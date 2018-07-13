12 россиян: США обвинили офицеров ГРУ в хакерстве. LIVE

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Согласно тексту заключения, лица, чьи данные украли злоумышленники, были задействованы в работе над кампанией Клинтон на протяжении всего лета 2016 года.
В тексте обвинения также указывается, что россияне, которых США подозревают в причастности к хакерским атакам, методом адресного фишинга якобы похитили пароли. А сама кампания началась в марте 2016 года, когда «заговорщики» (в тексте документа — conspirators) атаковали более 300 человек, связанных с кампанией Клинтон и НКДП.
«Все эти офицеры ГРУ, которые были в сговоре друг с другом, получили несанкционированный доступ к компьютерам американских граждан, вовлеченных в президентские выборы в США 2016 года, украли документы, [сохраненные на этих] компьютерах, и опубликовали украденные документы, чтобы вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году», — именно такое обвинения выдвигают американцы против россиян.
Что ж, конкретики мало, но указывается, что перечисленные россияне якобы взломали электронную почту волонтеров и членом избирательной кампании Хиллари Клинтон, а также якобы получили доступ к электронной почте руководителя кампании кандидата от демократов.
А вот и список 12 россиян, которые фигурируют в тексте обвинения:
Виктор Борисович Нетыкшо Борис Алексеевич Антонов Дмитрий Сергеевич Бадин Иван Сергеевич Ермаков Алексей Викторович Лукашев Сергей Александрович Моргачев Николай Юрьевич Козачек Павел Вячеславович Ершов Артем Андреевич Малышев Александр Владимирович Осадчук Алексей Александрович Потемкин Анатолий Сергеевич Ковалев
Вообще интересно, к каким фактам обращается Шульц, поскольку именно конкретных доказательств причастности России к «вмешательству» в американские выборы, предоставлено не было. Впрочем, текст обвинения уже появился в сети. Мы его внимательно изучаем и расскажем коротко о его содержании (там 29 страниц убористым шрифтом).
Председатель национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман Шульц уже отреагировала на обвинения.
«Я рада, что министерство юстиции следует фактам, независимо от того, к чему они ведут, несмотря на опасное искажение [фактов] Дональдом Трампом и его отказ признавать заключения, к которым пришло американское разведывательное сообщество», — приводит ее слова Fox.
В то же время Ушаков подтвердил готовность рассмотреть факты вмешательства в американские выборы, если США их предоставят.
«Если у американцев есть какие-то факты [вмешательства в выборы], мы их готовы рассматривать, об этом наш президент несколько раз говорил. Это можно делать, например, в рамках совместной рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой наш президент с Трампом договаривался на встрече [на полях саммита «большой двадцатки» в 2017 году] в Гамбурге, но пока что эта идея не получила реального воплощения», — подчеркнул помощник президента.
В то же время в России назвали основную цель, которой будут придерживаться Путин и Трамп во время саммита в Хельсинки.
«Цель, как мы видим, этой предстоящей встречи рассматривается в том, чтобы приступить, наконец, к выправлению негативной ситуации в наших международных делах, принять конкретные шаги по их оздоровлению, по установлению более-менее приемлемого уровня доверия и, естественно, попытаться наметить шаги, которые позволили бы нашим двум странам возвратиться к взаимовыгодному сотрудничеству по многим вопросам, которые представляют взаимный интерес», — цитирует РИА «Новости» помощника российского президента Юрия Ушакова.
Хотя, с такими новостями, восстановить «приемлемый уровень доверия», как представляется, будет ой как непросто.
Новые обвинения Минюст связывает также с кражей информации 500 тыс. американских избирателей.
Вот и Fox News напоминают, что обвинения прозвучали в тот момент, когда Трамп находится за пределами США. Сейчас американский президент — с визитом в Лондоне, где он встречается с королевой Елизаветой II, а после Великобритании глава Белого дома направится в Хельсинки, где пройдут переговоры с Владимиром Путиным. К слову, Розенштайн сообщил, что на этой неделе предупредил президента о готовящемся обвинении против российских граждан. Сам Трамп на этой же неделе заявлял, что хочет, чтобы Москва и Вашингтон поладили, а встречу с российским лидером он называл «самой легкой частью» своего европейского турне.
