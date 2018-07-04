Уволен вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев

4 июля в кабинете и дома у первого вице-премьера республики Дагестан Рамазана Алиева прошли обыски. Об этом заявил врио главы региона Владимир Васильев, который раскритиковал работу Алиева. Руководитель региона также анонсировал отставку вице-премьера.

Реклама

«Освободить Алиева Рамазана Магомедовича от должности первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы региона.

По одной из версий, причиной отставки стало неудовлетворительное исполнение плана по сбору налогов в республике за первый квартал 2018 года. Уволенный экс-чиновник курировал данное направление.

«Как докладывал Алиев, по итогам первого квартала этого года было собрано более миллиарда рублей, выяснилось, что на самом деле всего 300 с небольшим миллионов. Сегодня, к сожалению, происходят еще и обыски у него в кабинете, поэтому у меня есть все основания для увольнения», --– заявил Владимир Васильев на видеоконференции с муниципалитетами.

Также сообщается, что на Рамазана Алиева заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ) во время работы руководителем администрации Главы республики, которым в то время был Рамазан Абдулатипов. Эти данные приводит РИА «Дагестан».

Некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что обыски будут проведены еще у некоторых чиновников республики.

С начала февраля текущего года в Дагестане проходит крупная антикоррупционная кампания. Ее проводит межведомственная комиссия, в которую входят представители ФСБ, МВД, СК РФ и Генпрокуратуры.

Специальная комиссия проводит в Дагестане проверку осуществления исполнения российского законодательства и соблюдения правовых норм, заявил ранее первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

«Конечно, [комиссия проводится] для проверки осуществления законности в республике», — сказал Буксман.

Так, зимой были арестованы четыре высокопоставленных чиновника из состава правительства республики: врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования республики Шахабас Шахов.

Тогда же Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики, на место Гамидова был назначен Анатолий Карибов.

Следственный комитет России распространил видеозапись задержания четырех чиновников, которых заковывают в наручники. После этого все они были отправлены самолетом Ан-148 в Москву.

Всем задержанным чиновникам были предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств, которые предназначались для реализации социальных программ на территории региона. При этом Гамидову обвинения предъявили по двум эпизодам, а остальным фигурантам — по одному.

В жилых домах и рабочих кабинетах задержанных чиновников силовики провели обыски. В ходе следственных мероприятий у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ (Тульский-Токарев) и два автомата Калашникова, сообщили в СК. Также были обнаружены и изъяты пистолеты Beretta и пистолет Макарова (ПМ) и патроны к ним.

Генпрокуратура в рамках работы специальной комиссии нашла ряд нарушений в работе и других ведомств Дагестана. Так, сотрудники надзорного ведомства установили, что управление Росреестра по Дагестану допустило грубые нарушения при регистрации объектов недвижимости и земельных участков.

Кроме того, выяснилось, что в республике из-за массовых выбросов загрязняющих веществ в воздух и море неоднократно происходили массовые вспышки заболеваний.

В связи с этим руководителям федерального Росприроднадзора и Росреестра Артему Сидорову и Виктории Абрамченко были вынесены представления, «в которых поставлен вопрос об ответственности руководителей управлений Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану».

Помимо прочего, на время работы федеральной комиссии силовиков дагестанским чиновникам временно запретили выезд за границу. Ограничение коснулось всех руководящих работников республиканского и городского уровней.

Таким образом, в начале этого года Рамазан Алиев был одним из высокопоставленных чиновников, кто не только не утратил свою должность, но и укрепил свои позиции. 22 февраля 2018 года Владимир Васильев утвердил Алиева на должность первого заместителя председателя правительства Дагестана, а также назначил куратором по контролю за сбором налогов в регионе.