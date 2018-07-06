Сделка в силе: Трамп не смог торпедировать соглашение с Ираном

В Вене прошли многосторонние переговоры по иранской ядерной программе. Впервые подобное мероприятие прошло без участия Вашингтона — президент США Дональд Трамп заявил, что выходит из соглашения с Тегераном и будет искать «лучшей сделки». Остальные страны участницы Совместного всеобъемлющего плана действий — так официально называется документ — подтвердили свою приверженность соблюдению условий сделки, в том числе — защите компаний, инвестирующих в Иран.

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Участники СВПД обсудили усилия по нормализации торгово-экономических отношений с Ираном, приветствовав проделанную работу и активизацию диалога, сообщает РИА «Новости». По итогам заседания было принято совместное заявление глав МИД Ирана, России, Франции, Великобритании, Германии и Китая.

Несмотря на противоречия между Россией и ЕС, они выступают единым фронтом в сохранении «ядерной сделки» с Ираном после выхода из нее США.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи отметил в беседе с журналистами, что в настоящее время ситуация с ядерным соглашением по Ирану непростая, но государства-участники сохраняют приверженность международному праву.

Иран подтвердил, что даже учитывая выход администрации Дональда Трампа из соглашения, Тегеран остается привержен соблюдению условий сделки — именно отказа от этого и последующей дестабилизации всего региона Ближнего Востока опасались участники СВПД.

Эту позицию подтвердил и глава МИД России Сергей Лавров: «Иран подтвердил, в ответ на призывы всех остальных участников, что привержен договоренностям, которые в Совместном всеобъемлющем плане действий закреплены».

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «односторонний шаг США фактически сломал договоренности», Тегеран продолжает сотрудничать с МАГАТЭ, хотя у Ирана появился повод также выйти из сделки, поскольку фактически «Соединенные Штаты — главный участник этой договоренности».

Намерения Ирана фактически означают, что ядерное соглашение, возможно, удастся сохранить даже без участия США.

Правда, сделать это будет нелегко, учитывая, что Вашингтон пригрозил санкциями европейским компаниям, которые продолжат вести бизнес с Ираном. При этом страны ЕС активно фрондируют перед США. На этой неделе в Австрии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, с визитом побывал президент Ирана Хасан Роухани и обсудил ядерное соглашение с президентом Александером ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Визит состоялся, несмотря на то что накануне власти Германии задержали четырех выходцев из Ирана, подозреваемых в подготовке теракта во Франции. Одним из них был иранский дипломат, работавший в посольстве в Вене.

Стать посредником

Встреча подписантов соглашения, в числе которых и Россия, проходит незадолго до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По мнению экспертов, стороны, несомненно, затронут и вопрос ядерной сделки с Тегераном. Трамп, как и ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, будет попытаться уговорить Путина не поддерживать соглашение.

В свою очередь, журнал Foreign Policy отметил, что на саммите будет поднят и другой вопрос, касающийся Ирана.

Вашингтон хочет просить Россию помочь вывести иранские силы из Сирии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация о готовящихся договоренностях России и США по выводу войск Ирана из Сирии не соответствует действительности.

«…Сообщения в том плане, что «без меня меня женили», когда две страны обсуждают третью страну и принимают за нее какие-то решения — вряд ли, наверное, это реалистично», — сказал Песков.

Заставить Иран вывести свои войска из Сирии, где он имеет прочные позиции, вряд ли возможно. К тому же, эксперты Foreign Policy считают, что у России нет рычагов воздействия на Иран.

Иран, действительно, является ситуативным союзником России в Сирии и преследует в этой стране собственные цели. Одна из них — возможность проецировать силу на Израиль, своего главного противника в регионе. В России не хотят этого, так как для Москвы важно сохранить дружеские отношения с Израилем — важным политическим и экономическим союзником на Ближнем Востоке.

В то же время все, что касается мирного атома Ирана, связано с Россией. Именно Москва построила в этой стране АЭС и без ее технологий дальнейшее развитие иранской ядерной энергетики невозможно.

Как отмечает ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, Москва осознает, что Иран хочет сохранить сделку с ЕС, а администрация Трампа достаточно жестко настроена к Ирану.

Путину в этих условиях придется, по выражению Карасика, быть «мастером церемонии», чтобы попытаться найти возможности для урегулирования ситуации и «сохранить урегулирование Сирии на российских условиях».

В свою очередь, рассуждая о диалоге Путина и Трампа по Сирии, бывший высокопоставленный чиновник нескольких администраций США Деннис Росс отмечает, что Трамп должен будет сказать Путину, что США сохранят небольшое присутствие в Сирии до полной победы над террористами группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России), а иранское влияние в этой стране должно быть сдержано.

«Если закрепление Ирана в Сирии не будет остановлено, это вызовет более широкую войну между Израилем и иранцами», — пишет Росс в статье для The Washington Post.

Он отмечает, что США должны дать Кремлю понять, что полностью поддержат Израиль. При этом автор считает, что Трамп вполне может «попросить Путину быть его «каналом связи» с Ираном».

По мнению Карасика, помочь российскому президенту в дипломатии с Ираном может понимание что экономическая ситуация в Исламской Республике ухудшается из-за новых санаций, и это может заставить Тегеран начать уменьшать свое присутствие в Сирии. В то же время эксперт отмечает, что «уход Ирана из Сирии не гарантирован на 100%», и в любом случае «Иран хочет сохранить свои экономические позиции в Сирии аналогичные тем, которые они создали в Ираке».