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МИД Греции: Москва нас не уважает

Греция ответила Захаровой по ситуации с высылкой российских дипломатов

МИД Греции считает слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой неуважением к странам вне зависимости от их размера. Москва демонстрирует непонимание принципов современной самостоятельной внешней политики, а Афины не принимали решение о высылке российских дипломатов под внешним давлением, утверждается в греческом заявлении.

Министерство иностранных дел Греции официально ответило на слова представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт греческого внешнеполитического ведомства.

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Афины считают, что Захарова в очередной раз выразила неуважение к стране-партнеру, и это уже стало характерной чертой российской дипломатии.

Кроме того, заявления официального представителя МИД РФ демонстрируют «отсутствие понимания современного мира», в котором государства способны проводить самостоятельную, «многогранную и демократическую» внешнюю политику вне зависимости от их размера.

Правительство Греции выслало двух российских дипломатов, а еще двум запретило въезд на территорию страны. Об инциденте стало известно 11 июля. Греческие власти обвиняют дипломатов из Москвы в попытках вмешательства во внутренние дела страны и «нелегальных действиях, подрывающих национальную безопасность» Греции.

«13 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум гражданам Российской Федерации», — сообщили в российском МИДе спустя два дня после «греческого инцидента». 18 июля Захарова заявила, что Москва «прекрасно понимает, что давление, которому подверглась Греция, было сильнейшим». Она добавила, что «опирается на факты», и «Грецию втянули в многоэтапную игру». Захарова заявила, что российский МИД «просто знает это».

«Мы уже неоднократно доказывали, что даже в самых сложных ситуациях, возникающих в двусторонних отношениях с подачи третьих стран, всегда сохраняем понимание того, что речь идет о судьбах наших стран, судьбах людей, которые не должны становиться заложниками тех грязных игр, в которые втягивают многие государства», — заявила Мария Захарова.

По мнению представителя МИД России, давление на Афины оказывали не только представители Великобритании, но и «вовсю подключились американские партнеры».

Афины назвали эти обвинения голословными. В заявлении МИД Греции утверждается, что логика в духе Захаровой и подтолкнула четырех российских дипломатов «предпринять действия, которые в итоге привели к их высылке и запрету на въезд в Грецию». Министерство иностранных дел Греции подчеркивает: основания, с учетом которых принималось решение о выдворении, были разъяснены российской стороне.

«Кроме того, сами российские власти очень хорошо знают, что делают их люди», — заявили в Афинах.

Изначально греческие власти старались воспринимать действия российских дипсотрудников как «не имеющие отношения к официальной российской внешней политике». Однако Захарова, выражая свою нынешнюю позицию, фактически солидаризуется с этими людьми, демонстрируя желание легализовать их незаконную деятельность, убеждены в Греции.

Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться, подчеркивается в заявлении МИД страны. «Никто не имеет права и не может вмешиваться в ее внутренние дела», — передает ФАН.

Афины обвиняют российский дипломатов в попытках распространения дезинформации, а также в подкупе государственных чиновников.

Имя одного из высланных дипломатов, как известно из публикаций местных СМИ — Виктор Яковлев, однако это имя не значится в списке дипломатического персонала российского посольства на сайте миссии.

По данным греческого издания Kathimerini, выдворение россиян вовсе не является «громом средь ясного неба», а представляет собой лишь «ответ на ряд шагов РФ по расширению влияния в Греции». По данным источников в дипломатических кругах, в деле фигурирует Императорское православное Палестинское общество — гуманитарная организация, связанная с РПЦ.

При этом Афины подчеркивают, что намерены поддерживать добрые отношения с Россией, основываясь на взаимном уважении суверенитета двух держав.