«Угроза безопасности»: Греция высылает россиян. LIVE

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Высылку российских дипломатов из Греции прокомментировали и в Совфеде. По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, Россия должна дать зеркальный ответ, чтобы «обеспечить безопасность работы своих сотрудников». «Принцип зеркального ответа применяется всегда в таких случаях — ну разве что за редчайшими, небывалыми исключениями. Это общий принцип дипломатии», — сказал сенатор РИА «Новости».
Климов добавил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как союзника в Европе. «Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно», — подчеркнул он.
В материале «Катемирини», кстати, подчеркивается, что Греция всегда проявляла большую осторожность в отношениях с Россией — в качестве примера газета приводит ситуацию с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери, когда Греция не последовала примеру других западных стран и не стала высылать российских дипломатов.
В МИД России уже заявили, что Москва примет зеркальные меры в ответ на высылку российских дипломатов из Греции, передает РИА «Новости». В дипведомстве пояснили, что такая реакция на подобные действия — сложившаяся практика.
Тем временем действия Греции уже комментируют в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа связал решение Афин с саммитом НАТО, проходящим 11-12 июля в Брюсселе.
«Возможно, это связано с предстоящим саммитом НАТО, чтобы улучшить свою позицию. Как-то очень странно всё это звучит. Греция всегда была дружественной нам страной», — заявил Чепа в эфире НСН.
«Дипломатические источники отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», — пишет газета.
Собеседники издания также отметили, что ответные действия со стороны Москвы приведут лишь к усугублению ситуации.
Собеседники газеты «Катемирини» также рассказали, что решение о высылке российских дипломатов из Греции связано в том числе с деятельностью Императорского православного палестинского общества, которая, по их словам, имела своей целью попытки оказания влияния на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви с помощью вознаграждений.
Отмечается, что действия греческой стороны не являются «ударом грома с ясного неба», так как речь идет о якобы скоординированных действиях, которые должны были усилить влияние России на территории страны. При этом в статье подчеркивается, что Греция хочет сохранять хорошие отношений с Россией.
В частности, Афины обвиняют российских дипломатов в «попытках сбора и распространения информации», а также «подкупа государственных чиновников», в том числе в вопросах, касающихся соглашения между Грецией и Македонией о названии государства.
Доброе утро, дорогие читатели!
Греческая газета «Катимерини» со ссылкой на высокопоставленные источники в дипломатических кругах сообщила о высылке из страны двух российских дипломатов за «незаконное вмешательство» во внутренние дела Греции. При этом еще двум дипломатам из РФ запретили въезд на территорию Греции.
«Газета.Ru» внимательно следит за ситуацией и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.