США не хотят референдума в Донбассе

США не являются сторонниками проведения референдума в Донбассе, как одного из способов урегулирования военного конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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«Чтобы было понятно: администрация не рассматривает возможность проведения референдума на востоке Украины — «референдум» не имел бы легитимности. Мы продолжаем поддерживать «Минские соглашения» как инструмент для решения конфликта», — написала в твиттере официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Днем ранее информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что президент России Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум для того, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины.

Американское агентство ссылалось в материале на источники, присутствовавшие во время встречи двух лидеров за закрытыми дверями. По их словам, несмотря на то, что Путин представлял предложение по Украине как знак того, что он хочет положить конец четырехлетнему кризису, вариант с референдумом может быть не так легко реализовать из-за позиции Украины и ее сторонников в Европе.

Один из источников также отметил, что Трамп попросил Путина не обсуждать публично идею референдума и дать ему время все обдумать.

«Предложение Путина предполагает проведение голосования среди жителей сепаратистских территорий под наблюдением международного сообщества», — указывали авторы Bloomberg.

Если Трамп решит рассмотреть вариант с донбасским референдумом, отмечали авторы публикации, это продемонстрирует более гибкую позицию Вашингтона по вопросу войны на Украине.

В ответ на это представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что администрация Трампа не рассматривает возможность поддержки референдума в Донбассе. По словам чиновника, минские соглашения не подразумевают возможность проведения референдума.

«Минские соглашения являются процессом для разрешения конфликта в Донбассе, и эти соглашения не предусматривают никаких вариантов для референдума. Кроме того, так называемый референдум, организованный в части Украины, которая не находится под контролем правительства, был бы нелегитимным», — сказал Маркис.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о предложении по Украине, якобы прозвучавшем на саммите в Хельсинки.

«Некоторые новые идеи обсуждались. Они над ними поработают», — отметил официальный представитель Кремля.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай» 20 июля сказал, что на встрече Путина и Трамп в Хельсинки российская сторона назвала президенту США «некоторые предложения по урегулированию этого вопроса». В то же время дипломат отказался рассказывать, касались ли эти предложения референдума.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась также своим видением ситуации.

«Не моя компетенция комментировать содержание переговоров на высшем уровне. Но что могу сказать.

Если «международное сообщество» и впервую очередь США не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в фейсуке.

В этой связи политолог Анатолий Вассерман отметил, что «Украину доводят до такого состояния, чтобы большинство ее граждан, хоть на референдуме, хоть кулаками, проголосовало бы за воссоединение с Россией», передает НСН.

Напомним, что ДНР и ЛНР были провозглашены на юго-востоке Украины после государственного переворота в апреле 2014 года. Законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был бежать с территории Украины, опасаясь за свою жизнь, а оппозиция сформировала новое правительство и создала новое парламентское большинство.

После того, как Донбасс отказался подчиняться новому правительству, украинские власти ввели на их территорию войска. К настоящему моменту военный конфликт не урегулирован, передает ФАН.