Что интересно, сам Розенштайн утверждает, что в обвинении «нет никаких утверждений, будто заговор изменил [ход] голосования или повлиял на результаты выборов. И добавил, что это еще не финал — «Расследование спецпрокурора [Роберта Мюллера] продолжается».
«Интернет позволяет иностранным противникам атаковать Америку новыми и неожиданными способами. Свободные и справедливые выборы всегда сложны и дискуссионны. Всегда будут противники, пытающиеся, воспользовавшись нашими разногласиями, запутать нас, разобщить и повергнуть», — с таким пламенным заявлением выступил Розенштайн, объявляя об обвинении против 12 россиян.
Опять же — пока что без конкретики.
Коротко напомним суть конфликта. В начале 2016 года в сеть утекли письма с серверов Национального комитета Демократической партии, из которых стало известно, что, по сути, НКДП во время партийных праймериз играл на стороне Хиллари Клинтон — именно поэтому, по оценкам наблюдателей, кандидатом от демократов стала именно Клинтон, а не Берни Сандерс, который, по некоторым данным, имел больший авторитет у избирателей. О вмешательстве стало известно в апреле 2016 года, тогда к расследованию привлекли компанию CrowdStrike. Именно она пришла к выводу, что к хакерской атаке имели отношение группы Cozy Bear и Fancy Bear, которые, по версии американских властей, якобы связаны с российскими правительственными структурами.
Украденные документы были опубликованы в том числе на портале WikiLeaks. А в августе 2016 года Джулиан Ассанж заявил, что документы были получены им от России, хотя достоверность этих заявлений подтверждена не была.
Тогда-то все активно и завертелось — посыпались обвинения в адрес Москвы, якобы Кремль захотел вмешаться в американские выборы, чтобы обеспечить победу «более удобного», по версии американцев, для себя кандидата — а именно Дональда Трампа.
Впрочем, вопрос вызывает и реакция — почему все стали выяснять, кто «слил» документы в сеть, а не то, почему Демократическая партия отошла от демократических принципов непредвзятости в выборе кандидата на президентские выборы.
К слову, конкретных доказательств «вмешательства» России в ход избирательной кампании в США Вашингтон предоставить так и не смог, хотя, надо отметить, сегодняшние обвинения россиян – далеко не первые. В феврале 2018 года американский минюст уже предъявлял обвинения 13 россиянам по тому же делу. И также доказательная база, мягко говоря, вызывала вопросы.
Трамп неоднократно заявлял, что то, чем занимаются американские следователи, является «охотой на ведьм», а те расследования, которые автономно проводят члены конгресса США, не приносили никаких результатов.
Собственно, Демпартия практически сразу после выборов обвинила Москву в том, что она якобы противодействовала избранию кандидата от партии Хиллари Клинтон на пост президента США. В апреле демократы даже подали многомиллионный иск в Федеральный окружной суд Манхэттена против России, предвыборного штаба Дональда Трампа и организации WikiLeaks, обвинив их в заговоре.
В заявлении, в частности, утверждалось, что Россия в ходе президентской кампании «начала совершать тотальное нападение на [американскую] демократию». «Это стало результатом беспрецедентного предательства: штаб кандидата в президенты Соединенных Штатов [Дональда Трампа] вступил в союз с враждебной иностранной державой, чтобы укрепить свои шансы на победу в президентской гонке», — писал председатель НКДП Том Перес.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru». Недавно президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что у него есть «небольшой подарок» для российского лидера Владимира Путина, который он собирается вручить ему во время переговоров 16 июля в Хельсинки. Вряд ли речь шла именно об этом, но прямо накануне саммита глав двух государств в США активизировалось «дело спецпрокурора Мюллера», который ведет расследование так называемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году.
Сегодня заместитель генерального прокурора и министра юстиции США Род Розенштайн объявил о выдвинутых обвинениях против 12 сотрудников ГРУ, которые, по версии американского следствия, причастны к взлому Национального комитета Демократической партии.
Подробностей пока очень мало, но мы следим за развитием событий и будем максимально оперативно держать вас в курсе происходящего.