Праздник без Трампа: новый миграционный скандал в США

4 июля в США празднуют День независимости — в этот день также традиционно проходит церемония натурализации новых граждан Соединенных Штатов — тысячи мигрантов в присутствии американского президента становятся гражданами США.

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B этoм гoду Cлужбa гpaждaнcтвa и иммигpaции CШA (USCIS) oтпpaзднуeт 242-ю гoдoвщину Дня Heзaвиcимocти, пpoвeдя 175 цepeмoний нaтуpaлизaции для бoлee чем 14 тыc. нoвыx гpaждaн CШA.

«Цepeмoния нaтуpaлизaции — этo oднoвpeмeннo и кoнeц дoлгoгo пути пoлучeния гpaждaнcтвa, и нaчaлo нoвoй жизни этиx людeй кaк пoлнoпpaвныx aмepикaнцeв. Mы paды, чтo cмoжeм пpинять учacтиe в этoм пpaздникe личнoгo тpиумфa нoвыx гpaждaн CШA», — cкaзaл диpeктop USCIS Фpэнcиc Циccнa.

День, который уже более двухсот лет считается в США священным, судя по всему, будет омрачен ксенофобскими высказываниями Дональда Трампа.

Газета конгресса Roll Call опубликовала материал под заголовком «4 июля ожидайте, что Трамп будет Трампом в вопросе о миграции». Издание пишет, что в отличие от своих предшественников Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, Трамп не посетит торжественное мероприятие по натурализации новых граждан.

Американский президент предпочел церемонии поездку в Монтану, где он выступит в поддержку кандидатуры сенатора-республиканца Джона Тестера на предстоящих промежуточных выборах.

Как отмечают некоторые источники в Белом доме, игнорирование церемонии со стороны Трампа сейчас более чем неуместно — особенно в свете неутихающих скандалов вокруг проблемы разделения семей мигрантов.

Однако сам Трамп так не считает. Накануне дня церемонии американский президент в очередной раз раскритиковал политику своего предшественника Барака Обамы — на этот раз Трамп напал на его политику по предоставлению американского гражданства.

«Администрация Обамы во время ужасных переговоров по сделке с Ираном предоставила гражданство 2500 иранцам, включая правительственных чиновников. Насколько это серьезно (и плохо)?», — пишет Трамп в твиттере.

Just out that the Obama Administration granted citizenship, during the terrible Iran Deal negotiation, to 2,500 Iranians - including to government officials. How big (and bad) is that? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2018 г.

В свете приближающейся церемонии, такая риторика американского президента может обернуться для него новым миграционным скандалом, которые в последние недели случаются один за одним.

Несмотря на то, что не так давно Трамп подписал указ, отменяющий так называемую «политику нулевой терпимости» и запрещающий разделять семьи нелегальных мигрантов, дискуссия вокруг миграционного вопроса в США не утихает.

Подписание документа произошло после многодневных протестов в США и СМИ, которые возмущал тот факт, что в рамках проводимой Трампом политики свыше 2000 детей нелегальных мигрантов забрали у их родителей. Сейчас несовершеннолетние дети мигрантов, ожидающих суда, находятся в многочисленных центрах содержания несовершеннолетних и не могут контактировать с родителями.

Обложка Time, куртка Меланьи и твиты Трампа

22 июня президент США появился на обложке журнала Time — на фото Трамп изображен, стоящим над плачущей девочкой. «Добро пожаловать в Америку», — гласит подпись к фото. Обложка журнала стала поводом для нового скандала с участием сторонников американского президента и его противников из Демократической партии.

Как оказалось, фото с плачущим ребенком, сделанное известным фотографом Джоном Муром и впоследствии ставшее частью иллюстрации с Трампом, на самом деле запечатлело вовсе не момент разделения семейства. Как объяснил отец девочки — 2-летней Янелы из Гондураса — никто не разделял их с матерью, Сандрой Санчез — сейчас они вместе находятся в центре содержания нелегальных мигрантов. Данную информацию подтвердили и представители властей Гондураса и США.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, комментируя фото, ставшее обложкой Time, заявила, что недопустимо «эксплуатировать фото маленькой девочки».

«Позорно, как демократы и медиа эксплуатируют это фото маленькой девочки, чтобы продавливать свою повестку. Ее не забирали у ее матери. Здесь перевраны факты. Демократам следует присоединиться к президенту и привести в порядок нашу сломанную иммиграционную систему», — написала Сандерс в твиттере.

Руководство журнала не стало извиняться за обложку с изображением американского президента. В комментарии на этот счет главный редактор Time Эдвард Фелсенталь подчеркнул, что опубликованное изданием фото является прекрасной иллюстрацией нынешнего положения нелегальных иммигрантов в США.

