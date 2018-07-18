Сдал назад: Трамп обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп решил изменить свою позицию по вопросу вмешательства спецслужб РФ в американские президентские выборы 2016 года. В Вашингтоне Трамп заявил, что верит разведывательному сообществу США, которое провело расследование и утверждает, что попытка вмешательства была.

Трамп дал обещание принять активные меры для обеспечения безопасности промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года.

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Всего за два дня до этого Трамп по итогам двустороннего саммита с Владимиром Путиным делал другие заявления. 16 июля американский лидер утверждал, что у него «нет оснований не верить» российскому коллеге, который отрицает вмешательство спецслужб РФ в электоральный процесс в США. Аргументы Путина были «очень сильными», отметил в Хельсинки Трамп. При этом ранее представитель Белого дома Хоган Гидли, как сообщает НСН, в ходе очередного брифинга утверждала обратное. По ее словам, Трамп верит в российское вмешательство в американский политический процесс.

Незадолго до вашингтонской пресс-конференции Трампа спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что поддержит идею рассмотрения нового пакета антироссийских санкций. Он также одобрил расследование американских спецслужб и заявил, что РФ «вмешивалась в выборы».

16 июля в интервью американскому каналу Fox News президент России Владимир Путин вновь подчеркнул, что Кремль никоим образом не пытался повлиять на внутренние дела Соединенных Штатов. Кроме того, российский лидер убежден, что расследование «русских связей» в администрации Трампа и обвинения в адрес отечественных спецслужб — результат внутриполитической борьбы в Вашингтоне.

Путин удивился, что американское правительство и следователи не выдвигают официальных запросов по делу о вмешательстве России. «Американской демократии вовсе не стоит гордиться такими грязными методами в политическом соперничестве», — подчеркнул российский лидер.

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что Трамп не первый раз резко меняет свою риторику, когда возвращается из официальных иностранных поездок. Пушков написал в твиттере, что точно такая же ситуация сложилась после возвращения Трампа со встречи с Путиным в немецком Ганновере.

Пушков решил не критиковать Трампа за его изменчивость. «В политике маневры неизбежны», — считает сенатор. По мнению Пушкова, важнее достичь прогресса по тем направлениям, которые обсуждали Путин и Трамп.

Встреча с Путиным стала поводом для потока жесткой критики в адрес Трампа со стороны американских СМИ и политиков. Начальник аппарата Белого дома Джон Келли после совместной пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки призвал республиканцев открыто критиковать американского лидера.

В преддверии саммита в Хельсинки в США были предъявлены обвинения 12 российским разведчикам. По мнению следствия, в 2016 году они взломали компьютерные сети кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.

Издание Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что это обвинения перед встречей с Путиным решил выдвинуть лично Трамп. Он счел это правильным шагом, чтобы «получить преимущество на переговорах».

Ровно месяц назад, 17 июня 2018 года, президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что расследование «вмешательства России» в президентские выборы США запомнится как «темный и опасный период» в истории Соединенных Штатов.

«Доклад минюста уничтожил Джеймса Коми и всех его приспешников, которые развязали позорную охоту на ведьм против стольких невинных людей. Она закончится и запомнится как темный и опасный период в американской истории», — написал Трамп.

Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы США «охотой на ведьм», передает ФАН.