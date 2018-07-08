Белый дом раскололся по линии Крыма

Спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон не планирует признавать Крым частью России. При этом он пояснил, что фразу главы Белого дома Дональда Трампа «посмотрим» о возможности обсуждения принадлежности Крыма российским неправильно истолковали СМИ.

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Дипломат напомнил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс неоднократно заявляли, что США не намерены признавать вхождение Крыма в состав России, передает ФАН.

Четыре дня назад представитель Белого дома США Хоган Гидли, заявил, что Соединенные Штаты не признают позицию России по Крыму.

«Мы решительно не признаем попытки России аннексировать Крым», — заявил Гидли.

Вопрос о территориальной принадлежности Крыма решен окончательно и не подлежит обсуждению – так ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на слова Трампа о возможности признать территориальную принадлежность Крыма.

«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», — сказал представитель Кремля.

Сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов считает, что, хотя Трамп дал очень неопределенный ответ на вопрос о признании Крыма американской стороной, таким образом он подал сигнал о готовности обсуждать с российским главой эту тему.

«Понятно, что в данном случае Дональд Трамп ничего определенного не сказал. Но он дает сигнал, что готов обсуждать эту тему. Он дает сигнал, что едет на встречу с Владимиром Путиным, будучи готовым говорить по любой проблеме. Запретных тем не существует. Трамп дает сигнал, что готов обсуждать тему признания Крыма», — пояснил сенатор.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Крым сегодня развивается и идет своим путем. Самый важный вопрос для крымчан сегодня — это вопрос развития территории и повышения уровня жизни людей, передает НСН.

«Крым — это Россия. Твердо уверена, что Крым, как субъект РФ, будет признан и европейским сообществом, и США. Всему свое время», — сказала сенатор.

При этом она напомнила, что глава Белого дома и ранее делал подобные высказывания относительно признания Крыма.

«Признание Трампа, что этот вопрос будет им рассмотрен, для нас не является удивительным, потому что еще в своей предвыборной программе он высказывался о том, что не возражает с позицией СМИ, что Крым следует признать частью России.

Мы понимаем, что признание Крыма – вопрос геополитический для определенного ряда стран, поэтому сегодня это высказывание не оцениваем никак», — указала парламентарий.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что рано или поздно позиция стран Запада по Крыму должна измениться, так как «такие перемены назрели и могут стартовать и по ту, и по эту сторону Атлантики». Вместе с этим, он призвал «не преувеличивать значение сказанного».

«В ходе предвыборной кампании Трамп уже произносил нечего подобное, но, по оценкам экспертов, это было скорее уходом от конкретного ответа, нежели определением позиции. Но буду рад ошибиться», — добавил сенатор.

По его словам, только время покажет, кто первым возьмет на себя смелость признать ошибочность и бесперспективность текущей ситуации.

«Но именно такое лидерство, а не пресловутая трансатлантическая солидарность любой ценой и невзирая ни на что, как никогда нужно сейчас всему миру», — сказал парламентарий.

В прошлом месяце Трамп возложил вину за ситуацию вокруг Крыма на своего предшественника Барака Обаму.

«Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал его», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на это указал, что Крым «потерял» киевский режим.

«Трамп неправ: Крым «потерял» не Обама — его потерял нынешний киевский режим, т.к. крымчане не захотели после переворота остаться в составе Украины. Но в том, что Крым — русский, Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе», — отметил сенатор.