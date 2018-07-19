Вооружена и опасна: в чем США обвиняют Марину Бутину

Федеральный окружной суд Вашингтона выдвинул официальные обвинения 29-летней россиянке Марии Бутиной, задержанной в США 15 июля по подозрению в «шпионаже в пользу России». Ее обвиняют в сговоре с целью осуществлять деятельность иностранного агента на территории США без регистрации при минюсте, а также в самой деятельности иноагента.

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По этим пунктам российской гражданке может грозить до 15 лет тюремного заключения. Суд также отказался освободить Бутину под залог, несмотря на доводы защиты.

В ходатайстве, поданном в суд федеральным прокурором Эриком Кенерсеном, утверждается, что Мария Бутина «имеет прочные связи с Россией» и может попытаться сбежать из Соединенных Штатов. Напомним, у России нет договора о выдаче с США. Прокурор также подчеркивал, что накануне задержания ФБР наблюдало приготовления россиянки к отбытию из страны.

Фоторепортаж: Как выглядит задержанная в США россиянка __is_photorep_included11854507: 1

В частности, она не стала продлевать договор об аренде жилья в Вашингтоне, который истекает 31 июля. При аресте сотрудники ФБР обнаружили в квартире Бутиной упакованные коробки с вещами. Кроме того, американские спецслужбы выяснили, что незадолго до задержания она перевела $3,5 тыс. на счет в России.

«Существует серьезный риск побега Марии Бутиной, учитывая природу выдвинутых обвинений, ее прошлые попытки обмана, возможный приговор, явные доказательства вины, широкие зарубежные связи Бутиной и отсутствие каких-либо значительных связей с США», — говорилось в ходатайстве Кенерсена.

Прокурор также подчеркивает, что Бутина проводила в США тайную российскую операцию с целью вмешательства в американскую политику — по словам Кенерсена, ее «ментором» являлся «российский чиновник». Об этом говорилось и в письменных показаниях, переданных суду после ареста Бутиной спецагентом ФБР Кевином Хелсоном, который возглавлял расследование спецслужбы против россиянки.

Его показания представляют в основном пересказ сообщений из электронной переписки Бутиной — во время обысков в ее квартире в апреле 2018 года сотрудники ФБР изъяли ноутбук и мобильный телефон. Уже при аресте Бутиной 15 июля спецслужбы обнаружили в ее квартире написанный от руки текст, а котором фигурировал вопрос: «Как отвечать на предложение ФСБ о работе?»

Действующие лица

В отчете Хелсона имя предполагаемого «российского наставника» Марии Бутиной не было названо, хотя уточнялось, что это «бывший российский законодатель, впоследствии занявший одну из ключевых должностей в Центральном банке России». Американские СМИ быстро сделали вывод, что речь идет об экс-сенаторе от республики Марий-Эл, нынешнем зампредседателя Центробанка Александре Торшине, помощницей которого некогда являлась Мария Бутина.

«Расследование ФБР выявило, что Бутина и ее «наставник» предпринимали шаги для развития отношений с американскими политиками с целью установить секретные, или, как называла их Бутина «обратные каналы» коммуникации. Эти каналы могли быть использованы Российской Федерацией с целью внедрения в аппарат принятия решений в США и продвижения повестки РФ», — утверждает Хелсон.

Помимо Торшина, в его отчете фигурируют еще два лица под кодовыми обозначениями «U.S Person 1», «U.S Person 2» (Американец 1, Американец 2), с которыми Бутина также якобы общалась во время своей «тайной операции».

С «Американцем 1» россиянка переписывалась еще до того, как уехала из России. Вероятно, речь идет об активисте Республиканкой партии из Южной Дакоты Поле Эриксоне, СМИ писали о его связи с Бутиной еще в начале 2017 года.

При этом в прокуратуре утверждают, что россиянка состояла в личных отношениях с «Американцем 1», который инструктировал ее по ходу операции в США. В то же время сторона обвинения полагает, что «Бутина, похоже, рассматривает эти отношения просто как необходимый аспект ее деятельности».

По мнению стороны обвинения, она использовала американского гражданина для достижения своих целей, при этом она предлагала секс-услуги «в обмен на позицию в организации, которая представляла для нее интерес» другому лицу.

Переписка Бутиной

В письменных показаниях Хелсона приведено письмо Бутиной от 24 марта, в котором она рассказывала о своих связях в США и просила помочь ей с «проектом». Она также запросила $125 тыс. на участие во «всех предстоящих мероприятиях» Республиканской партии.

По словам Хелсона, в своем письме Бутина отмечала, что крупнейшая политическая партия США, которая обычно ассоциируется с «негативной и агрессивной внешней политикой», вероятно, будет доминировать в американском правительстве после выборов 2016 года. В связи с этим, Бутина якобы отмечала, что «сейчас возможность вести переговоры кажется идеальной для выстраивания конструктивных отношений».

В конце марта 2015 года Бутина получила ответ, в котором якобы содержались инструкции касательно «операции», в частности, ей рекомендовали избегать любого общения с представителями прессы. «Американец 1» также направил список влиятельных американских бизнесменов и политиков, с которыми Бутиной следовало установить контакт.

Кстати, Мария Бутина была той самой россиянкой, которая первой задала Дональду Трампу вопрос, как он планирует выстраивать отношения с Россией в случае, если станет президентом США.

Это произошло 11 июля 2015 года на фестивале FreedomFest в Лас-Вегасе. «Я считаю, что мы очень хорошо поладим с Путиным», — сказал тогда Трамп.

