«Я оговорился»: Трамп оправдывается за «связи с Путиным». LIVE

- 449729 просмотров В Хельсинки прошли переговоры президентов России и США
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Напомним, вчерашняя беседа Путина и Трампа в формате «тет-а-тет» длилась более двух часов. На переговорах, помимо двух лидеров, присутствовали только переводчики, что именно они обсуждали — неизвестно.
Обращение было непродолжительным. Но, надо признать, Трамп ставит американских журналистов в неловкое положение. Даже интересно, как пресса в США отреагирует на новые вводные от президента. Вчера был поток сплошной критики, сегодня, вероятно, и журналистам придется «переобуться» на ходу.
И еще раз — чтобы закрепить — Трамп заявляет о полной поддержке и доверии разведывательным агентствам США.
Конечно, очень противоречивое выступление — с одной стороны, Россия «вмешалась» в выборы, а с другой — отношения между странами улучшились. По версии Трампа, конечно.
Вот так и сходят на нет высе попытки направить диалог в конструктивное русло. Трамп резко меняет риторику, а дальше — переходит к тем вопросам, которые еще обсудили Путин и Трамп. Сирия, гуманитарные вопросы, НАТО, ядерные амбиции Ирана и дестабилизирующая активность Тегерана.
И да, агрессивно будут препятствовать попыткам оказать влияние на наши выборы, говорит Трамп. Это все про готовящиеся осенью промежуточные выборы в конгресс.
Говорит, что не понял такую негативную реакцию со стороны СМИ после саммита, пока не получил расшифровку его речи. Собственно, говорит, что оговорился и считает, что «нет причин утверждать, что Россия НЕ вмешивалась в выборы».
Ну, и повторяет Трамп сейчас то, что пришло на ленты новостей в виде молний за короткое время до старта обращения Трампа.
А вот и первый смешной момент. В Овальном кабинете погасили свет, когда Трамп заговорил о России.
Нет, пошло и про Россию. Трамп назвал визит в Хельсинки самым успешным за все европейское турне. К слову, пока что повторяет пока что слово в слово то, что говорил и вчера во время вступительной речь перед саммитом с Путиным.
Собственно, заявление Трампа началось — с утверждения, что стремится к мирному будущему для США.
«Дипломатия и вовлеченность всегда лучше, чем враждебность и конфликты. Я работаю очень усиленно для достижения мира по всему миру», — утверждает Трамп.
Говорит о НАТО, о встрече с Мэй, о России пока ни слова.
Интересно, как Трамп в таком случае объяснит появление записи в своем твиттере о том, что виной ухудшения российско-американских отношений была «многолетняя глупость и тупость США».
Хотя и вчера он уже поправился, что глупо вели себя, с его точки зрения, обе стороны.
В общем-то, ключевая информация, которая обращает на себя внимание на данный момент, то, что Трамп, как он сам утверждает, «оговорился» вчера в Хельсинки, когда говорил о «вмешательстве» России в выборы. Если глава Белого дома действительно «оговорился», это в корне меняет содержание вчерашней встречи лидеров двух наших стран.
И, конечно, Путин и Трамп обсудили вопросы обеспечения безопасности Израиля. Но об этом говорил и российский президент во время вчерашней пресс-конференции.
Также глава Белого дома рассказал, что обсудил с российским президентом ситуацию в Сирии, в целом, а также ядерные амбиции Ирана.
В то же время Трамп отметил, что во время частной встречи достиг определенного прогресса «в конфликте с Путиным», обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке.
Однако он пообещал, что его администрация будет «агрессивно» предотвращать любые попытки вмешаться в промежуточные выборы, которые пройдут в США в ноябре 2018 года.
Также президент США заявил, что в Хельсинки имел в виду, что он не видит причин утверждать, что Россия не вмешивалась в выборы.
Трамп подчеркивает, что действия России не имели влияния на результат голосования, но признает правоту американских разведывательных служб, что российское «вмешательство» имело место быть.
Вместе с тем он подчеркнул, что США никогда не находились в состоянии более плохих отношений с Россией, но они становятся лучше и могут стать еще лучше в будущем.
Тем временем, на лентах новостей иностранных агентств появляются первые заявления Трампа. Пока что информация поступает в виде молний, будем разбирать их последовательно. В частности, Трамп заявил, что полностью доверяет и поддерживает американские разведывательные службы.
Мы подробно расписали, в чем именно обвиняют россиянку Марию Бутину американские власти.
К слову, американские следователи «постарались» создать максимально неблагоприятный международный фон для этой встречи. 13 июля Вашингтон обвинил 12 россиян во «вмешательстве» в американские выборы. 15 июля — задержали россиянку Марию Бутину по подозрению в шпионаже в пользу России. Аргументы американских следователей в обоих обвинительных заключениях, мягко говоря, вызывают вопросы. Трампа же обвиняют в том, что он задает те же самые вопросы, а само расследование по поводу «российского следа» называет «охотой на ведьм». К слову, Москва все обвинения опровергает и предлагает совместно расследовать, если доказательства все же найдутся.
Вчерашний саммит глав России и США еще задолго до своего начала вызвал в прямом смысле слова раздражение со стороны буквально всех лидеров стран Запада, а также американского истеблишмента.
Было очень много подозрений, что Трамп может «договориться с Путиным о чем-то таком», что всем очень не понравится. При этом и сам Трамп, и Путин говорили, что не ждут никаких конкретных результатов. Собственно, если исходить из того, о чем говорили лидеры двух стран на итоговой пресс-конференции, никакого «прорыва» действительно не произошло.
Но и этого хватило, чтобы в американской прессе поднялась настоящая «истерика». Трампа обвиняли в предательстве, в недоверии американским спецслужбам и много в чем еще, а некоторые политики и вовсе не стеснялись и назвали комментарии президента США «имбецильными», а итоги саммита «средним пальцем американскому обществу».
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru». После вчерашней совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по итогам переговоров в Хельсинки на главу Белого дома обрушился шквал критики.
Трампа обвинили чуть ли не в том, что он сдался Путину и что он верит российскому президенту больше, чем представителям американских спецслужб.
Американский лидер решил объяснить, что это было, и дает экстренную пресс-конференцию. Мы ждем ее начала и расскажем, как Трамп объяснится перед представителями американских СМИ.