«Осуждаем позицию итальянского политика»: Киев защищает Майдан

Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе посла Италии на Украине для того, чтобы получить разъяснения и выразить протест в связи с высказыванием министра внутренних дел и заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини о событиях на Майдане и о Крыме.

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«С возмущением восприняли высказывания министра внутренних дел Италии Сальвини в интервью газете The Washington Post, в которых ставится под сомнение суверенитет и территориальная целостность Украины. Осуждаем позицию итальянского политика такую, которая не основывается на реальных фактах и противоречит признанным принципам и нормам международного права», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Также внешнеполитическое ведомство Украины выразило надежду на то, что правительство Италии осудит «российскую агрессию против Украины, оккупацию Крыма и Донбасса», передает ФАН.

«Уверены, что безответственные высказывания и заявления отдельных политиков не способны поставить под сомнение твердую позицию международного сообщества по поддержке Украины в восстановлении своего суверенитета и территориальной целостности», — резюмируется коммюнике МИД Украины.

В вышеназванном материале Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году так называемый «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией. При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он назвал легальным.

«Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — отметил итальянский политик.

Сальвини также выразил несогласие с утверждением журналиста WP о «фейковости» референдума, в ходе которого, как напомнил Сальвини, 90% жителей региона проголосовали за присоединение Крыма к России.

Кроме того, в интервью он выступил за снятие санкций Запада с России, поскольку, как указал вице-премьер, ограничительные меры «оказались бесполезными и <...> нанесли ущерб итальянскому экспорту».

В мае нынешнего года журналистов из Италии, Чехии и России не пустили на Украину. Об этом заявили в Госпогранслужбе страны, передает НСН.

«1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезд на Украину пророссийски настроенных лиц — граждан Италии, Чехии и России», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что все представители СМИ направлялись в Одессу в годовщину трагедии в Доме профсоюзов 2 мая. Украинские пограничники обвинили журналистов в «неправдоподобном освещении событий, происходящих на Украине», а также в «пророссийских взглядах».

В августе 2016 года корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк назвал «удивительной» реакцию руководителя делегации посетивших Крым французских парламентариев Тьерри Мариани, который назвал один из вопросов журналиста «омерзительным».

Роман Цимбалюк на встрече с Тьерри Мариани задал вопрос: сколько парламентарию заплатили за поездку в Крым? Журналист впоследствии заявил, что был обескуражен ответом Мариани, который назвал его вопрос «омерзительным».

«Я думал, что напишу маленькую новость о том, что французские депутаты отказались отвечать на вопрос о возможном финансовом вознаграждении за их позицию по Крыму. Не более того. Честно говоря, я реально был обескуражен от такой реакции», — рассказал Цимбалюк.

Корреспондент также поинтересовался у переводчиков, правильно ли они донесли мысль Мариани, на что те ответили утвердительно.

«Тот факт, что вы можете задавать такие омерзительные вопросы, находясь здесь, в России, свидетельствует о том, что Россия — страна свободная», — сказал депутат украинскому журналисту.

Мариани заверил, что «согласен отвечать на любые политические вопросы, на любые политические замечания», но заданный сотрудником украинского СМИ вопрос назвал «прямо скажем, дерьмовым».

«Я вам отвечать не буду и выражаю вам полное презрение», — подчеркнул он.

В мае 2016 года группа из пяти итальянских парламентариев прибыла с визитом на полуостров. Итальянцы провели там три дня и встретились с тогдашними губернатором Севастополя Сергеем Меняйло и полпредом Олегом Белавенцевым, а также с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Организатором визита был бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза.

«Нам не нравится ни нацизм, ни «евромайдан». Это было против демократии, и я считаю, что Украине не место в Европе», — заявил Кьеза во время визита, а сенатор Паола де Пин рассказала, что большинство итальянцев не поддерживают политику официального Рима в отношении России, в частности по вопросу санкций.