Последнее предупреждение: Хорватия извинилась за демарш Виды

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида, поздравивший после победы своей команды над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2018 Украину, а вовсе не своих болельщиков и страны, вызвал неоднозначную реакцию как со стороны российских политиков и наблюдателей, так и со стороны хорватских СМИ.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала поступок Виды «глупой выходкой» и отметила попытки разных сил политизировать проходящий в России мундиаль.

«Я вижу попытку политизировать спорт. Истерика британских политиков, твиты НАТО, заявления Каспарова, глупая выходка хорватских футболистов — только несколько примеров в контексте ЧМ», — сказала Захарова.

После матча со сборной России 7 июля, который по итогам пенальти завершился победой хорватской команды, Вида совместно с экс-футболистом сборной Хорватии Огненом Вукоевичем записали видеообращение в инстаграм, которое Вида начал выкриком «Слава Украине».

«Слава Украине! Это победа за «Динамо» и за Украину. Давай-давай! Хорватия, вперед», — заявили футболисты.

Стоит отметить, что само видео в настоящий момент доступно в аккаунте @footballhub_ua (со ссылкой на инстаграм Вукоевича) — оригинальная запись уже удалена.

Ряд наблюдателей сочли заявления Виды и Вукоевича политическими и осудили поступок представителей хорватской сборной.

На фоне разгоревшегося скандала Футбольный союз Хорватии принял решение отстранить члена тренерского штаба Огнена Вукоевича от участия в мундиале и лишить его аккредитации на матчи чемпионата. В пресс-службе союза отметили, что отстранение Вукоевича следует расценивать как официальное извинение хорватской стороны перед Россией.

Международная федерация футбола (ФИФА), в свою очередь, изучила инцидент и вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде.

«Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитета ФИФА направил предупреждение Виде за его заявления в видео, снятом после игры с Россией», — сообщил официальный представитель ФИФА.

Некоторые пользователи сети требовали дисквалификации футболиста за допущенные высказывания, которые можно расценить как политические, однако для этого у ФИФА не было оснований — запись была сделана за пределами спортивных объектов.

Ряд российских политиков также призывали Международную федерацию футбола жестко отреагировать на поступок хорватских футболистов. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал ролик «хулиганским», а поведение Виды и Вукоевича — «неприличным».

«На чемпионате мира не приветствуются ни политические лозунги, ни националистические. Поэтому я уверен, что ФИФА должна резко и жестко отреагировать... Такие действия должны пресекаться», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».

А вот сенатор Виктор Озеров призвал не придавать большого значения выходке хорватских спортсменов и «не делать из спорта политику». «Считаю, что не стоит придавать этому значения. Эмоциональные порывы, которые бывают у игроков — кто родителей благодарит, кто команду, что его вырастила. Это распространенная вещь», — заявил Озеров.

Поведение Виды и Вукоевича раскритиковали и хорватские СМИ. Портал Sportarena опубликовал статью об инциденте под заголовком «Этого нам не нужно». Издание отмечает, что поступок футболистов не соответствует интересам Хорватии и может быть расценен как «прямая провокация».

«Хозяева мундиаля делали все, чтобы хорваты чувствовали себя хорошо. Вряд ли это действие игроков может позитивно отразиться на наших отношениях», — считают авторы материала.

В то же время хорватское издание Index отмечает, что выходка футболистов возмутила жителей Хорватии не потому, что они тепло относятся к России, а только из-за возможных последствий в виде санкций со стороны ФИФА.

Dnevno.hr также осудило Виду и Вукоевича за неосторожное поведение. Они «прошлись по краю», пишет издание. «Вида и Вукоевич явно шли по краю. Равно как и вся хорватская сборная на этом чемпионате мира, которая едва не вылетела с мундиаля, обыграв национальную команду России только в серии пенальти», — не преминули напомнить авторы статьи.

Тем временем за хорватских футболистов вступилась Федерация футбола Украины. Ее президент Андрей Павелко заявил, что организация полностью поддерживает поступок Виды и Вукоевича, а также направила ФИФА и УЕФА письма с просьбой не наказывать хорватов.

При этом Вида уже попытался оправдать неаккуратные заявления. «Это не политическое высказывание, а просто благодарность всем за поддержку с Украины, где я и Вукоевич провели несколько лет. У нас не было намерения кого-то обидеть. У меня много друзей на Украине и в России, я горжусь ими. Я рад говорить на русском и наслаждаюсь российским гостеприимством на чемпионате мира.

Я искренне надеюсь, что это сообщение не будет восприниматься как что-то, кроме выражения благодарности нашим друзьям с Украины за их поддержку — не в матче с Россией, а во время всего турнира», — цитирует Виду сайт Хорватского футбольного союза.

Действительно, Виду с Украиной связывают последние пять лет спортивной карьеры — с 2013 по 2018 годы он играл за киевский клуб «Динамо». Это значит, что футболист застал развитие кризиса в отношениях России и Украины, что называется, в режиме реального времени. Поэтому можно предположить, Вида не мог не знать, что лозунг украинских националистов «Слава Украине!», активно использовавшийся в ходе событий зимы 2013/14 годов и приведших к свержению президента Виктора Януковича, может вызвать как минимум раздражение со стороны российских болельщиков и наблюдателей.