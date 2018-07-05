Лондон требует от России рассказа о «Новичке»

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес в эфире телеканала SkyNews заявил, что Россия не имеет отношения к отравлению в городе Эймсбери. По предварительным данным, отметил Уоллес, пострадавшие в этом инциденте 30 июня «не были целью прямой атаки».

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Он отметил, что власти Великобритании по-прежнему обвиняют Россию в организации покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. Уоллес подчеркнул, что основанием для таких утверждений является разработка Россией нервно-паралитического вещества «Новичок». Однако сейчас Лондон не видит связи между последними двумя пострадавшими и Скрипалями, равно как и с местом отравления российского перебежчика и его дочери.

После этого Бен Уоллес заявил, что Великобритания по-прежнему ждет от России информации по поводу инцидента в Солсбери. «У них (российских властей. — «Газета.Ru») все еще есть шанс все исправить. Они могут сказать нам, что было запланировано и как они это сделали»,

— отметил замминистра.

Фоторепортаж: Место отравления: Эймсбери __is_photorep_included11826709: 1

Кроме того, в интервью «Би-би-си Радио 4» Уоллес заявил, что очень разозлен на Россию «за удар в сердце его страны».

«Это была дерзкая и безрассудная атака в сердце очень мирной части Великобритании. Это часть той злости, что я ощущаю по отношению к российскому государству. Они решили использовать очень, очень токсичное, очень опасное оружие», — добавил замглавы МВД.

По данным газеты The Telegraph, пострадавшие — это 44-летняя женщина по имени Дон Стерджес и 45-летний мужчина Чарльз Роули. Полицейские нашли их без сознания в собственном доме. При этом известно, что мать троих детей — Стерджес — лечилась от алкоголизма, а Роули — героиновый наркоман, говорится в публикации The Sun.

В ходе брифинга шеф контртеррористического отдела Скотленд-Ярда Нил Базу подчеркнул, что полиция не видит мотива у этого инцидента — вряд ли жертвы рассматривались как цели для покушения. В предыдущих годах жизни Стерджес и Роули «нет никаких событий, позволивших бы предположить», что это была «шпионская» атака. Кроме того, нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что А234 «Новичок», найденный в Эймсбери — от того же производителя, что и отравляющее вещество, найденное в Солсбери.

Британско-российские отношения обострились после того, как в британском городе Солсбери 4 марта были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления. Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS), и по его же словам, «присягу он давал Советскому Союзу, а не этой стране [Российской Федерации]». После он был арестован, сидел в тюрьме и был обменян на российских разведчиков, эмигрировав в Британию.

Скрипалей обнаружили на лавочке возле торгового центра «Мэлтингс» в 50-тысячном городке Солсбери к западу от Лондона. «Они были просто обмякшие. Им было хорошо, никаких признаков боли, ничего такого. Безжизненные, если хотите», — сообщали очевидцы произошедшего.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломатов, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в России и Советском Союзе никогда не проводились исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок».

В ответ на санкции Великобритании российские власти приняли решение о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва отказалась открывать британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Мария Захарова, в свою очередь, назвала действия Соединенного королевства срежиссированными. «Это все часть огромного спектакля, шоу, очень страшного шоу, которое действительно дестабилизирует международную обстановку», — отметила она.