«Фотография от 12 июня, на которой изображена двухлетняя девочка из Гондураса, стала наиболее наглядным символом продолжающейся иммиграционной дискуссии в Соединенных Штатах по одной причине: в рамках политики, проводимой администрацией вплоть до ее отмены на этой неделе, те, кто пересекал нашу границу нелегально, были подвергнуты уголовному преследованию, которое обернулось разделением детей и их родителей. Наши обложка и репортаж иллюстрируют эту ситуацию», — говорится в заявлении Фелсенталя.

Еще один скандал разгорелся в тот же день из-за наряда первой леди Меланьи Трамп — супруга президента США отправилась в центр содержания детей нелегальных мигрантов на американо-мексиканской границе в штате Техас в куртке с надпиcью «Мне реально плевать. А вам?» на спине.

Reuters Первая леди США Меланья Трамп после визита в детский приют на границе с Мексикой, 21 июня 2018 года

Фотографии с Меланьей разлетелись по интернету, вызвав негодование пользователей и СМИ. При этом в Белом доме поспешили заверить, что надпись на одежде первой леди не несет никакого подтекста. Однако Дональд Трамп решил высказать иную версию и заявил, что Меланье «наплевать» не на детей мигрантов, а на СМИ, «штампующие фейковые новости».

Что происходит с детьми нелегальных мигрантов в США

Ситуация с детьми нелегальных иммигрантов начала накаляться в апреле, когда генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о начале так называемой «политики нулевой терпимости» — все мигранты, нелегально пересекающие американскую границу, начали подвергаться уголовному преследованию. Их стали задерживать и помещать в соответствующий приемник до суда. Прежде таких нарушителей не арестовывали — им лишь вручали повестку.

С апреля, если задержанные мигранты были с детьми, то семьи разделяли, поскольку в США детей запрещено содержать в предварительном заключении. Вместо этого их направляли в специальные центры содержания.

По данным иммиграционной службы США, с начала мая с родителями были разлучены более 2300 детей. С момента подписания Трампом указа, запрещающего разделение семей, около 500 детей вернулись обратно к родителям.

Как отмечает директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев, пока сложно сказать, как будет работать указ Трампа. «Что даст этот закон на практике — не будут ли мигрантов с детьми сажать в тюрьму, или же будут выдворять вместе с детьми — это нам еще предстоит посмотреть», — отмечает эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Наталия Бубнова ставит под сомнение тот факт, что семьи нелегальных мигрантов могут быть воссоединены в ближайшее время. «Трамп дал задний ход и сказал, что разделять семьи больше не будут. Но тут у любого человека возникает вопрос, как они будут искать родителей и детей в разделенных семьях», — поясняет она.

В то же время Юрий Рогулев подчеркивает — проблема разделения семей возникла не сегодня. «Такие истории регулярно попадали в американскую прессу. И это были во многих случаях люди, которые много лет прожили в Соединенных Штатах, завели детей, потом их арестовывали, и тоже стоял вопрос о разделении семей, депортации, о статусе этих детей. Сейчас с этим столкнулись в связи с подходом к тем, кто только сейчас пересекает границу. А тех, кто уже пересек, в США не менее десяти миллионов. Десять миллионов вы не депортируете, не посадите в тюрьму», — пояснил американист.

По его словам, ответственность за проблему с нелегальными мигрантами и их детьми лежит не на Трампе, поскольку изначальный закон принимал не он.

Более того, сам американский президент еще во время своей избирательной кампании призывал реформировать законодательство, чтобы урегулировать ситуацию.

«Миграционная проблема очень сложная и многослойная, и неслучайно уже много лет американские политики не могут приступить к созданию нового закона. Закон действует еще старый, и все условия, которые в нем прописаны — это не Трамп принимал. В чем упрекали самого Трампа, так это в том, что он отдал распоряжение после обсуждения с советниками проводить политику «нулевой терпимости» к нелегальным мигрантам, пересекающим границу», — рассуждает Рогулев.

При этом эксперт отметил, что Трампа нынешняя ситуация не устраивает, однако конгресс отказывается обсуждать эту проблему. «Никому не хочется брать на себя ответственность по решению этого вопроса, потому что у него нет простого решения», — заключил Рогулев.

Между тем Наталия Бубнова из РАН считает, что нынешняя ситуация с семьями нелегальных мигрантов в любом случае плохо скажется на положении Трампаи его рейтингах. «Это очень плохо отразится на Трампе и плохо повлияет на промежуточные выборы. Это ужасно, душераздирающе, и даже может быть и так называемый «ядерный электорат» Трампа это тоже не простит. Другие связанные с ним скандалы никак не сказывались — эти 33% сохраняли верность Трампу. Теперь же — его поддержка, скакнувшая до 45% после саммита с Ким Чен Ыном, снова опустилась до «ядерного электората». Может, теперь она уже опустится и ниже 33%», — считает Бубнова.