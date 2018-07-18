Фото на память: зачем Пашинян берет пример с Порошенко

Пашинян в Брюсселе был единственным лидером, представляющим страну-члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который присутствовал на саммите Североатлантического альянса 11-13 июля.

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С одной стороны, активность нового премьера Армении можно понять. Он сделал пару дежурных заявлений по ситуации в Нагорном Карабахе. При этом, правда, признав: «НАТО последовательно заявляло, что не имеет никаких функций в урегулировании этого конфликта».

С другой, поведение Пашиняна в Брюсселя напоминало повадки Петра Порошенко.

Президент Украины уже прославился тем, что оказывается в нужном месте в нужное время, выдавая случайные встречи с лидерами ведущих стран Запада за грандиозные дипломатические успехи. Это, конечно, если не считать случаев, когда за встречи приходится платить, как это было в ситуации с Дональдом Трампом.

Ведь недавно выяснилось, что встреча президентов Украины и США была пролоббирована за сотни тысяч долларов ныне находящимся под следствием адвокатом Трампа Майклом Коэном. Впрочем, на всех денег не хватает, и выступление Порошенко в Брюсселе на прошлой неделе обернулось конфузом. Слушать главу украинского государства и его дежурные жалобы на России практически никто не пришел.

Вот и премьер Армении, взяв на вооружение лучше образцы пиар-активности президента Украины, постарался, чтобы его визит в Брюссель не остался незамеченным.

СМИ Армении подробнейшим образом рассказывали о встречах Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Канады Джастином Трюдо, премьером Италии Джузеппе Конте, президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьером Греции Алексисом Ципрасом, президентом Украины Петром Порошенко, премьером Испании Педро Санчесом, премьером Македонии Зораном Заевым, президентом Словакии Андреем Киской, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

У телезрителей в Армении эта бурная активность по идее должна вызывать умиление. Однако же на деле все встречи представляют собой не более чем совместные фотографии, которые делались по инициативе Пашиняна. Стремление же выдать эти снимки за факт того, что ведущие державы разделяют подходы Еревана в решении важных для Армении вопросов, наблюдатели называют подменой понятий и попросту обманом

Лидеры стран НАТО, которые в буквальном смысле были ошарашены растущими день ото дня требованиями Трампа по увеличению финансирования нужд Альянса, скорее всего, даже не пытались вникать в содержательную часть того, что им пытался сказать Пашинян.

Особенно смешной выдалась встреча премьера Армении как раз с Трампом.

Пашинян поначалу поджидал лидера свободного мира у одного входа. Однако, заметив, что Трамп вместе с супругой, выходят из другого, быстро сменил дислокацию, подбежал к чете и протянул руку американскому президенту. Трамп по инерции улыбнулся, слабо представляя себе, кто вдруг оказался у него на пути.

Но дело сделано, и рукопожатие Трампа и Пашиняна было выдано за дипломатический успех, которого на самом деле не было. И чтобы это понять не нужно быть большим экспертом в вопросах внешней политики.

Ким Кардашьян недавно сумела выбить для себя у Трампа во время визита в Белый дом больше времени, чем Пашинян в Брюсселе.

Причем в случае со звездой реалити-телевидения, Трамп точно представлял себе, кто перед ним, в отличие от анекдотичной ситуации с пожатием президентом США руки Пашиняна.

Заискивание Пашиняна перед лидерами стран НАТО, а также заявление телеканалу Euronews о том, что Ереван намерен развивать отношения с Москвой, свидетельствует о том, что премьер Армении стремится создать впечатление выбора многовекторной политики.

В это, однако, верится с трудом, учитывая отдельные персоналии в его команде.

В частности, «Газета.Ru» писала, что среди назначенцев Пашиняна выделяется, например, возглавивший работу над новым Избирательным кодексом Армении Дариэл Иоаннисян, который помимо прочего создал «Союз информированных граждан» (UIC Armenia). Прямо на сайте этой НКО в качестве партнеров перечисляются Фонд Сороса, Национальный фонд по поддержке демократии (NED), Европейский фонд по поддержке демократии (EED).

Назначенный министром территориального управления и развития Сурен Папикян в свою очередь известнен тем, что возмущался обнаруженным им в одной из столичных школ российским флагом. Новый министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян уже давно ратует за выход Армении из ЕАЭС, потому что парадоксальным образом убеждена — присутствие в этой организации лишь сковывает экономические возможности страны.

Получается, что с одной стороны Пашинян и его команда будут пугать Москву сближением с Западом, а с другой — нельзя назвать фантастическим и намерение премьера сделать Армению базой НАТО на Южном Кавказе и выбить под это дело финансирование из Альянса. Тем более что получить деньги от Евросоюза, скорее всего, не удастся: в Брюсселе Пашиняну дали понять, что ЕС ему не даст больше тех денег, которые были обещаны Еревану еще до апрельской революции.

Разумеется, для Армении было бы верным не ждать подачек извне, а укреплять собственную экономику.

Однако, сделанное в Брюсселе Пашиняном заявление о том, что борьба с коррупцией — это просто: если хорошенько потрясти «коррупционера», то из его карманов выпадет искомая сумма, скорее свидетельствует о том, что премьер уверен: он еще не до конца израсходовал ресурс популизма, поэтому реальное развитие экономики страны еще может подождать.