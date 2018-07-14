Встреча в Хельсинки: саммит саммитом, а обед — по расписанию

Глава Белого дома Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут встречу в Президентском дворце в Хельсинки в понедельник, 16 июля 2018 года.

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Перед этим президент Финляндии Саули Ниинистё планирует провести двусторонние встречи с обоими политическими лидерами. В понедельник утром президент Финляндии и его жена Йенни Хаукио проведут завтрак с Трампом и его супругой Мелани в официальной резиденции в Мянтюниеми.

«Встречу планируется начать в Президентском дворце после полудня — примерно в 13.00 (совпадает с московским). Двусторонняя дискуссия между президентами России и США пройдет в готическом зале Президентского дворца. За их двусторонней встречей последует более широкий рабочий обед в Зале Зеркал», — говорится в сообщении администрации президента Финляндии.

Известно также, что встреча российского лидера с Ниинистё начнется после 16 часов дня, передает ФАН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идеальным итогом предстоящей встречи Путина и Дональда Трампа станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам.

По его словам, российская сторона рассчитывает договориться с США о возобновлении каналов коммуникации по всем «сложным вопросам». Он также добавил, что встреча будет успешной, если Россия и США «начнут нормально общаться» после нее.

Дипломат отметил, что в настоящее время у Москвы и Вашингтона «лишь эпизодически происходят встречи по дипломатическим и военным каналам».

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что приветствует проведение встречи. По его словам, лидерам России и США «нужно сделать попытку диалога». Он также добавил, что одним из первых в ЕС выступал за налаживание политического диалога с Москвой.

Американские эксперты поделились мнением, что по итогам встречи в Хельсинки стороны могут добиться существенного снижения уровня ядерной угрозы, пишет издание The Hill.

По мнению аналитиков, Россия и США имеют общие интересы, которые связаны с нераспространением ядерного оружия в мире. Как отмечается, в настоящее время ядерная угроза в мире велика из-за плохих отношений между Вашингтоном и Москвой. По словам политологов, в частности, существует опасность катастрофы связанной с применением ядерного оружия из-за кибератак.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по встрече в Хельсинки нет четкой повестки, и лидеры сами будут определять ее во время переговоров.

«Четкой повестки дня, прописанной от А до Я, не существует, ее будут по ходу определять сами главы государств», — сказал представитель Кремля.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и США обсудят текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами, а также еще ряд тем.

«Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будут текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений», — сказал сотрудник администрации президента России.

Помимо этого, президент России Владимир Путин и президента США Дональд Трамп могут обсудить односторонний выход США из иранской ядерной сделки и продолжающийся кризис в Сирии.

«Предполагается, что лидеры также затронут проблематику Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных захватить не только перехватчики, но и ударные ракеты «Томагавк», — добавил Ушаков.

Кроме этого, он отметил, что Путин и Трамп могут обсудить аресты россиян в третьих странах по запросу американской стороны, а также позицию США по противодействию «Северному потоку — 2» и урегулирование ситуации в КНДР.

В рамках саммита Россия — США также пройдет встреча главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя госдепартамента США Майка Помпео. В связи с данным саммитом в Финляндии на внутренних границах с ЕС вводится временный контроль, передает НСН.

Ранее Ниинистё выразил оптимизм по поводу данной встречи. Он не стал раскрывать детали своей прошедшей беседы с Трампом, но отметил, что все участники разговора сошлись в том, что саммит лидеров США и России является «совершенно необходимым, хорошим делом».