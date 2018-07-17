«Я оговорился»: Трамп оправдывается за «связи с Путиным». LIVE

Собственно, заявление Трампа началось — с утверждения, что стремится к мирному будущему для США.

«Дипломатия и вовлеченность всегда лучше, чем враждебность и конфликты. Я работаю очень усиленно для достижения мира по всему миру», — утверждает Трамп.

Говорит о НАТО, о встрече с Мэй, о России пока ни слова.