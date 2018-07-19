«Они не платят»: почему Трамп не хочет защищать Черногорию

Третья мировая война может начаться из-за Черногории, предположил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. По словам американского лидера, мировой конфликт может развязаться из-за принципа коллективной обороны, согласно которому нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на весь альянс.

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Журналист Такер Карлсон задал президенту вопрос о ставшей в 2017 году членом НАТО Черногории: «Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?»

Трамп ответил, что тоже задает себе этот вопрос. Он заявил, что Черногория — это крошечная страна с «очень агрессивным народом».

«Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, — поздравляю! — начинается Третья мировая война!» — заявил Трамп.

Он признал, что по уставу альянс должен будет защищать Черногорию в случае военного конфликта, однако заявил, что «это несправедливо, ведь они даже не платят».

Таким образом Трамп в очередной раз обратил внимание на то, что страны НАТО вносят недостаточно средств в бюджет альянса для покрытия расходов на оборону.

Карлсон также отметил, что после распада СССР необходимость в НАТО отпала. По словам журналиста, Трамп сказал, что тоже поднимал вопрос о практической значимости существования блока, однако дальше этого дело не зашло.

После того как СМИ растиражировали слова Трампа о Третьей мировой войне, в госдепартаменте США заявили журналистам, что ведомство не получало жалоб на высказывания президента в отношении народа Черногории.

Представитель ведомства Хизер Науэрт заверила, что Вашингтон — в соответствии с принципами альянса — будет защищать Черногорию, как и любого другого члена НАТО.

Бывший советский дипломат в США Николай Платошкин, ныне возглавляющий кафедру международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, полагает, что Дональд Трамп осознанно смеется над Черногорией, поскольку польза от ее членства в НАТО, по его мнению, очень сомнительна. Специалист также прокомментировал слова лидера об особой агрессивности населения этой страны.

«Трамп делает много заявлений в личном качестве. Видимо, он начитался, что Черногория несколько сотен лет сопротивлялась турецкому нашествию, и решил, что жители этой страны очень воинственны и агрессивны. При этом Черногория — последняя страна, вступившая в НАТО. Это произошло год назад. И если она вдруг втянется в конфликт, то он повлечет за собой масштабные военные действия, в которые другим членам НАТО втягиваться не хочется, а придется», — заметил эксперт в беседе с ФАН.

Как считает Платошкин, взгляды Трампа на международные отношения могут быть очень неудобны для европейских политиков.

«Я был и остаюсь сторонником Трампа, так как он выступает за нормализацию российско-американских отношений. Трамп говорит немцам: «Вы ко мне пристаете, что есть российская угроза, а зачем тогда у них газ покупаете? Уж определитесь! Если есть угроза, перестаньте покупать у России газ». То же и с Черногорией. Сидит фермер в Небраске и не понимает, зачем ему защищать Черногорию. От кого она там собралась обороняться? И [Трамп] тоже задается этими вопросами», — уверен Николай Платошкин.

США отчисляют самые большие взносы на оборону из всех участников НАТО — 3,58% ВВП. Трамп неоднократно критиковал государства-члены НАТО за недостаточные расходы на эту сферу.

На саммите альянса в Брюсселе 11-12 июля американский президент потребовал от европейских союзников немедленно увеличить взнос в бюджет альянса до 2% ВВП.

В противном случае, заверил он, «американцы будут вести дела в соответствии со своими собственными интересами».

Как рассказал журналистам дипломатический источник в одной из европейских делегаций, Трамп высказался по этой теме «опять в очень жестких тонах». «Он говорил о странах, которые выполняют свои обязательства и которые нет, несколько раз он упомянул Германию и лично [канцлера ФРГ] Ангелу Меркель. Он также привел пример того, сколько стоит это здание (новая штаб-квартира НАТО — «Газета.Ru»)», — сказала дипломат.

После заявления Трампа, по словам источника, союзники провели чрезвычайное внеочередное заседание.