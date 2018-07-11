«Угроза безопасности»: Греция высылает россиян. LIVE

Высылку российских дипломатов из Греции прокомментировали и в Совфеде. По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, Россия должна дать зеркальный ответ, чтобы «обеспечить безопасность работы своих сотрудников». «Принцип зеркального ответа применяется всегда в таких случаях — ну разве что за редчайшими, небывалыми исключениями. Это общий принцип дипломатии», — сказал сенатор РИА «Новости».

Климов добавил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как союзника в Европе. «Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно», — подчеркнул он.