В том же году в журнале The National Interest была опубликована статья Бутиной, в которой говорилось, что определенные американские политики и русские разделяют общие интересы. В письменных показаниях Кевина Хелсона отмечается, что россиянка пересылала статью Торшину в твиттере, и он отметил, что текст очень хороший.

В 2016 году российская гражданка приехала в Соединенные Штаты по студенческой визе F-1 и поступила в магистратуру по международным отношениям Американского университета в Вашингтоне, однако параллельно продолжала свою операцию по «расширению российского влияния в США».

По данным ФБР, «российская операция по расширению влияния» подразумевала проведение при участии Бутиной встреч с американскими политиками, а также посещение ею мероприятий, спонсируемых особыми заинтересованными группами, которые также посещали американские политики. После этих встреч Бутина якобы передавала в Москву полученные от влиятельных американцев сведения.

Ключевой организацией, через взаимодействие с которой Бутина якобы пыталась оказывать влияние на политику Соединенных Штатов, являлась Национальная стрелковая организация (National Rifle Association, NRA). Данная организация имеет большое влияние в республиканских кругах, а в 2016 году она официально выступила в поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа. Известно, что Александр Торшин обладает пожизненным членством в Ассоциации. Бутина также является членом NRA.

Россиянка профессионально занимается спортивной стрельбой и еще до переезда в Соединенные Штаты возглавила региональное отделение общественного движения «Право на оружие». В своем отчете Хелсон приводит слова Бутиной о том, что NRA играет центральную роль в Республиканской партии, является крупнейшим спонсором выборов в конгресс, а также финансирует проведение различных мероприятий консервативных групп в США.

Встречи и знакомства

Одним из главных эпизодов деятельности Бутиной в США спецагент ФБР называет ее участие в Национальном молитвенном завтраке США в феврале 2016 года. Она присутствовала на мероприятии в составе делегации от российского общественного движения «Право на оружие», в котором возглавляет региональное отделение. В молитвенном завтраке того года принимал участие и Александр Торшин.

Хелсон утверждает, что Бутина писала организаторам Национального молитвенного завтрака с предложением пригласить в 2017 году Владимира Путина в числе как минимум еще 15 глав государств и мировых лидеров. Ей пообещали дать 10 мест. Однако сам российский президент на мероприятии 2017 года так и не побывал.

В переданном в суд отчете ФБР говорится, что с 2016 года Бутина организовывала российско-американские ужины «дружбы и диалога» в Вашингтоне и Нью-Йорке с целью «передавать в Москву сведения», полученные от американских политиков во время этих встреч. При этом из показаний Хелсона следует, что «Американец 1» предоставлял Бутиной списки американских граждан, которых следует пригласить на ужин.

Спецагент ФБР также утверждает, что в мае 2016 года Торшин и Бутина якобы предлагали провести встречу Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным во время ежегодного съезда NRA в Луисвилле, однако зять Трампа Джаред Кушнер отказался от этого предложения. Тем не менее, Торшину и Бутиной удалось провести встречу с сыном Дональда Трампа — Дональдом Трампом-младшим. Лица, близкие к следствию, утверждают, что у ФБР есть фото с той встречи.

Осенью 2016 года Мария Бутина якобы написала Торшину, что на время стоит перестать заниматься организацией ужинов «дружбы и диалога» из-за приближения президентских выборов.

«У нас осталось всего два месяца до президентских выборов и пришло время создать команду советников по России для нового президента. Я всерьез обеспокоена тем, что в ближайшие дни кандидаты осознают, что «сейчас» пришло время что-то делать с Россией и займутся поисками советников среди популярных сейчас радикально настроенных в отношении РФ экспертов. Тогда будет плохо. Я верю, что мы сможем это предотвратить», — цитирует спецагент ФБР сообщение, авторство которого он приписывает Бутиной.

Что не так с обвинениями в адрес Бутиной

18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никакой фактической базы для обвинений в адрес задержанной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной нет. Обвинения американских прокуроров и спецслужб почти полностью основываются на сообщениях личной переписки российской гражданки.

«Судя по опубликованным на сайте американского минюста материалам, она обвиняется в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Такие абсолютно притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят странно», — отметила Захарова.

Программный директор РСМД Иван Тимофеев в беседе с «Газетой.Ru» также подчеркивает, что обвинения сделаны на основе переписки. «Говорится, что это якобы разведоперация. Я такого не слышал, чтобы кто-то, кто работал на спецслужбы, получал сообщения по электронной почте, это нелепость», — считает эксперт.

Тимофеев отмечает, что электронные письма говорят только о том, что «было взаимодействие с российскими государственными чиновниками». «Но какие законы были нарушены? Они не давали никому взяток, не пытались получить каких-то данных, а хотели организовать встречи для обсуждения российско-американских отношений. Те факты, которые приведены не показывают какого-то злого умысла», — констатирует собеседник «Газеты.Ru».

По словам эксперта, скандал вокруг Марии Бутиной — крайне негативный сигнал для всех, кто взаимодействует с американцами. «Это окажет очень негативное влияние на российско-американские отношения, причем речь идет не столько о политических отношениях, сколько об отношениях на уровне гражданского общества, экспертного сообщества.

Это сигнал о том, что каждый, кто имеет дело с США, может оказаться за решеткой», — заключил эксперт.

Заместитель директора Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов отмечает, что, используя дело о «российской шпионке» американская сторона пытается испортить позитивный эффект от состоявшейся 16 июля встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, а также дать России понять, что рассчитывать на реализацию договоренностей, достигнутых в Хельсинки можно будет только в том случае, если Россия понизит интенсивность тех действий, которые американцы считают «вмешательством» — в противном случае неконтролируемая деградация двусторонних отношений продолжится.