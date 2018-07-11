«Они подкупают»: почему Греция высылает дипломатов России

Правительство Греции выслало двух российских дипломатов, а еще двум запретило въезд на территорию страны, сообщает афинская газета Kathimerini. По данным издания,

Афины обвиняют дипломатов из Москвы в попытках вмешательства во внутренние дела Греции и «нелегальных действиях, подрывающих национальную безопасность».

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Дипломатов обвиняют в попытках распространения дезинформации, а также в подкупе государственных чиновников. Попытки подкупа также не удались — причем совершались они как на уровне местных властей, так и государственного аппарата Греции. В публикации отмечается, что подпольная деятельность, вероятно, связана с «тайными сношениями» Афин и Москвы на протяжении последних двух лет на фоне «общей обстановки в мире в сфере безопасности».

Один из выдворенных дипломатов, по данным Kathimerini, — Виктор Яковлев, однако это имя не фигурирует в списке дипломатического персонала российского посольства на сайте миссии.

В статье отмечается, что выдворение Афинами россиян — не «гром среди ясного неба», а «ответ на ряд шагов РФ по расширению влияния в Греции». По данным источников в дипломатических кругах,

в деле фигурирует Императорское православное Палестинское общество — гуманитарная организация, возглавляемая генерал-полковником Сергеем Степашиным, экс-главой Федеральной службы контрразведки РФ и первым директором ФСБ.

При этом власти Греции подчеркивают, что хотят поддерживать добрые отношения с Россией и будут продолжать продвигать дружбу между двумя народами — на условиях взаимного уважения суверенитета и независимости стран.

Кроме того, Афины стараются вести себя осторожнее в отношениях с Москвой — особенно на фоне дела об отравлении Скрипалей в британском Солсбери, говорится в статье. К примеру, Греция не стала выдворять российских дипломатов после этого скандала — когда многие другие страны ЕС решили выслать сотрудников дипмиссий РФ.

Еще до начала взаимных выдворений, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, комментируя решение Европейского союза отозвать посла из России, заявил, что каналы диалога с Россией должны оставаться открытыми.

«Мы на саммите [ЕС в Брюсселе] обсуждали европейско-российские отношения, которые являются особенно сложными после покушения в Солсбери. Я подчеркнул, что это дело должно быть расследовано как можно скорее и в сотрудничестве с Россией. Я указал, что мы должны быть решительными в этом вопросе. В то же время я подчеркнул необходимость всегда сохранять каналы диалога с Россией, мы должны оставлять открытым окно и завершить расследование соответствующей международной организации прежде, чем делать окончательные выводы», — подчеркнул премьер Греции.

Греческое правительство под руководством Алексиса Ципраса старается укреплять контакты с Москвой и открыто критикует санкции ЕС в отношении России, называя их «контропродуктивными».

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва зеркально ответит на высылку Грецией российских дипломатов, передает ФАН. В ведомстве подчеркнули, что такая реакция на подобные действия иностранных государства — сформировавшаяся ранее практика.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа связывает ситуацию с саммитом НАТО в Брюсселе, стартовавшим 11 июля.

«Возможно, это связано с саммитом НАТО, чтобы улучшить свою позицию. Как-то очень странно все это звучит. Греция всегда была дружественной нам страной», — удивился в разговоре с НСН депутат.