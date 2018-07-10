Кеннеди сравнил российские власти с мафией

Сенатор от штата Луизиана Джон Нили Кеннеди после возвращения из России заявил, что взаимодействие с российскими властями похоже на общение с мафией, а встречи американской делегации с российскими законодателями «порой перерастали в свары», цитирует сенатора Associated Press.

Кеннеди заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «вел себя как хулиган-задира».

Американский сенатор убежден, что в России якобы «нет политической философии — с таким же успехом можно говорить, что политическая философия есть у мафии». Кеннеди подчеркнул, что «философия Путина — деньги и власть, и он правит железной рукой».

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В России уже отреагировали на заявления Кеннеди — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не испытывают иллюзий в отношении на американских сенаторов.

«Конечно, трудно понять подобные слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны. Сенатор, действительно, был здесь, имел возможность посмотреть на нашу страну, пообщаться с нашим руководством. Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим внутренним русофобским давлением. Мы это прекрасно понимаем», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Вместе с тем Кеннеди во время пресс-конференции выступил в поддержку личной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Российскому лидеру, с его точки зрения, «нельзя доверять», и лучшее, что могут сделать в Белом доме, — это «сдерживать его».

Как сообщает ФАН, в Совете Федерации в ответ на заявление Кеннеди отметили, что подобные этому «недальновидные высказывания» могут сильно навредить переговорам в Хельсинки между Трампом и Путиным. Такое мнение выразил сенатор, член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Российский сенатор подчеркнул, что у Кеннеди была лишь одна цель — создать «соответствующую атмосферу» и «сорвать переговорный процесс».

Клинцевич добавил, что «по-другому эти слова оценить не может» и назвал выступление луизианского сенатора «большой политической близорукостью».

Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди, представляющий южный штат Луизиана, до 2007 года имел членский билет Демократической партии. Уроженец штата Миссисипи выступает в поддержку запрета на аборты и активно поддерживает NRA — National Rifle Association, Национальную стрелковую ассоциацию. Сенатор не является членом знаменитого клана Кеннеди, и не родственник 35-му президенту США Джону Кеннеди и сенатору Роберту Кеннеди.

Кеннеди в Америке известен своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, но при этом он доброжелательно отнесся к саммиту Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. Ранее сенатор заявил, что Ким согласился на встречу исходя из понимания, что в ином случае на Корейском полуострове «может начаться война».

Кеннеди регулярно заявляет, что российские власти якобы активно вмешивались в выборы американского президента в 2016 году. При этом в конце осени 2017 года он добавил, что даже если «кремлевское вмешательство» и имело место, то «вряд ли могло серьезно повлиять — американцы не настолько глупы, чтобы верить fake news». Тролль-кампания же наносила вред в равной мере и Хиллари Клинтон, и Дональду Трампу, заявил сенатор.

Отметим, что Россия отрицает свою связь с американскими выборами. Президент США Дональд Трамп назвал расследование «вмешательства» охотой на ведьм и призвал не позорить страну.

В конце июня 2018 года в Москву для встреч с российскими законодателями и обсуждения насущных проблем приехала делегация американских конгрессменов. Джон Нили Кеннеди в ходе визита в Россию рассказал «Коммерсанту» о том, что в если Кремль захочет вмешаться в промежуточные выборы в конгресс в ноябре, то Вашингтон будет вынужден «ответить драконовскими мерами».

Кеннеди не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь, однако подчеркнул, что «реакция США будет зависеть от действий России». Он добавил, что Штаты хотели бы улучшить отношения с РФ, однако для этого «российские власти должны улучшить поведение».

Кроме того, сенатор выразил сожаление по поводу того, что в случае отсутствия изменений в «поведении Кремля» пострадают граждане России. Ранее Кеннеди заявлял, что попытки переубедить президента РФ Владимира Путина сродни кормлению акулы с руки.