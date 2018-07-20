Россия протестует: греческого посла снова вызвали в МИД

В российском МИДе выразили протест послу Греции в связи с антироссийскими заявлениями со стороны Афин по случаю высылки с территории страны российских дипломатов, сообщили на сайте ведомства. «20 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями», — написали на сайте ведомства.

Двух российских дипломатов выслали из Греции 11 июля «за противоправные действия против национальной безопасности». Двум другим запретили въезжать на греческую территорию. Такие действия со стороны Афин стали ответом на незаконное вмешательство дипломатов из России во внутренние дела Греции.

«Среди обвинений Афин в адрес дипломатов — попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников», — сообщили источники газеты «Катимерини».

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В материале подчеркивается, что действия греческой стороны не являются «ударом грома с ясного неба», поскольку речь идет о якобы скоординированных действиях, призванных усилить влияние России на территории страны. При этом авторы статьи утверждают, что Греция намерена сохранять хорошие отношений с Россией. «Дипломатические источники отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», — уточняет газета. Один из источников издания также отметил, что ответные действия России могут обострить ситуацию.

13 мая Андреаса Фриганаса вызвали в российский МИД, где ему впервые в связи со случившимся выразили протест. Об этом написали в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

На информацию о высылке из Греции двух российских дипломатов в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали сразу же. «По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ», — подчеркнули в российском МИД. Там также считают, что за «антироссийским решением» правительства Греции стоит Вашингтон.

Прокомментировали ситуацию и в Совете Федерации. По словам члена международного комитета Совфеда Олега Морозова, высылка российских дипломатов является обычной международной практикой. По его мнению, этот инцидент не станет поводом для возникновения далеко идущих последствий и после аналогичного ответа с российской стороны конфликт будет исчерпан. «Не думаю, что наши отношения кардинально ухудшатся. Такого рода действия достаточно часто встречаются в международной дипломатической практике», — отметил Морозов.

При этом политик уточнил, что продолжение эскалации конфликта или его ликвидация «зависит от глубины претензий и от того, будет ли продолжение с греческой стороны». По словам Морозова, между Россией и Грецией сохраняются положительные отношения и кардинально их никто портить не захочет.

Событием, «идущим в русле политики Великобритании и США» назвал сложившуюся ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также отметил, что подобная политика базируется на бездоказательной риторике в отношении России. К тому же Лавров уточнил, что греческая сторона не предоставила России «ни единого факта», касающегося обвинений в адрес российских дипломатов.

Через день после того, как в СМИ появилась информация о высылке российских дипломатов, на ситуацию отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, высылка российских дипломатов из Греции не является позитивным шагом в двусторонних отношениях.

«Такие вещи, как высылки дипломатов, имеют зеркальные последствия», — подчеркнула Захарова и также добавила, что двусторонние отношения «имеют свою собственную ценность».

Через несколько дней после этого она объявила, что высылка двух российских дипломатов из Греции не останется без последствий. «Народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций», — заявила Захарова. Она также отметила, что «подобные вещи не остаются без последствий и не исчезают бесследно».

Такие заявления официального представителя МИД вызвали реакцию со стороны Афин. В греческом внешнеполитическом ведомстве посчитали, что комментарий Марии Захаровой о высылке двух российских дипломатов является неуважением к Афинам. Об этом написали на сайте ведомства.

«Заявление представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием сегодняшнего мира», — отмечается в сообщении. В ведомстве также заявили, что «постоянное неуважение к Греции должно прекратиться». Также там отметили, что «никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны».