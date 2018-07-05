«Может, он имеет в виду открытие генконсульства»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не воспринимать с негативом слова президента Украины Петра Порошенко о желании поднять «жовто-блакитный» флаг в Севастополе – дипломат предположила, что речь может идти о намерении Киева попросить у Москвы санкцию на открытие на территории крымского полуострова генерального консульства.

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«Не очень поняла, почему это заявление вызвало такой резонанс и столько негативных откликов в Севастополе. Вот правда, мне непонятно… В данном случае я не разделяю их негативного отношения к заявлению Петра Порошенко. Почему? Потому что я, например, вижу, что президент Украины движется в каком-то направлении большей реалистичности.

Я, например, исхожу из того, что заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие генерального консульства»,

— цитирует Захарову РИА «Новости».

Речь идет о заявлении Порошенко во время поздравления украинских моряков с днем военно-морских сил Украины в воскресенье 1 июля – политик пообещал, что в бухтах Севастополя снова будет поднят украинский флаг. Украинский президент в своем поздравлении выразил оптимизм по поводу будущего ВМС Украины, а также пожелал украинским военным «решимости и настойчивости».

«Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя», — заявил глава государства.

В ответ на это председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева подчеркнула, что украинский флаг может появиться в Севастополе только рядом с российским, передает НСН.

«Севастополь — часть России, был, есть и будет. Поэтому, слыша такие заявления, можем только посочувствовать тому, насколько Порошенко неверно оценивает ситуацию», — добавила она.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал Украине «сначала поднять флаг на своих базах в Одессе».

«Украинский флот довели до ручки — об этом говорят и на Украине, и за ее пределами. Что же касается Севастополя, то все это сказки», — добавил сенатор.

Представитель Севастополя в Совфеде Ольга Тимофеева отметила, что слова украинского лидера так и останутся словами.

«Президент Украины Петр Порошенко может сделать сколько угодно заявлений на подобную тему, забывая о том, что жители Севастополя и Республики Крым сделали свой выбор в 2014 году — поэтому поднимать флаг он может только на территории Украины, создавая «администрации» Крыма и Севастополя в Херсоне», — пояснила парламентарий.

По словам сенатора, Порошенко может поднять украинский флаг только на территории различного рода квазиструктур, которые в действительности не имеют никакого отношения к России и базируются на Украине.

«Что касается полуострова, к территории Украины он не относится. Мы с вами обсуждаем эту тему, но никаких правовых последствий и реальных действий за заявлениями Порошенко не последует. Петр Алексеевич Порошенко забывает, что когда в 2014 году он приезжал в Крым, жители полуострова чуть ли не на руках отнесли его в аэропорт, дав ему возможность уехать. Ему стоит вспомнить, как развивались события в 2014 году, чтобы вообще не делать пустых и глупых заявлений», — заключила Тимофеева.

В июне украинский президент поздравил Севастополь с днем города, который отмечается 14 июня, отметив, что это «украинский» город, передает ФАН.

«Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!», — написал Порошенко в твиттере.

В этой связи вице-премьер республики Дмитрий Полонский указал, что президент Украины делает такие заявления, чтобы отвлечь внимание населения от плачевного экономического положения в собственной стране.

По словам Полонского, флаг Украины над Севастополем – «пьяная мечта украинского политика». Как подчеркнул Полонский, Севастополь и Крым — были, есть и будут территорией России. Он посоветовал режиму в Киеве, прекратить «упиваться абстрактными мечтами и сказками и начать наводить порядок в своей стране».

В апреле нынешнего года Порошенко предложил лишать украинского гражданства жителей Крыма. Документ законопроекта был опубликован на сайте Верховной рады. Сенатор Сергей Цеков поприветствовал инициативу украинского лидера.

«Это очень правильно, потому что в 2014 году крымчане приняли российское гражданство и отказались от украинского. Решение Порошенко правильное. Если бы было реализовано, то, о чем говорит Порошенко, это пошло бы на пользу, и крымчанам, и Украине в целом», — пояснил парламентарий.