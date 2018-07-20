Не мучайте мигрантов: Европа обещает Венгрии санкции

Еврокомиссия (ЕК) решила запустить санкционную процедуру против Венгрии из-за принятого венгерскими властями закона об уголовном преследовании лиц, оказывающих помощь мигрантам, также известного под названием «Стоп Сорос». Брюссель признал закон нарушающим устав ЕС об основополагающих правах.

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О решении подать на Венгрию в Суд ЕС сообщила представитель ЕК Наташа Берто. Она подчеркнула, что венгерский закон о предоставлении убежища и возвращении беженцев «не соответствует европейскому закону».

В Еврокомиссии отмечают, что венгерские власти не обеспечили эффективный доступ к процедуре предоставления убежища для мигрантов. Их также содержат в «транзитных центрах» дольше, чем позволяют общеевропейские правила. «Комиссия считает, что бессрочное содержание лиц, просящих об убежище, в транзитных зонах без предоставления надлежащих процессуальных гарантий нарушает правила Евросоюза», — заявила Берто.

По словам представителя ЕК, 19 июля властям Венгрии было направлено официальное уведомление о претензиях касательно закона о мигрантах, ограничивающих право на прошение о предоставлении убежища.

Теперь у венгерского руководства есть два месяца на то, чтобы устранить нарушения и отказаться от закона. В противном случае страна может попасть под внутренние санкции Евросоюза и лишена права голоса в Совете ЕС.

Между тем, доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание на тот факт, что сама Еврокомиссия не может наложить никаких санкций.

«Кроме того, Еврокомиссия должна в любом случае перестать давать [Венгрии] деньги, потому что их нет. Представить факт, что у них кончились пряники, тем, что это кнут, конечно, можно. Но это хорошая мина при плохой игре. И ситуация с Польшей, и попытки наложить санкции на нее за закон о судебной власти прекрасно это иллюстрирует», — подчеркивает эксперт.

Напомним, ранее Еврокомиссия уже запустила санкционную процедуру в отношении Польши, но никаких санкций до сих пор не последовало. В случае с Варшавой претензии касаются судебной реформы, которая, по мнению ЕК, идет вразрез с демократическими принципами Евросоюза, подчиняя судебную власть исполнительной.

Остановите Сороса

21 июня 2018 года венгерский парламент принял пакет законов, получивших название «Стоп Сорос» по имени известного американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. Будапешт не устраивало, что Сорос финансировал общественные организации, оказывающие поддержку мигрантам и потому привлекающие их в Венгрию.

В связи с этим были введены ограничения для негосударственных организаций (НГО), работающих с мигрантами — их обязали получать специальную лицензию в венгерском МИДе. Кроме того, все зарубежные транши этих НГО облагаются 25% налогом.

Закон также предполагает огромные штрафы или даже лишение свободы для лиц, помогающим мигрантам, в случае, если МВД Венгрии сочтет, что их деятельность угрожает национальной безопасности.

Будапешт занял радикальную позицию в вопросе приема беженцев в самом начале европейского миграционного кризиса — в 2015 году Венгрия закрыла границу с Хорватией, а затем возвела стену вдоль границы с Сербией. После закрытия границ Венгрия продолжала бороться с Брюсселем в вопросе размещения беженцев.

С 2017 года в Венгрии вступили в силу ужесточенные правила пребывания беженцев на территории страны: они были лишены права покидать специальные лагеря, расположенных в так называемой транзитной зоне на границе с Сербией до тех пор, пока не будет принято решение о предоставлении им убежища в одной из стран ЕС.

Эти меры оказались весьма эффективны: по данным миграционного управления Венгрии, по состоянию на март 2018 года на территории страны находится всего 1781 беженец.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, позиция значительной части населения Восточной и Центральной Европы касательно приема беженцев аналогична позиции Венгрии.

«Вопрос в том, что венгры принципиально на этой позиции настаивают и проводят ее в жизнь. Что касается антимигрантских настроений, то они сейчас есть практически во всех европейских странах. Вопрос только в том, что некоторые могут принимать какое-то количество мигрантов достаточно безболезненно, а вот венгерское общественное мнение против этого возражает», — констатирует Брутер.

Он добавил, что если ЕС все-таки введет внутренние санкции, Венгрия все равно будет продолжать свой курс — во всяком случае, пока Виктор Орбан является премьер-министром.

«Разумеется, европейцы и вообще Запад давно пытаются снять Орбана, но пока у них того не получилось и альтернативы ему внутри Венгрии они не находят», — заключил эксперт.

Европа VS Орбан

28-29 июня в Брюсселе проходил саммит ЕС, на котором самой животрепещущей темой стали правила приема беженцев и возможные пути преодоления миграционного кризиса в Евросоюзе. Европейские лидеры договорились, в частности, пересмотреть Дублинское соглашение, которое возлагает ответственность за размещение беженцев на первую страну ЕС, в которую они прибыли.

По словам Владимира Брутера, пока трудно сказать, как изменения в Дублинском соглашении скажутся конкретно на Венгрии. «Дело в том, что это скорее пред-решение. Вопрос здесь в том, что Венгрия находится на пути основного транзитного направления, которое через Венгрию и Австрию попадает в Германию. И Венгрия категорически не хочет принимать тех беженцев, которые не получили статус в Германии. Обратно она их брать не будет, и в этом основной источник противоречий, если смотреть на юридическую сторону вопроса», — считает эксперт.

Стоит отметить, что после саммита Евросоюза канцлер Германии Ангела Меркель, на которую в ФРГ оказывают сильное давление из-за миграционного вопроса, встретилась с венгерским премьером Виктором Орбаном для обсуждения возможности передачи Венгрии части беженцев, изначально зарегистрированных не в ФРГ. Однако Орбан был непреклонен.

Он также заявил, что Будапешт «задевают» упреки Берлина в «отсутствии солидарности» с Германией по миграционному вопросу. Солидарность заключается в том, что Венгрия не пускает на свою территорию тысячи мигрантов, которые направились бы оттуда прямиком в Германию, заявил Орбан.

«Венгрия категорически заявляет о том, что она является только транзитером, и если этим людям не представлено право на пребывание в Германии, то вопрос, где они должны дальше пребывать, остается за Германией», — отмечает Владимир Брутер.

Поэтому отношения будут развиваться сложно, констатирует он, — между Европой и Венгрией существует много противоречий. «Но в радикальном усложнении отношений ни одна из сторон не заинтересована. Поэтому мне кажется, что до определенного момента обе стороны будут пытаться играть, будут откладывать наиболее радикальные варианты», — подытожил эксперт.