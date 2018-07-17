В конгрессе заговорили о новых санкциях

Спикер Палаты представителей США Пол Райан во вторник 17 июля заявил, что готов рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении России. Политик также подтвердил свою солидарность с выводами американских разведывательных службы о том, что Россия вмешалась в выборы президента США в 2016 года, передает Reuters.

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Райан сказал, что если комитеты Конгресса считают, что нужны дальнейшие санкции в отношении России, «он будет более чем счастлив рассмотреть их».

«Россия — это угрожающее правительство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности», — считает он.

Чуть ранее президент России Владимир Путин заявил, что не обсуждал с главой Белого дома Дональдом Трампом в ходе встречи в Хельсинки вопрос отмены санкций, передает ФАН.

На вопрос о том, обсуждалась ли возможность отмены санкций на встрече с Трампом, Путин ответил: «Нет». При этом глава государства уточнил, что вопрос поднимался, однако «только в том смысле, что представители бизнеса заинтересованы в нормализации наших экономических отношений».

В этот же день Центробанк сообщил, что апрельские антироссийские санкции США отразились на курсе рубля.

«Рубль к доллару США в июне ослаб на 0,7%, а валюты других стран с формирующимися рынками (СФР) — на 2-3%. В отсутствие апрельских санкций и угрозы их дальнейшего расширения, рубль в конце июня был бы на 2-4% крепче», — заявили в ЦБ.

Также регулятор подчеркнул, что негативное влияние на настроения инвесторов оказывают разгорающиеся торговые войны. Отмечается, что растет сравнительная привлекательность американских активов на фоне ускорения экономического роста в США.

В начале июля заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что ожидания американской стороны от антироссийских санкций не оправдались, передает НСН.

Россия, несмотря на ограничительные меры, продолжает развиваться, а страны, которые ввели против Москвы санкции, навредили сами себе, указал парламентарий.

«На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас все замечательно… Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США, что взаимодействовать с Россией необходимо», — пояснил депутат.

По его мнению, полной отмены или хотя бы значительного сокращения антироссийских санкций стоит ждать в ближайшее время. Чепа имел в виду слова американского сенатора от штата Висконсин, члена Республиканской партии Рона Джонсона, который после визита в Москву в составе делегации заявил о невысокой эффективности американских санкций против России.

По его словам, Дональду Трампу и американским законодателям следует рассмотреть вопрос о пересмотре санкций, направленных против России, чтобы они больше ориентировались на «российских олигархов».

«Вы что-то делаете, но никто никогда не сидит и не анализирует: «Ну, это работает?» И я думаю, вам было бы трудно сказать, что санкции против России действительно эффективны», — сказал политик, уточнив, что не выступает за полную отмену ограничительных мер в отношении России.

Сенатор отметил, что Москва намерена воссоздать сферу влияния, которую она имела во времена СССР. Если США не хотят этого, то должны демонстрировать силу и решительность. При этом Джонсон добавил, что РФ и США вовсе необязательно быть врагами и он ищет способы установить доверие между Москвой и Вашингтоном.

Тремя днями ранее сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Нили Кеннеди снова обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, однако не предоставил доказательств.

При этом Кеннеди сослался на то, что ряд заочно осужденных в США россиян в случае выдачи их Москвой могли бы подтвердить вмешательство.

«Если же Россия и дальше продолжит вмешиваться в дела США, то необходимо будет вломить санкциями по русским так сильно, чтобы они не сумели собрать костей. Для нас демократия значит очень многое, и попыток влезть в выборы мы не потерпим», — сказал политик.

Москва же неоднократно опровергала свое вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Так, 17 июля 2018 года Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что российские власти никогда не пытались оказать влияния на внутреннюю политику США.

«Россия, как государство, никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов», — сказал российский лидер.