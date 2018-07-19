«Братья по оружию»: лидер Хорватии вспомнила о войне с сербами

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович назвала жителей Албании «братьями по оружию» для хорватов. С таким заявлением политик выступила перед албанским парламентом во время своего двухдневного визита в Тирану.

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«Мы были буквально братьями по оружию, прежде чем мы объединились в НАТО в 2009 году. Многие албанцы пожертвовали своей жизнью за Хорватию и поверили мне — Хорватия этого не забудет», — сказала Грабар-Китарович.

Накануне она также встретилась с президентом Албании Илиром Мета. И в ходе встречи со своим коллегой, и во время выступления перед албанским парламентом хорватский президент поддержала европейские устремления Тираны и выразила благодарность албанскому нацменьшинству в Хорватии.

«Хорватия решительно поддерживает европейскую интеграцию в Албании и приветствует прогресс, достигнутый в выполнении критериев членства в ЕС. Будучи страной энергичной и добросовестной молодежи, Албания имеет отличные перспективы», — сказала президент во второй день визита в Тирану.

Она поздравила албанские власти с решением Евросовета открыть переговоры о вступлении Албании в ЕС в начале лета 2019 года.

Грабар-Китарович заверила, что Хорватия намерена и впредь поддерживать процесс европейской интеграции Албании и заявила о готовности своей страны делиться опытом и знаниями, полученными на своем собственном европейском пути.

Напомним, в 2003 году Албания, Хорватия и Македония объединились в так называемую «Адриатическую хартию», чтобы координировать действия по интеграции в евроатлантические структуры.

В НАТО Албания и Хорватия вошли в 2009 году, а членом Евросоюза Хорватия стала 1 июля 2013 года. Албания подписала соглашение о стабилизации и ассоциации в ЕС в 2006 году, а в июне 2014 года ей был присвоен официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Выступая перед албанским парламентом 19 июля, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила о «прочной и неразрывной дружбе» между двумя странами и о роли албанского нацменьшинства в хорватском обществе. «Албания была нашим другом, когда нам это было нужно», — подчеркнула президент, напомнив об албанцах, участвовавших в конфликте с Югославской народной армией и сербскими формированиями.

О совместном противостоянии сербам президент Хорватии говорила и на встрече с президентом Албании Илиром Мета: «Из 18 тыс. албанцев, которые в 1990 году жили в Хорватии, 2,5 тыс. стали добровольцами в отечественной войне. К сожалению, 87 из них погибли, 386 были тяжело ранены, а 37 до сих пор числятся пропавшими без вести».

На территории бывшей Югославии в девяностые годы не прекращались кровавые этнические и религиозные конфликты, которые в итоге привели к распаду республики.

Столкновения происходили между хорватами, боснийцами, албанцами с одной стороны и сербами с другой. Югославская война стала самой кровопролитной в Европе со времен Второй мировой войны. Расследованием совершенных преступлений занимается Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). За время работы трибунала перед судом предстали 108 сербов, 38 хорватов, 17 боснийцев и 9 албанцев.

В ходе Югославской войны большое число албанцев, проживавших на территории Хорватии, воевало против югославской армии и сербских вооруженных группировок вместе с хорватскими отрядами.

В годы распада Югославии в результате проведенного сербами референдума на территории Хорватии была создана Республика Сербская краина, однако хорватские власти сочли референдум нелегитимным и отказались признавать его результаты. За этим последовали взаимные провокации, после чего в регионе развернулись активные вооруженные действия. В ходе них погибло около 20 тыс. человек.

Во время Второй мировой войны хорватский фашистский режим усташей осуществлял геноцид сербов, евреев и цыган. С 1941 по 1945 год на территории оккупированной Югославии погибло до 800 тыс. сербов, около 240 тыс. были насильно обращены в католичество, еще 400 тыс. были вынуждены бежать в Сербию.