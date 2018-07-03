«Стоит на краю пропасти»: адвокат готов предать Трампа

Майкл Коэн заявил, что если ему нужно будет выбирать между верностью президенту США Дональду Трампу и своей семьей, он выберет семью. В интервью телерадиокомпании ABC во вторник вечером Коэн рассказал, что его жена, дочь и дети для него — «самое главное, и так всегда будет».

СМИ уже истолковали слова Коэна как сигнал, что он готов дать показания против Трампа специальному прокурору Роберту Мюллеру. Учитывая, что Коэн знает немало тайн главы Белого дома, подобный поворот может серьезно изменить расклад сил не в пользу президента.

«[Коэн], который говорил, что грудью закроет Трампа, подает сигналы, что он может дать слабину», — отмечает в комментарии телеканал MSNBC.

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Адвоката Трампа, который уже давно занимается делами семьи главы Белого дома, можно назвать «адвокатом-решалой». Именно он улаживал дела Трампа с порнозвездой Сторми Дэниэлс, с которой у будущего президента США была интрижка. За молчание в прессе ей была выплачена сумма в $130 тыс.

Стоит отметить, что недавно суд в Лос-Анджелесе отменил слушания, на которых адвокат Дэниэлс планировал добиваться возобновления рассмотрения иска своей клиентки к президенту США и Коэну. Судья постановил, что рассмотрение дела будет продолжено позже.

Откровения Коэна о Трампе могут стать чрезвычайно «токсичными» для президента США в преддверии промежуточных выборов.

«Это ожидаемо — демократы будут давить на него со всех сторон, и чем ближе выборы, тем больше. Но пока никто из его окружения, попавшего в дело, ничего такого не сказал — не думаю, что и этот может дать демократам то, что они ищут»,

— говорит «Газете.Ru» руководитель центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

Между тем, полагают эксперты, позиция Коэна связана с тем, что адвокат нервничает, так как сам находится под прицелом силовиков. В апреле минюст США заявил о расследовании в отношении Коэна, которое связано с его возможным участием в финансовых махинациях.

Расследование продолжается несколько месяцев. Также представитель минюста подчеркнул, что следователи сосредоточены на личных делах Коэна, а не на его работе в качестве адвоката.

Кроме того, ФБР прослушивало телефонные разговоры Коэна. Это происходило в течение нескольких недель. Затем силовики провели обыски в квартире, офисе и гостиничном номере, который использовал адвокат Трампа.

Как полагает обозреватель телеканала CNN Каролин Полиси, понимая, что тучи над ним сгущаются, Коэн может пойти на то, чтобы «сдать» Трампа Мюллеру:

«Коэн стоит на краю пропасти, и, по моей оценке, он начинает понимать ценность своих знаний о президенте за десятилетия их отношений. Это сейчас его козыри, которые могут оказаться ключами к свободе».

Обозревателю CNN вторит The Washington Post: «Столкнувшись с возможным тюремным заключением и финансовыми санкциями, Коэн готов поставить свои собственные интересы выше интересов своих хозяев и торговать информацией о президенте и других за его собственную свободу».

Трамп пока не высказался о ситуации вокруг Коэна, но CNN предполагает, что происходящее заставляет его «нервничать». Обозреватель CNN Крис Силлиза сравнивает отношения Трампа и Коэна с отношениями главного тренера по баскетболу и его ассистента. Тренер понимает, что его помощник делает все возможное и невозможное, чтобы привлечь в команду лучших игроков, действуя праведными и неправедными методами. Тренер покрывает его, но в случае если помощника поймали на чем-то незаконном, он начинает валить все на тренера.

Адвокат Трампа может стать уже третьей жертвой Мюллера — после бывшего советника американского президента Пола Манафорта, который вскоре должен предстать перед судом.

В настоящее время он находится в следственной тюрьме. Манафорта обвиняют в отмывании денег, незаконной лоббистской деятельности, а также «заговоре против США». Последнее в буквальном смысле значит, что Манафорт может быть признан виновным в нанесении ущерба государству.

Трамп счел решение суда несправедливым. «Ого, какой жесткий приговор для Пола Манафорта…Не знал, что Манафорт был главой шайки. А как насчет [экс-главы ФБР Джеймса] Коми, и жуликоватой [экс-госсекретаря] Хиллари [Клинтон], и всех остальных? Очень несправедливо!» — написал Трамп в своем твиттере.

Еще один выдвиженец Трампа, который находится в поле зрения Мюллера и также может дать показания против него, — экс-советник по национальной безопасности генерал Майкл Флинн. В отличие от Манафорта, Флинн не находится под стражей, однако в понедельник, 2 июля, судья предписал ему явиться в суд на слушания по делу о его возможных связях с Россией.

Известно, что в декабре 2017 года Флинн признался, что не сообщил правдивой информации о своих контактах с российскими дипломатами, работая в команде Трампа. Рассказав это, он дал согласие на сотрудничество с командой Мюллера.

Ранее глава агентства «Внешняя политика» и программный директор клуба «Валдай» Андрей Сушенцов отмечал, что именно работа Мюллера по расследованию «российского вмешательства» является самой масштабной:

«Расследование Мюллера обретает свою динамику, обрастает разными утечками, и, хотя ни одна из них пока не касалась каких-то значимых фактов реальных связей Трампа с кем-то из российских представителей, эти утечки насыщены разнообразным материалом обо всех остальных сферах жизни Трампа».

Независимо от того, как завершится расследование «российского следа» в команде Трампа, любые компрометирующие сведения о президенте США, которые может получить Мюллер, станут серьезным ударом.