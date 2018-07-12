Спор о НАТО: зачем Трамп угрожает Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает российского лидера Владимира Путина как соперника, а вовсе не врага. При этом глава Белого дома предположил, что однажды Путин станет для него другом.

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«Вопрос не в том, друг он или враг, он соперник. Он представляет Россию, а я представляю США. Может быть, он однажды станет другом», — цитирует заявление Трампа РИА «Новости».

Эти слова прозвучали на фоне противоречий среди стран-членов НАТО вокруг вопроса о необходимом уровне финансирования обороны. На саммите НАТО в Брюсселе Трамп потребовал от европейских союзников немедленно увеличить взнос в бюджет альянса до 2% ВВП. В противном случае, заверил он, США будут заниматься безопасностью и обороной в одностороннем порядке.

%«Если партнеры по альянсу немедленно не будут направлять на оборону 2% от ВВП, американцы будут вести дела в соответствии со своими собственными интересами», — заявил американский лидер.

12 июля во время встречи, на которой обсуждался вопрос вступления в альянс Украины и Грузии, Трамп вместо того, чтобы говорить по теме, вернулся к проблеме расходов на оборону и высказался «опять в очень жестких тонах», рассказал журналистам дипломатический источник в одной из европейских делегаций.

«Он говорил о странах, которые выполняют свои обязательства и которые нет, несколько раз он упомянул Германию и лично [канцлера ФРГ] Ангелу Меркель. Он также привел пример того, сколько стоит это здание (новая штаб-квартира НАТО. — «Газета.Ru»)», — сказала дипломат.

После заявления Трампа, по словам источника, союзники провели чрезвычайное внеочередное заседание.

«После этого [генсек НАТО Йенс] Столтенберг созвал встречу Североатлантического совета для обсуждения вопроса расходов на оборону», — отметила дипломат. При этом она подчеркнула, что Трамп «не угрожал выходом США из альянса».

Еще в первый день саммита НАТО, 11 июля, стало известно о том, что американский лидер требует от европейских стран увеличить финансирование бюджета организации.

Так, американская газета Politico сообщила со ссылкой на дипломатические и официальные источники в НАТО, что Трамп угрожал партнерам выходом США из альянса. По информации издания, Трамп в четверг на встрече с лидерами стран-членов военного блока, а также президентами Украины и Грузии предупредил о «тяжких последствиях» в случае, если союзники по НАТО как можно скорее не повысят военные расходы.

Ряд мировых СМИ также не исключили, что в перспективе американцы могут сократить финансовое участие в НАТО или, в крайнем случае, даже разорвать отношения с альянсом. Однако дополнительных разъяснений от американской стороны пока не последовало.

Тем не менее Германия отказалась дать обещание о повышении расходов на оборону в том объеме, в каком требует Вашингтон. Власти ФРГ до 2024 года планируют достичь расходов на оборону в размере 1,5% ВВП, как это было решено на саммите НАТО в 2014 году. А затем плавно двигаться в направлении 2% от ВВП.

По прогнозам НАТО, в 2018 году планку в два процента от ВВП на военные расходы наряду с США возьмут также Греция, Великобритания, Польша, Румыния, а также балтийские страны — Литва, Латвия и Эстония. Несмотря на растущий военный бюджет, Германия пока выделяет на вооружения порядка 1,24% от ВВП.

При этом сам Трамп еще 11 июля не только потребовал от европейских стран увеличить финансирование оборонного блока, но и поставил новую цель — повышение расходов до 4% от ВВП. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Однако на данный момент неизвестно, к какому именно сроку президент США желает получить увеличение расходов до 4%.

Трамп принимает участие в саммите НАТО в рамках своего европейского турне. После Брюсселя он планирует посетить Великобританию, где встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

16 июля в Хельсинки состоится саммит Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Он станет первой официальной встречей лидеров стран с момента избрания Трампа в 2016 году.

Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов рассказывал, что от того, как пройдет встреча участников Североатлантического альянса, возможно, будет зависеть итог переговоров американского президента с Путиным.

По его мнению, итог может быть более выгодным для Кремля, если Трампу не понравится саммит НАТО.

Самуйлов пояснял, что американский лидер будет требовать от партнеров по военному блоку, чтобы они тратили на оборону больше. Сейчас многие европейские страны, особенно бывшие члены социалистического лагеря в Восточной Европе, отказываются платить, отмечает эксперт.

«Трамп — человек импульсивный. Если он во время саммита НАТО додавит европейцев, тогда он будет доволен. Если же они не пойдут на уступки, тогда разозленный Трамп после этого встретится с Путиным и договорится о чем-то, что европейцам не понравится и нанесет им ущерб», — передает слова Самуйлова НСН.

Сам Трамп перед поездкой заявил американским журналистам, что считает встречу с российским лидером самой легкой частью своей турне. «Итак, мне предстоят саммит НАТО, Великобритания, которая в некоторой степени находится в кризисе, и Путин. Честно говоря, Путин может стать самой легкой частью», — сказал он журналистам.