

Трамп старается двигаться по этому списку — делать то, что он обещал, невзирая на возражения, сопротивление, оппонентов, он старается делать то, что обещал, потому что считает — наверное, не без основания — что благодаря его программе избиратель его поддержал», — говорит Рогулев.

Схожего мнения придерживается и Александр Домрин. «В промежуточных выборах он пытается использовать ту же стратегию, что во время президентской кампании — чем более неоднозначные он делает заявления с точки зрения собственной партии, те вероятнее, что те, кто голосовал за него два года назад, будут голосовать за его сторонников-республиканцев в конгресс. У демократов одна песня — «сговор» Трампа с Путиным, «рашагейт». Тоже все очень понятно и просто, но какая из этих тактик сработает, мы увидим уже очень скоро», — отмечает эксперт.

Оценить влияние «российской темы» на мнение избирателей пока действительно сложно — результаты общественных опросов являются как минимум противоречивыми.

Так, согласно опросу, проведенному CBS News, в США 55% граждан не одобряют то, как Трамп вел себя на встрече с Путиным. Только треть (32%) респондентов с ними не согласны и выразили одобрение действиями американского президента на саммите в Хельсинки. Еще 14% американцев затруднились ответить. 46% американцев считают, что Трамп «слишком дружелюбен» по отношению к Москве. Наоборот, слишком враждебным Трампа представляют 6% граждан. Еще 41% высказался за то, что президент США справедлив к России.

В то же время, согласно опросу Gallup, опубликованному 18 июля, менее 1% американцев считают ситуацию с Россией главной проблемой для Соединенных Штатов. Результаты исследования показывают, что американцы по-прежнему в большей степени обеспокоены внутренними проблемами: иммиграция и действия правительства — в начале списка самых серьезных тревог жителей США.