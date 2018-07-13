12 россиян: США обвинили офицеров ГРУ в хакерстве. LIVE

Коротко напомним суть конфликта. В начале 2016 года в сеть утекли письма с серверов Национального комитета Демократической партии, из которых стало известно, что, по сути, НКДП во время партийных праймериз играл на стороне Хиллари Клинтон — именно поэтому, по оценкам наблюдателей, кандидатом от демократов стала именно Клинтон, а не Берни Сандерс, который, по некоторым данным, имел больший авторитет у избирателей. О вмешательстве стало известно в апреле 2016 года, тогда к расследованию привлекли компанию CrowdStrike. Именно она пришла к выводу, что к хакерской атаке имели отношение группы Cozy Bear и Fancy Bear, которые, по версии американских властей, якобы связаны с российскими правительственными структурами.

Украденные документы были опубликованы в том числе на портале WikiLeaks. А в августе 2016 года Джулиан Ассанж заявил, что документы были получены им от России, хотя достоверность этих заявлений подтверждена не была.

Тогда-то все активно и завертелось — посыпались обвинения в адрес Москвы, якобы Кремль захотел вмешаться в американские выборы, чтобы обеспечить победу «более удобного», по версии американцев, для себя кандидата — а именно Дональда Трампа.

Впрочем, вопрос вызывает и реакция — почему все стали выяснять, кто «слил» документы в сеть, а не то, почему Демократическая партия отошла от демократических принципов непредвзятости в выборе кандидата на президентские выборы.