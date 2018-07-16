«Хорошо поговорили»: чем закончилась встреча Путина и Трампа

В Хельсинки состоялась долгожданная двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Примечательно, что по итогам саммита не было принято никаких документов, главы двух государств просто выступили перед журналистами с совместной пресс-конференцией.

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Переговоры российского и американского лидеров проходили в два этапа — первая часть подразумевала общение Путина и Трампа в формате «тет-а-тет», затем были проведены переговоры в расширенном составе. Как отметили Путин и Трамп по итогам встречи, они успели обсудить весьма широкий круг вопросов, в том числе ядерную безопасность, региональные конфликты, экономическое и культурное сотрудничество.

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, Владимир Путин охарактеризовал свою первую двустороннюю встречу с Трампом как «успешные и полезные». Схожее мнение выразил и Трамп, которого, к слову, российский президент называл просто по имени — «Дональд».

Несмотря на то что общий тон саммита и выступлений лидеров по его итогам вовсе не был враждебным, оба президента признали — отношения Москвы и Вашингтона переживают худший период за всю историю. При этом Дональд Трамп выразил мнение, что к нынешнему положению привели ошибки со стороны как США, так и России.

«Я считаю обе страны ответственными. Мы [США] вели себя глупо, и они [Россия] тоже. Думаю нас всех надо винить [в ухудшении отношений], и сейчас настало время, чтобы мы сделали шаг навстречу друг другу, и мы это делаем», — заявил глава США.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что сразу решить все проблемы не удалось. «Мы хорошо поговорили с президентом Трампом. Конечно, проблемы остаются, не удалось сразу расчистить все завалы — это невозможно на первой встрече», — отметил президент РФ.

Лидеры двух стран также подтвердили свою готовность взаимодействовать в вопросах урегулирования региональных кризисов — например, в Сирии. Они отметили, что за время урегулирования конфликта в Сирии российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимодействия и координации, что позволит России и США взять на себя роль лидеров в процессе восстановления мира и стабильности в этой стране.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули значимость добросовестной реализации минских договоренностей. «США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство», — заметил российский лидер.

Разумеется, на переговорах Путина и Трампа был затронут вопрос о «российском вмешательстве» в американские выборы.

По завершении встречи Трамп заверил журналистов, что вновь задал своему российскому коллеге прямой вопрос о том, имело ли место вмешательство.

«Я обратился напрямую к президенту Путину с вопросом о вмешательстве. Президент Путин очень ясно дал мне понять, что этого не было», — рассказал глава США, отметив, что расследование по делу о «российском следе» стало «катастрофой Соединенных Штатов».

По итогам встречи главы двух государств заявили о необходимости продолжить налаживание двустороннего диалога и чаще проводить подобные саммиты в дальнейшем. Между тем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты констатируют, что по итогам встречи в Хельсинки не было достигнуто конкретных договоренностей. По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрия Рогулева, по итогам встречи в Хельсинки в принципе не стоило ожидать подписания каких-то документов.

«Встреча не готовилась, даже повестки дня не было. Это был свободный обмен мнениями президентов, они могли поднимать любой вопрос. Но поднять-то они его могут, а разрешить их в ходе этих переговоров было невозможно», — подчеркнул эксперт.

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отмечает, что

обычно подготовке документов, которые принимают по итогам подобных встреч, предшествует огромная экспертная работа.

«Потому что все соглашения, например, по РСМД — там очень много тонких технических моментов. Тут требуется очень мощная подготовительная работа», — пояснил он.

Несмотря на отсутствие итогового документа саммита как такового, результаты встречи Владимира Путина и Дональда Трампа вызвали мощнейшую критику со стороны представителей американской политической элиты. Претензии, разумеется, касались позиции Трампа на переговорах с Путиным по вопросу о «российском вмешательстве».

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан назвал Трампа «предателем». «Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?», — оставил Бреннан комментарий в твиттере.

Вслед за Бреннаном на президента США набросились многие американские политики, в частности, американский сенатор Джон Маккейн. «Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из позорнейших выступлений американского президента на памяти людей», — заявил сенатор, подчеркнув, что ущерб от действий Трампа еще только предстоит оценить. «Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой», — заключил свою мысль сенатор.

В беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин с сомнением отнесся к перспективе резкого потепления российско-американских отношений после встречи в Хельсинки.

«Наверное, пресс-конференция в целом произвела меньшее впечатление, чем последовавшая за ним реакция американских политиков. Я не стал бы говорить, что это прорыв или какая-то сногсшибательная встреча. Это, конечно, хорошо — это первая встреча не на полях какого-то форума. Хорошо, что они пообщались два часа, но у меня есть подозрение, что сближения позиций не подошло», — сказал эксперт.

Юрий Рогулев, в свою очередь, отмечает, что

результаты встречи еще только предстоит оценить. «Мы можем только надеяться, что с этой встречи начнется потепление отношений, хотя понятно, что в Соединенных Штатах по отношениям с Россией существуют глубокие разногласия, и многие, кто был против Трампа, не воспримут [саммит в Хельсинки] как позитивный итог.

Мы должны будем посмотреть, насколько действительно существуют договоренности, по которым возможна дальнейшая работа, — например, Сирия или какие-то стратегические аспекты», — заключил он.