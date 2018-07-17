«Легкая победа Путина»: пресса уничтожила Трампа

Тема вмешательства России в американские выборы стала одной из главных для западных СМИ, которые анализировали итоги встречи Путина и Трампа. Издание The Washington Post отмечает, что нежелание Трампа прислушиваться к данным разведывательного сообщества стало «триумфом Путина» в Хельсинки. «Встреча подчеркнула глобальное доминирование брутального подхода российского президента к политике», — говорится в публикации.

Британская The Guardian отмечает: высказывания президента США, который принял на веру слова Путина о невмешательстве российских спецслужб в американский политический процесс, вызвали «новую огненную бурю» в Вашингтоне.

«Критики предполагают, что это беспрецедентно слабое выступление президента США, — гласит текст. — Оно также подогрело спекуляции насчет того, почему Трамп постоянно отказывается говорить о Путине во время своего пребывания в Белом доме». Со схожим мнением выступил и нелюбимый президентом США американский телеканал CNN.

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Путин на первом месте

Как отмечает The New York Times, «вместо того чтобы защищать США от сил, которые ей угрожают, он обрушился на собственных граждан и институты, прославляя при этом лидера враждебной державы».

В уступках российскому президенту Трампа упрекнула и обозреватель общественно-политического журнала Vanity Fair Эбигейл Трейси. Статья, посвященная встрече, вышла под названием «Саммит Путин-Трамп закончился еще до его начала». «Трамп назвал встречу «очень хорошим началом для всех». Но уже, похоже, Путин вышел в ней на первое место», — считает она.

Журнал New Yorker называет саммит «легкой победой» Путина. «Как на Украине, так и в Сирии статус-кво вполне подходит Путину. Точнее, нынешнее положение дел для него предпочтительнее затрат на качественное изменение ситуации».

Критически оценил саммит актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он опубликовал в своем твиттере видеообращение, в котором раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа на саммите с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат», — заявил Шварценеггер. Это заявление, впрочем, в большей степени отражает давний личный конфликт Шварценеггера с Трампом.

Допросы и Браудер

Издание The Washington Post привлекло заявление Путина о международном финансисте Билле Браудере. По словам президента РФ, США могут попросить Москву разрешение на допрос российских граждан по делу о вмешательстве в американские выборы. Но Кремль ожидает, что США позволят допросить американских партнеров Браудера, который обвиняется в мошенничестве на территории РФ.

Браудер, как глава Hermitage Capital, — фигурант «дела Магнитского», которое при Обаме стало сильным раздражителем для российско-американских отношений и вылилось в «закон Димы Яковлева» — запрет на усыновление российских сирот для американских граждан.

Об отмене этого запрета вела переговоры в США адвокат Наталья Весельницкая. Она же встречалась с зятем действующего американского президента Джаредом Кушнером в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Сам Браудер в интервью телекомпании ABC заявил, что Трамп не должен был вообще встречаться с Путиным.

«Это не тот парень, с которым Дональд Трамп, лидер свободного мира, должен встречаться с глазу на глаз в Хельсинки. Сам по себе факт встречи — это огромный незаслуженный подарок Владимиру Путину», — считает финансист.

Ни одно из американских изданий не восприняло всерьез слова Путина о возможности допроса российских чиновников по делу о вмешательстве в американские выборы. По мнению журнала New Yorker, например, это лишь завеса для давления на Браудера.

НАТО беспокоится

В связи с жесткой критикой Трампа и обвинениями в проигрыше Путину западная пресса уделила немного внимания позитивным моментам саммита. Больше всего интереса в этом контексте вызвал сирийский вопрос.

В интервью телеканалу CNBC эксперт по России Кристофер Грэнвилл отметил, что, исходя из итогов саммита, стороны могут положить конец сирийскому конфликту.

Об этом же рассуждал и The Wall Street Journal. Обозреватель издания Ярослав Трофимов отметил заявление Путина о необходимости придерживаться соглашения между Сирией и Израилем от 1974 года о поддержании мира на Голанских высотах. Агентство Bloomberg в этой связи вышла с заголовком «Путин согласился с Трампом в том, что надо защитить границу с Израилем».

При этом телекомпания ABC отмечает: после вопросов о Сирии Путин передал Трампу в подарок футбольный мяч. Это означает, что «мяч на его стороне» в вопросе сирийского урегулирования.

Российский президент заявил, что решение сирийской проблемы может улучшить ситуацию с беженцами. Несмотря на это, издание The Washington Post констатирует: европейские лидеры опасаются за трансатлантическую безопасность после встречи.

«США выглядели слабо, и это может уcилить Путина», — отметил в интервью изданию один из высокопоставленных дипломатов НАТО.

Впрочем, европейские лидеры высказывают и другое мнение. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является «историческим моментом». По его словам, диалог сменил «годы враждебности», и это имеет большое значение для всего мира.