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«Угроза безопасности»: Греция высылает россиян. LIVE

Греческие СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из страны

Из Греции высылают двух российских дипломатов «за противоправные действия против национальной безопасности», передают местные СМИ, ссылаясь на высокопоставленные дипломатические источники. Еще двум сотрудникам российской дипмиссии запретили въезд на греческую территорию. Их обвиняют в «попытках сбора и распространения информации, а также подкупе государственных чиновников». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию происходящего в Греции.
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11:15

Высылку российских дипломатов из Греции прокомментировали и в Совфеде. По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, Россия должна дать зеркальный ответ, чтобы «обеспечить безопасность работы своих сотрудников». «Принцип зеркального ответа применяется всегда в таких случаях — ну разве что за редчайшими, небывалыми исключениями. Это общий принцип дипломатии», — сказал сенатор РИА «Новости».

Климов добавил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как союзника в Европе. «Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно», — подчеркнул он.

11:00

В материале «Катемирини», кстати, подчеркивается, что Греция всегда проявляла большую осторожность в отношениях с Россией — в качестве примера газета приводит ситуацию с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери, когда Греция не последовала примеру других западных стран и не стала высылать российских дипломатов.

10:45

В МИД России уже заявили, что Москва примет зеркальные меры в ответ на высылку российских дипломатов из Греции, передает РИА «Новости». В дипведомстве пояснили, что такая реакция на подобные действия — сложившаяся практика.

10:30

Тем временем действия Греции уже комментируют в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа связал решение Афин с саммитом НАТО, проходящим 11-12 июля в Брюсселе.

«Возможно, это связано с предстоящим саммитом НАТО, чтобы улучшить свою позицию. Как-то очень странно всё это звучит. Греция всегда была дружественной нам страной», — заявил Чепа в эфире НСН.

10:24

«Дипломатические источники отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», — пишет газета.

Собеседники издания также отметили, что ответные действия со стороны Москвы приведут лишь к усугублению ситуации.

10:09

Собеседники газеты «Катемирини» также рассказали, что решение о высылке российских дипломатов из Греции связано в том числе с деятельностью Императорского православного палестинского общества, которая, по их словам, имела своей целью попытки оказания влияния на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви с помощью вознаграждений.

10:00

Отмечается, что действия греческой стороны не являются «ударом грома с ясного неба», так как речь идет о якобы скоординированных действиях, которые должны были усилить влияние России на территории страны. При этом в статье подчеркивается, что Греция хочет сохранять хорошие отношений с Россией.

10:00

В частности, Афины обвиняют российских дипломатов в «попытках сбора и распространения информации», а также «подкупа государственных чиновников», в том числе в вопросах, касающихся соглашения между Грецией и Македонией о названии государства.

10:00

Доброе утро, дорогие читатели!

Греческая газета «Катимерини» со ссылкой на высокопоставленные источники в дипломатических кругах сообщила о высылке из страны двух российских дипломатов за «незаконное вмешательство» во внутренние дела Греции. При этом еще двум дипломатам из РФ запретили въезд на территорию Греции.

«Газета.Ru» внимательно следит за ситуацией и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.