«Чутье приспособленца»: что известно о главе МИД Британии

В Великобритании сменились главы сразу трех министерств. Новым министром здравоохранения стал бывший министр культуры, цифровых технологий и медиа Мэттью Хэнкок. Главой минкульта назначен генпрокурор Англии и Уэльса Джереми Райт. Однако главной новостью стало назначение нового министра иностранных дел Соединенного королевства: на место Бориса Джонсона пришел экс-глава минздрава Джереми Хант, сообщает НСН.

Новые назначения уже одобрила королева Елизавета II, говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра.

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Борис Джонсон, острый критик политики Москвы, в Великобритании был известен как один из главных сторонников Brexit — выхода страны из состава ЕС. Из-за спора о британской политической и экономической независимости от Старого Света и случилась его отставка.

Как отмечается в публикации Bloomberg, Джонсон покинул кабмин из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу того, насколько резко Лондон должен разорвать торговые отношения со странами Евросоюза.

Неделей ранее Мэй заявила, что отправит в отставку тех членов кабмина, кто не согласится с выбранным ей способом покинуть ЕС. Предложенный Мэй план, согласованный с Брюсселем, предполагает составление перечня промышленной и сельскохозяйственной продукции, на которую не будут распространяться торговые пошлины (Лондон восстанавливает их после выхода из Евросоюза).

Кроме того, этот «мягкий» вариант Brexit будет сопровождаться созданием зоны свободной торговли, передает ФАН.

Борис Джонсон был известен как ярый сторонник жесткого и бескомпромиссного выхода Великобритании из состава ЕС. Позиция нового министра иностранных дел по этому вопросу гораздо мягче.

По мнению работавших с Джереми Хантом британских чиновников и парламентариев, у нового главы британского МИДа есть качества, которые до сих пор позволяли ему десятилетиями оставаться в большой политике: отменное «чутье» на актуальную повестку, способность приспосабливаться к складывающейся ситуации и быстро менять политическую позицию.

До референдума о Brexit Хант был решительным противником этого шага. Но уже в 2018 году он начал уверять, что его переубедили. Сегодня он поддерживает выход из ЕС, по собственным словам, из-за «высокомерия, которое Брюссель проявляет по отношению к острову».

Очевидно, по отношению к России Хант также будет занимать ту позицию, которая удобна Мэй в данный момент. Перспектив для улучшения отношений двух стран в связи с развитием «дела Скрипаля» пока не просматривается.

На предшествующих назначению заседаниях кабмина Хант горячо поддерживал предложенный премьером план Brexit, — и такие лояльные сподвижники Терезе Мэй очень нужны. Консерватор Мэй сталкивается с мощной критикой с обеих политических флангов. Левые считают, что Brexit - это худшая судьба для Великобритании, а многие правые (в том числе отставленный Борис Джонсон) думают, что Мэй избрала слишком мягкотелый вариант разорвать союз с ЕС.

Сама лояльность

51-летний Джереми Хант ранее окончил частную школу «Чартерхауз», стал выпускником Оксфорда, где изучал философию, политологию и экономику.

После окончания университета Хант занимался бизнесом. В 1990-х годах основанная им компания по сбору информации об образовательных курсах принесла 14 млн фунтов стерлингов. Хант богат, и его состояние периодически оказывалось в центре скандалов: к примеру, британская пресса сообщала, что он не стал декларировать семь квартир в городе Саутгемптоне.

В политику Хант пришел в 2005 году — он был избран в парламент от Консервативной партии, активно работал над проектом Олимпиады-2008 в Лондона и был назначен на пост «теневого министра» культуры. Теневой министр — представитель оппозиционной парламентской партии, который контролирует деятельность собственно министра из правящей партии.

В 2010 году консерватор Хант стал министром по вопросам Олимпиады, а также культуры, спорта и массовых коммуникаций. Наконец, в 2012 году Ханта назначили на пост главы минздрава, где он и служил до назначения на пост министра иностранных дел.

Хант — один из долгожителей британского кабмина. Он работал и во всех составах правительства Терезы Мэй, и в двух кабинетах при ее предшественнике — Дэвиде Кэмероне.

Новые назначения на министерские посты показывают, что Мэй тяжело вести дела с собственным кабмином, отмечает «Би-би-си».

9 июля 2018 года на должность министра по делам выхода Великобритании из Европейского союза был назначен Доминик Рааб. Он юрист, который ранее занимался делом об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Сергея Магнитского.

Рааб сменил на этом посту Дэвида Дэвиса, подавшего в отставку 8 июля из-за несогласия с созданием общей таможенной зоны ЕС и Великобритании.