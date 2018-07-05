«Подыграть Трампу»: куда Ким отправит ядерные ракеты

Госсекретарь США Майк Помпео, несмотря на непродолжительное время, что он находится во главе американского внешнеполитического ведомства, уже в третий раз посетит Пхеньян. Собственно, заступив на должность главы госдепа, он вплотную взялся за КНДР и прилегающий регион.

Фактически Белый дом «освободил» его от российского направления, которым в настоящий момент занимается помощник президент США по национальной безопасности Джон Болтон.

Соглашение между Вашингтоном и Пхеньяном, достигнутое в ходе саммита лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, обозначило приверженность двух стран к установлению новых отношений и стремление Пхеньяна избавить Корейский полуостров от ядерного оружия. «Соединенные Штаты и КНДР объединят усилия для построения длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове», — говорится в одном из пунктов соглашения.

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При этом эксперты отмечают —

тот факт, что в соглашении говорится обо всем Корейском полуострове, а не только о КНДР, можно считать дипломатической победой Кима.

Дело в том, что, несмотря на наличие ядерного оружия на территории КНДР, Пхеньян предполагает, что американское ядерное оружие есть и на территории Южной Кореи. Узнать, насколько справедливы эти предположения, можно будет лишь в ходе инспекций, которых Ким Чен Ын планирует добиться от Южной Кореи и США.

Все эти вопросы, несомненно, корейская сторона задаст Помпео, так как в КНДР должны быть уверены, что ядерного оружия на юге нет, отмечает в беседе с «Газета.Ru» профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД России Георгий Талорая.

В свою очередь, как отмечает телеканал CNN, от поездки Помпео ждут конкретных результатов, так как президенту США надо продемонстрировать успех «сделки» с КНДР перед промежуточными выборами в конгресс — они пройдут в ноябре 2018 года.

Госсекретарь в связи с этим находится в сложном положении — традиционным соперником внешнеполитического ведомства является Пентагон, где недавно заявили, что у северокорейского лидера нет желания полностью включиться в программу денуклеаризации. Впрочем, такой подход к оценке действий оппонента является традиционным для министерства обороны США.

Однако сам президент Трамп дал понять, что доволен уже достигнутыми результатами и переговоры с КНДР идут в позитивном ключе.

Накануне поездки Помпео глава Белого дома заявил, что благодаря ему — президенту США — не началась война между Соединенными Штатами и Северной Кореей.

«Никаких ракетных запусков и ядерных испытания в течение восьми месяцев. Вся Азия взбудоражена. Только оппозиционная партия, которая включает в себя СМИ с фейковыми новостями, продолжает жаловаться. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей», — написал американский президент в своем твиттере.

Ранее Трамп дал распоряжение не проводить военные маневры между Южной Кореей и США, которые были запланированы на август. Это важный шаг со стороны президента США, но, учитывая его воинственную риторику, от него можно ожидать резких шагов, сказал ранее в интервью «Газете.Ru» бывший помощник экс-президента США Билла Клинтона Стивен Пайфер.

«Вот чем я по-настоящему обеспокоен, так это тем, что если Корея не будет быстро реагировать и делать шаги в обозначенном направлении, Трамп придет к выводу, что Корея не выполняет взятые на себя обязательства. И вот каким образом сам Трамп будет реагировать — это вопрос», — отмечал эксперт.

Объекты на стол

Как пишет в своем комментарии агентство Associated Press, Помпео должен получить от КНДР «детальную информацию о том, что представляют собой ядерные и ракетные программы Севера, какие объекты у него есть и где они находятся».

Как отмечает The Guardian,

Помпео хочет добиться от лидера КНДР временных рамок проведения денуклеаризации, однако это долгий процесс, который может потребовать 10-15 лет. Речь идет об уже существующей программе, так как у КНДР в отличие от Ирана есть ядерные боеголовки, которые необходимо будет утилизировать.

США уже ранее потребовали от КНДР, чтобы она в процессе денуклеаризации вывезла ракеты за пределы страны для уничтожения. Пока неясно, куда могут быть вывезены ракеты. Теоретически такой страной могла бы стать Россия. У Москвы уже есть опыт участия в ядерной сделке, где она вывозила иранский уран в Россию для переработки.

Однако подобный сценарий маловероятен, учитывая отношения между Вашингтоном и Москвой. Правда, не исключено, что обсуждение ситуации вокруг КНДР будет в повестке саммита между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампомв середине июля в Хельсинки. Кроме того, Москва приветствовала встречу лидеров КНДР и США, а глава МИД России Сергей Лавров даже посетил Пхеньян накануне саммита в Сингапуре. Глава МИД России передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию, однако точной даты визита пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

США хотели бы получить более быстрые результаты, но добиться практических результатов пока трудно, говорит Толорая. При этом для КНДР, которая уже выработала позицию, как вести переговоры, «важен сам процесс нормализации и налаживания отношений с США».

Эксперт полагает, что, понимая важность выборов для Трампа, «корейцы будут готовы подыграть, чтобы не разрушать политические позиции американского президента».

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Atlantic Council в Вашингтоне Мэттью Берроуз, главная проблема для США в том, что «никто не знает, где находится ядерный арсенал Кима, а также что он собой представляет».

«Ким должен дать Помпео какое-то осязаемое доказательство, что денуклеаризация будет продолжаться. В противном случае Помпео и Трамп будут подвергаться нарастающей критике со стороны конгресса и СМИ за пустую сделку, так как администрация готовится борьбе на промежуточных выборах», — добавил эксперт.

Одновременно с переговорами с США КНДР продолжает и достаточно интенсивный диалог с Южной Кореей — стороны сосредоточили усилия на гуманитарной дипломатии, и 5 июля провели товарищеский матч по баскетболу в Пхеньяне. Известно, что Ким Че Ын неравнодушен к этому виду спорта.

Кроме того, Сеул начал ремонт помещения на границе обеих стран, где будет расположен центр связи между двумя государствами, между которыми пока не установлены дипломатические отношения. Вместе с этом это долгий процесс, так как и Пхеньян, и Сеул должны внести изменения в свои конституции. При этом южнокорейская сторона пока не собирается снимать санкции с КНДР, речь об этом может идти лишь когда будет заметен прогресс в двусторонних отношениях.